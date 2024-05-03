Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.2 комментария
Депутат: США набирают в России журналистов для информационной войны
Депутат Пискарев: США набирают в России журналистов для информационной войны
Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что подконтрольная США организация «Радио Свобода*» (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией в РФ) набирает российских журналистов для ведения против России информационной войны.
Пискарев уточнил, что набор начался 1 мая, журналистам предлагают специальную стипендию, получатели которой будут заниматься подготовкой по ведению информационной войны против нашей страны и разжиганию цветных революций, передает ТАСС.
Он также добавил, что соискателям следует помнить об ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и за прохождение такого обучения.
В Госдуме напомнили также, что те, кто ранее уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности. За это может грозить до четырех лет лишения свободы.
Как заявляла в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова, в НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента