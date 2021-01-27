Путин заявил о росте агрессивной риторики ряда стран

В Кремле с уважением относятся к точке зрения тех, кто поддерживает Владимира Путина, и тех, кто придерживается другой точки зрения, однако отношение к главе государства высказывается в ходе голосования на выборах, а не «разбивая машины», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть те, кто негативно относится, есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает. Но и те и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других. Большинство, естественно, импонируют больше», – приводит его слова РИА «Новости».

Также он отметил, что отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах. «И это именно то отношение, реакция на которое может иметь легитимные результаты. Но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно», – добавил Песков.

Помимо этого, отвечая на вопрос, продолжают ли в Кремле считать протест, который прошел в субботу в российских городах, малочисленным, пресс-секретарь президента пояснил, что все оценивается в сравнении. «Если сравнивать с теми людьми, которые приходят и голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей», – подчеркнул он.

Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. После несанкционированных митингов в российских городах возбудили 21 дело.

Президент Владимир Путин, комментируя прошедшие в ряде регионов России протестные акции, заявил, что граждане имеют право на выражение своих мнений законными методами. При этом глава государства отметил, что выход за рамки закона не просто контрпродуктивен, а опасен. Путин также назвал недопустимым привлечение к участию в несогласованных акциях несовершеннолетних.

В Кремле, комментируя субботние акции, заявили, что люди, которые прикрываются детьми, похожи на террористов, и указали на беспрецедентный уровень насилия со стороны протестующих.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.