Депутат: США набирают в России журналистов для информационной войны

Депутат Пискарев: США набирают в России журналистов для информационной войны

Tекст: Ольга Никитина

Пискарев уточнил, что набор начался 1 мая, журналистам предлагают специальную стипендию, получатели которой будут заниматься подготовкой по ведению информационной войны против нашей страны и разжиганию цветных революций, передает ТАСС.

Он также добавил, что соискателям следует помнить об ответственности за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной в России, в том числе и за прохождение такого обучения.

В Госдуме напомнили также, что те, кто ранее уже подвергался административному наказанию за сотрудничество с нежелательной организацией, могут быть привлечены и к уголовной ответственности. За это может грозить до четырех лет лишения свободы.

Как заявляла в начале апреля официальный представитель МИД Мария Захарова, в НАТО создают центры отслеживания и сбора разведданных для нанесения ударов по критической информационной инфраструктуре России, эти центры расположены вдоль российских границ – в Эстонии, Латвии.