Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе

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2 февраля, вторник | Последнее обновление — 08:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В КНР заявили о критическом моменте в отношениях Китая и США
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Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой.
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Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской.
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Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы».
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В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Климкина напугала речь Путина на форуме в Давосе
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Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о «шантаже» со стороны России из-за речи президента Владимира Путина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Климкин считает, что выступление российского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн осталось без должного внимания. Экс-глава МИД Украины сравнил выступление с Мюнхенской речью, произнесенной Путиным в 2007 году, которая, по словам украинского политика, имела эффект «разовравшейся бомбы». «Эта (речь в Давосе. – прим. ВЗГЛЯД) рассматривается как начало торгов с новой американской администрацией», – написал Климкин на своей странице в соцсети Facebook.
Он обратил внимание на прошедший в конце января в Донецке форум «Русский Донбасс», что, по его мнению, говорит о «готовности» Москвы к «абхазскому сценарию».
«Нашей реакцией на этот шантаж должен быть общий с нашими друзьями ответ - что российский режим получит, если пойдет дальше», – отметил дипломат. Климкин также призывал не допустить никаких переговоров «за спиной» Украины.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате онлайн заявил, что градус агрессивной внешнеполитической риторики ряда стран возрастает, и можно ожидать, что более агрессивным станет характер действий по отношению к странам, не согласным с ролью послушных сателлитов.
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
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Украина возобновила импорт электроэнергии из России, мощность поставок составляет около 200 МВт·ч, свидетельствуют данные компании-оператора энергосистемы страны «Укрэнерго».
«Россия: экспорт 0 МВт·ч, импорт 200 МВт·ч», – сообщается на сайте компании.
Ранее сообщалось, что запасы энергетического угля на Украине достигли значения в 455 тыс. тонн, чего недостаточно для обеспечения страны электроэнергией. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина отрежется от энергосистем России и Белоруссии и включится в систему поставок электроэнергии Евросоюза.
В январе Белоруссия по запросу украинских властей экстренно поставила электроэнергию на Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи на фоне аномально холодной погоды.
Напомним, 25 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
Песков ответил на вопрос о посещении Путиным «дворца» в Геленджике
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Президент Владимир Путин не посещает стройки частного характера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о «дворце» в Геленджике.
«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов. Мне неизвестны случаи, чтобы президент какие-то частные стройки посещал», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Партия Зеленского может лишиться большинства в Раде из-за американских санкций
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Фракция партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может потерять большинство в Раде в результате скандала с исключением депутата Александра Дубинского, который попал под американские санкции «за вмешательство в выборы США», сообщают СМИ.
Украинский депутат Дубинский проинформировал, что «Слуга народа» в Верховной раде исключила его из фракции.
«Я не знаю, сколько человек проголосовали за исключение меня из фракции. Говорят, что большинство. Но я уже и сам не вижу смысла находиться в этой фракции», – сказал он в эфире канала «Наш». Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, за исключение Дубинского проголосовали 198 депутатов, 29 – против, 19 – воздержались, передает ТАСС.
После принятия данного решения Дубинский призвал коллег, которые его поддерживали, оставаться во фракции. «Я не хочу, чтобы фракция развалилась, я поддерживаю президента Владимира Зеленского», – заявил депутат.
Формально партия «Слуга народа» насчитывает 246 депутатов. Если следом за Дубинским из нее выйдут еще около 30 депутатов, которые его поддерживают, монобольшинство развалится. У партии Зеленского будет менее 226 необходимых парламентариев.
Дубинский отметил, что происходящее нарушает «все мыслимые и немыслимые процедуры и демократические нормы». «То, что вы творите, вы за это и будете отвечать. Это безответственно, безосновательно, аморально и унизительно для страны. Еще раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Власти, которую вы осознанно делаете субъектом шантажа и управления аферистов и тех, кто за ними стоит», – сказал он.
В начале января Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
Вопреки опубликованным доказательствам, национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора.
Напомним, в рейтинге политических организаций партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в январе 2021 года опустилась с первого на четвертое место, лидирует «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ).
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Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»
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Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в республику солисту белорусской группы «Песняры» из-за посещения музыкантом Крыма. Запрет будет действовать в течение трех лет, сообщили в ведомстве.
«За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд в нашу страну сроком на три года. Сейчас белорус вылетел в Минск», – говорится на сайте погранслужбы.
Как уточняется в сообщении, солиста «Песняров» задержали в киевском аэропорту «Борисполь». В ведомстве заявили, что в Крыму музыкант находился незаконно летом 2020 года, «нарушив порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Сам артист подтвердил факт своего нахождения в Крыму. В погранслужбе не назвали имя музыканта, по информации «Украинской правды», речь идет о Валерии Дайнеко, передает ТАСС.
В марте прошлого года украинские пограничники не пропустили в страну российских певца и флейтиста и запретили им въезд на три года.
Ранее российским актерам, которые ехали на Украину со спектаклем «Идеальный свидетель», запретили въезд в страну.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
На Украине перестали надеяться на улучшение жизни с новым президентом
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Более 71% граждан Украины считают, что жизнь в стране становится хуже с каждым следующим президентом, свидетельствуют данные опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
По данным опроса, опубликованного в понедельник на сайте «Социального мониторинга», 71,4% респондентов считают, что с каждым следующим президентом жизнь на Украине становится хуже (в декабре 2020 года – 70,1%). Противоположного мнения придерживаются 21,3% (в декабре – 22,4%), затруднились ответить 7,3%, передает РИА «Новости».
Независимо от личности следующего президента, он будет представлять интересы только своей партии и избирателей на отдельных территориях, полагают 60,3% респондентов (в декабре – 61,1%), иначе считают 30% (в декабре – 29,1%), затруднились ответить 9,7%.
Политический раскол – главная причина отсутствия реформ, противостояния сторонников и оппонентов президента после каждых выборов, считают 66,5% опрошенных (в декабре – 64,5%), не согласны с таким утверждением 22,7% (в декабре – 23,3%), затруднились ответить 10,8%.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью по месту проживания с 15 по 25 января. Опрошены 3014 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
Ранее из результатов опроса украинского центра «Социальный мониторинг» стало известно, что более 45% жителей Украины выступили за проведение досрочных выборов президента.
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Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.
«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.
Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.
В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».
Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.
США пообещали Украине активную военную помощь
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой пообещал продолжать оказывать Киеву активную экономическую и военную помощь со стороны США, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
«Госсекретарь отметил [наличие] со стороны обеих [представленных в Конгрессе США] партий мощной поддержки Украины и [заявил о] приоритете, который США придают [вопросам] суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины. Он пообещал продолжать активную экономическую и военную помощь [со стороны] США Украине», – приводит текст заявления Прайса ТАСС.
По словам Прайса, глава американского внешнеполитического ведомства также «подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации [принципа] верховенства закона» и осуществлении экономических реформ. «Госсекретарь и глава МИД Кулеба также обсудили текущие усилия Украины по борьбе с COVID-19 и достижению дипломатического урегулирования относительно российской агрессии на востоке Украины и в Крыму», – заявил Прайс.
Напомним, накануне инаугурации 46го американского президента будущий госсекретарь США Энтони Блинкен и будущий глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях сенатском комитете по иностранным делам поддержали поставки американского оружия Украине. В декабре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Байден поспособствует прекращению войны в Донбассе. В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на продолжение поставок американского оружия после инаугурации Байдена. Согласно докладу Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности США, в 2020 году Украина получила от США оружия на 510 млн долларов. В МИД России выразили уверенность, что после прихода к власти новой американской администрации Соединенные Штаты продолжат «накачивать» Украину оружием.
Отметим, Россия неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. В Москве подчеркивали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Украина первой восстановила регулярное авиасообщение с Грузией
Украинская авиакомпания Ukraine International Airlines в понедельник выполнила рейс из Киева в Тбилиси, став таким образом первой восстановившей регулярное авиасообщение с Грузией, открывшей небо 1 февраля в контексте послаблений в условиях пандемии коронавируса, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Источник газеты ВЗГЛЯД в авиационных кругах Грузии рассказал, что «подавляющее большинство пассажиров – это граждане Грузии, так как иностранные визитеры должны прибывать вакцинированными, а на Украине процесс вакцинации пока не начат».
Данная авиакомпания и другая украинская – SkyUp Airlines будут выполнять отныне по два рейса в неделю в Грузию.
На безоговорочный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли вакцинацию против COVID-19 и имеют соответствующий документ. Что касается граждан Грузии, то с них снимается обязательство проходить самоизоляцию по возвращению на родину. Теперь у въезжающих на территорию страны граждан Грузии будет выбор – предоставить отрицательный ПЦР-тест и отправиться на восемь дней в самоизоляцию, либо сделать еще один ПЦР-тест за свой счет на третий день после прибытия в страну.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и информационному порталу Axios заявил, что его страна в вопросе поставок вакцин от нового коронавируса вынуждена «стоять с протянутой рукой». «Я связывался с лидерами тех европейских государств, с которыми у нас замечательные отношения, и они сказали, что понемногу будут помогать нам за счет собственных запасов вакцин», – сказал он.
Что касается Грузии, она в феврале получит первую партию вакцин западного производства. Тбилиси не примет российские и китайские вакцины.
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Путин потребовал защитить интересы вкладывающих в ценные бумаги граждан
Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы граждане, вкладывающие в ценные бумаги, не стали новой версией «обманутых дольщиков» и призвал защищать их интересы.
«Это по определению более рискованно, чем банковские вклады. Необходимо защитить интересы людей, которые вкладывают свои деньги в рынок ценных бумаг, не являясь при этом профессиональными инвесторами, нужно позаботиться о снижении их рисков. Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков!» – передает слова главы государства ТАСС.
В ходе совещания по ситуации в банковской сфере Путин также заявил, что инвестиции банков в непрофильные активы не должны ставить под угрозу сохранность средств вкладчиков. Он напомнил, что на фоне кардинальных изменений в банковском секторе возникают не только новые возможности для бизнеса и граждан, но и дополнительные риски.
«И чтобы предотвратить, снизить потенциальные риски, необходимо своевременно, с опережением настраивать регуляторную базу в цифровой сфере, заниматься вопросами кибербезопасности, а также предусматривать такие механизмы, чтобы инвестиции банков в другие, непрофильные для них сектора не ставили под угрозу сохранность средств вкладчиков», – сказал президент.
Ранее Банк России оценил в 600 млрд рублей вложения россиян в «мутные» инвестиционные продукты со сложной структурой и ценообразованием, половина из которых была сделана в 2020 году.
Путин оценил пользу льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5% помогла многим семьям решить свою жилищную проблему, поддержала строительный сектор, а также дала стимул к развитию ипотечного кредитования.
«Рассчитываю сегодня услышать подробный доклад о том, как сработали эти меры поддержки экономики, реализованные при участии банков. Насколько удобными они оказались для предприятий и организаций – и, конечно, отмечу такой важный, востребованный инструмент, как льготная ипотека по ставке 6,5%», – сказал глава государства на совещании с банкирами, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что за 2020 год около 1,7 млн семей смогли приобрести новую квартиру с помощью ипотеки. Этот показатель на 400 тыс. больше, чем годом ранее, добавил Путин.
Напомним, управление Росреестра по Москве в октябре зарегистрировало 12,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что стало лучшим месячным результатом за всю историю столичного ипотечного рынка, на 15% превысив итоги рекордного декабря прошлого года.
В октябре программу льготного ипотечного кредитования под 6,5% продлили до середины следующего года. Это позволит выдать порядка 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей, 152 тыс. кредитов на 303 млрд рублей может быть выдано до конца 2020 года.
Путин возложил цветы к могиле Ельцина
Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцина на Новодевичьем кладбище в Москве по случаю 90-летия со дня его рождения.
«Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду», – сказал глава государства во время церемонии.
Также Путин возложил цветы на могилу народного артиста СССР Василия Ланового, который в понедельник был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Ранее в этот день цветы к могиле первого президента России возложили его вдова Наина Ельцина, сотрудники «Ельцин центра», друзья и соратники политика, в частности руководитель управления делами президента в 1993-2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава «Императорского православного палестинского общества» Сергей Степашин, работавший в 1990-х годах в правительстве.
1 февраля, исполнилось 90 лет со дня рождения Ельцина, он руководил страной с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
Памятные мероприятия прошли также в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, передает РИА «Новости».
Почти половина украинцев высказались за досрочные выборы президента
Проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики, следует из данных опроса украинского центра «Социальный мониторинг».
За досрочные выборы главы государства высказались 45,8% опрошенных, противоположного мнения придерживаются 43,1% респондентов, еще 11,1% затруднились ответить, передает РИА «Новости».
Согласно опросам, прямо сейчас за действующего президента Украины Владимира Зеленского готовы отдать голос 25,6% респондентов. Лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука поддержат 15,5% опрошенных, за экс-президента страны Петра Порошенко готовы проголосовать 15,2%. Вместе с тем 59,3% респондентов считают, что нынешнее правительство Украины ответственно за повышение тарифов на ЖКХ и потому должно уйти в отставку. Против этого высказались 21,3% опрошенных, 19,4% не смогли определиться с ответом. Кроме того, почти 78,3% заявили, что Украина идет в неправильном направлении, тогда как правильным вектор развития страны считают лишь 21,7% опрошенных.
Уточняется, что опрос проводился во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В форме личного интервью были опрошены 3 104 респондента.
Зеленский встпуил в должность президента Украины в 2020 году, набрав на выборах более 70% голосов.
В январе Киевский международный институт социологии провел исследование, согласно которому более 70% населения Украины считают, что дела в стране идут в неправильном направлении.
В ноябре прошлого года большинство украинцев признали неизбежность распада страны.
Ранее около 30% украинцев признали Зеленского «неудачником года».
Путин поручил Генпрокуратуре проверить аргументы правозащитников о «незаконном воздействии»
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.
«Генеральной прокуратуре провести проверку содержащихся в заслушанных на заседании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года докладах сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел», – передает РИА «Новости» сообщение Кремля.
Отчет должен быть подготовлен до 1 июня, ответственный – генпрокурор Игорь Краснов.
Также Путин поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими.
«Рассмотреть совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребенка вопрос об установлении особенностей освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшими и представить при необходимости предложения по совершенствованию законодательства России в соответствующей сфере», – говорится в поручениях.
Напомним, 10 декабря на встрече Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о том, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена – это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа, а предатели должны нести суровое наказание.
При этом Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений.
ВМС Украины и США провели тренировку в Черном море
В акватории Черного моря украинская катерная тактическая группа с привлечением морской авиации Военно-морских сил Украины вместе с американским эсминцем провели совместные тренировки, сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Украины.
«Целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море, совершенствование обучаемости и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
Отмечается, что это первые в текущем году тренировки типа PASSEX с кораблями США. Они являются прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами.
Командир ракетного эсминца ВМС США Томас Ралстон заявил, что «взаимодействие и двусторонние учения с украинскими партнерами проводятся для поддержания регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности».
Во время тренировки были отработаны элементы тактического маневрирования, сигналопроизводства с использованием международной системы сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, противовоздушной обороны и отражения ударов противника.
Эсминец США «Дональд Кук» зашел в Черное море 3 января, силы Черноморского флота ведут слежение за действиями корабля. Позже к «Дональду Куку» присоединился эсминец ВМС США «Портер», он зашел в Черное море вечером 28 января. В НАТО объяснили появление этих эсминцев «наращиванием военной мощи» России.
Фрегат Черноморского флота (ЧФ) России «Адмирал Макаров» провел учения, включавшие морской бой, на фоне захода в регион двух американских эсминцев.
Путин поручил проработать дополнительные требования к иностранным IT-компаниям
Президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе по открытию их представительств в России.
Такое поручение глава государства дал по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 10 декабря 2020 года, сообщается на сайте Кремля.
«Администрации президента РФ подготовить совместно с правительством РФ и представить предложения по установлению дополнительных требований к зарубежным технологическим компаниям, осуществляющим деятельность в российском сегменте информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории Российской Федерации», – говорится в перечне поручений. Сделать это необходимо до 1 августа 2021 года.
Также Путин поручил разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. «Правительству РФ... совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и проект плана мероприятий («дорожной карты») по ее реализации, включающего в себя мероприятия по повышению цифровой грамотности граждан РФ и их обучению навыкам информационной безопасности и «цифровой гигиены», – говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 августа, ответственные – премьер-министр Михаил Мишустин и глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев.
Кроме того, президент поручил полномочным представителям в федеральных округах совместно с Советом при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека принять меры по обеспечению прав журналистов. Сделать это необходимо до 1 мая 2021 года.
Вместе с тем правительству поручено провести анализ международной практики ведения регистров доноров костного мозга и представить при необходимости предложения о целесообразности внесения изменений в законодательство России. Также принять меры, направленные на совершенствование системы сертификации дезинфицирующих средств, контроля за их обращением и использованием. Доклад должен быть подготовлен до 1 марта, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин.
Ранее Путин поручил изучить практику применения статьи о публичных призывах к экстремизму и рассмотреть вопрос о введении административной преюдиции, а также поручил Генпрокуратуре проверить озвученные правозащитниками данные о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.
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