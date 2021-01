Путин назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении Путин объяснил причины кризисов в мире Путин предупредил об опасности «борьбы всех против всех» 27 января 2021, 14:52 Текст: Алина Назарова

Пандемия коронавируса ускорила вероятность столкнуться со срывом в мировом развитии и борьбой всех против всех, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн. По словам президента, пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее. «Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы», – заявил глава российского государства, передает ТАСС. Он указал, что «эта пандемия обострила проблемы и дисбалансы, также ранее уже накопившиеся в мире». По словам Путина, «есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий и такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах». «Происходит ослабление международных институтов, множатся региональные конфликты, деградирует и система глобальной безопасности... Противоречия все-таки закручиваются, что называется, «по спирали». Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны», – сказал он. Путин добавил, что «ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более, есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Он выразил надежду на то, что глобальный конфликт в современном мире невозможен, поскольку он означал бы конец цивилизации. «Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Конечно, сейчас такой глобальный, горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень на это надеюсь. Он означал бы конец цивилизации», – сказал Путин. Президент призвал обеспечить позитивное развитие в мире и избежать деградации. «Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», – сказал Путин. Также Путин заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Кроме того, он назвал продление ДСНВ шагом в правильном направлении.

Байден пошутил в ответ на вопрос про разговор с Путиным 27 января 2021, 04:55

Текст: Антон Никитин

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил в ответ на вопрос о разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным. В конце пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала C-SPAN, журналист из зала спросил покидающего помещение Байдена, о чем он разговаривал с президентом России. «О вас. Он шлет наилучшие пожелания», – приводит ответ главы 46-й американской администрации РИА «Новости». Во вторник президенты России и США по инициативе Байдена провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Глава комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев выразил уверенность, что на ближайшем пленарном заседании 27 января Совфед ратифицирует продление ДСНВ. Ранее Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. В США сравнили ситуацию с вакцинацией на Украине и в Крыму 27 января 2021, 07:27

Текст: Дмитрий Зубарев

Киев до сих пор не начал прививать украинцев от коронавируса, в то время как в Крыму уже провели вакцинацию, сообщает Bloomberg. В материале подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики, передает РИА «Новости». Авторы статьи обратили внимание, что Украина – самая большая из немногих стран Европы, которая еще не приступила к вакцинации. «Проблема простая: им нечего дать 42-миллионому населению, поскольку заказанные правительством дозы (вакцины) либо не утверждены, либо не прибыли (в страну)», – говорится в статье. По мнению публицистов, эта неудача грозит украинскому президенту Владимиру Зеленскому геополитическими последствиями, а также ростом давления на него внутри страны. Как отметили авторы, предварительно, вакцинация на Украине начнется в феврале. При этом России, как отмечается в материале, удалось вакцинировать население Крыма. Также страна планирует в январе поставить в ДНР и ЛНР 145 тыс. доз вакцины «Спутник V». «Попытка Европы ускорить темпы вакцинации, чтобы победить COVID-19 открыла возможность для России на передовой линии конфронтации с Западом», – считают американские журналисты. Кроме того, вакцина «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в Сербии, а Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, санкционировавшей использование российского лекарства, отмечается в материале. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. Напомним, 13 января партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Белый дом назвал инициатора разговора между лидерами России и США 26 января 2021, 23:27

Текст: Антон Никитин

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся по инициативе американского лидера, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Он (Байден) позвонил президенту Путину сегодня [во вторник] во второй половине дня с намерением обсудить нашу готовность продлить ДСНВ на пять лет, а также подтвердить нашу решительную поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России, а также поднять вызывающие обеспокоенность вопросы», – приводит слова Псаки ТАСС. По словам пресс-секретаря Белого дома, Байден планировал обсудить с российским лидером продление российско-американского двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), а также ситуацию вокруг Украины, блогера Алексея Навального, американские выборы и другие вопросы. Псаки пообещала опубликовать заявление Белого дома по итогам переговоров. Во вторник президенты России и США в ходе телефонного разговора обсудили продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В тот же день президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Ранее Байден заметил, что наличие разногласий с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет превращать договор в заложника своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Врач назвал «глубочайшую» ошибку переболевших COVID-19 27 января 2021, 07:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Врач-иммунолог Илья Кукин призвал россиян повременить с интенсивными спортивными тренировками после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, одна из крупнейших ошибок состоит в попытке вернуть показатели, которые были до болезни. В итоге многие любители спорта перегружают свой организм, а это может привести к тяжелым постковидным состояниям и вызвать повторное заболевание. «Это крайне опасно и недопустимо. После вируса ваш иммунитет еще слаб, ваш организм еще не в состоянии принимать такие нагрузки. Да, многие после болезни хотят снова почувствовать этот спортивный драйв и, конечно, начинают прикладывать максимум усилий, чтобы показать те же самые результаты, которые у них были до появления инфекции. Это одна из глубочайших ошибок», – пояснил Кукин в беседе с «Вечерней Москвой». Иммунолог уточнил, что во время болезни здоровые клетки расходуют повышенное количество энергии, поэтому при больших физических нагрузках организму может не хватить ее запасов. «В ходе воспалительной реакции образуются особые вещества, которые стараются всеми возможными силами изолировать процесс. Это проявляется отеком тканей, например, вы можете не замечать, но ваш нос будет хуже дышать. Все это как раз предрасполагающие факторы, чтобы получить поствирусные осложнения», – отметил врач. Кукин посоветовал переболевшим не нагружать организм сразу после перенесенной инфекции, а выходить на пик физической активности постепенно. Ранее доктор Комаровский назвал самые опасные последствия вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Путин поговорил по телефону с Байденом 26 января 2021, 21:21

Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Джозефом Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Путин во время разговора отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечает интересам обеих стран, а учитывая особую ответственность сторон за поддержание безопасности в мире – всего международного сообщества, сказано на сайте Кремля. Лидеры двух стран обсудили возможность сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и в других сферах, в том числе торгово-экономических. Стороны также рассмотрели вопрос об одностороннем выходе США из Договора по открытому небу и план действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование и инициативу России о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН. Как отмечается в сообщении, беседа президентов носила откровенный характер, стороны договорились поддерживать контакт. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации. Доктор Комаровский назвал самые опасные последствия COVID 26 января 2021, 18:46

Текст: Ксения Панькова

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о самых опасных последствиях, которые способен вызвать коронавирус, отметив, что заболевание может привести к поражению нервной системы. По словам врача, для таких состояний в медицине используется термин «постковид», которым описывают симптомы у переболевшего коронавирусом, даже когда этап активной борьбы иммунной системы с вирусом завершился. «За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов», – сказал Комаровский в своем канале на YouTube, передает РИА «Новости». Он отметил, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, возникают микрокровоизлияния и нарушение кровоснабжения. Врач разделил симптомы постковида на три группы. В первую он включил симптомы со стороны органов дыхания, отметив, что нет ничего удивительного в дискомфорте со стороны органов дыхания – кашель, одышка, нехватка воздуха. Во вторую группу медик отнес ощущение слабости, которая выражается в «абсолютном нежелании и неготовности» что-либо делать. Этот симптом, как подчеркнул Комаровский, является причиной серьезных социальных конфликтов в семье, например, человеку напоминают, что он уже давно переболел, а все еще «лежит целыми днями» и у него нет ни на что сил. Третья группа симптомов – поражение нервной системы. К ним врач отнес и психические расстройства, проблемы со сном, невозможность строить логические цепочки, а также нарушения памяти. Также он напомнил об обонятельных галлюцинациях и проблемах с ощущением вкусов. «После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает прежде всего сосуды и нервную систему», – заявил Комаровский. По его словам, они могут восстанавливаться на протяжении нескольких месяцев. Поэтому врач призвал близких, тех кто столкнулся с COVID-19, помочь им «выкарабкаться» после перенесенного заболевания. Ранее Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. В Крыму прокомментировали призывы в американских СМИ о вакцинации Украины 27 января 2021, 12:32

Текст: Наталья Макарова

«Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. Так он прокомментировал публикацию Bloomberg с жалобами на бедственное положение Украины, оставшейся без COVID-вакцины. «Украина сегодня вообще далека от вакцинации населения. Население для президента Владимира Зеленского – лишь просто публика. Поаплодировали – и давайте расходитесь, нечего тут смотреть, концерт окончен», – заметил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. В среду агентство Bloomberg опубликовало материал под заголовком «Сейчас вакцина стала оружием в конфликте России с Украиной». Украина – самая большая из тех немногих стран Европы, которая не начала вакцинацию от COVID-19, указывает агентство. В публикации Bloomberg проводится мысль – 42 млн человек оказались в столь тяжелой ситуации, поскольку Украине до сих пор не предоставили вакцину западного производства. Вместе с тем «президент России Владимир Путин уже одержал пропагандистскую победу, запустив поддержанную государством прививку вакциной «Спутник V» на Крымском полуострове», сетует Bloomberg, называющий Крым «аннексированным». В материале также подчеркивается, что благодаря содействию Москвы прививать население готовятся провозглашенные народные республики Донбасса. «Зеленский жаловался, что не получил помощи от западных стран», – говорится в сообщении. «Отказ от российского «Спутника V» – это лишь сигнал Украины Западу. Мол, шлите нам свою вакцину от ковида, и бесплатно. Не при деньгах сегодня официальный Киев, вот и приходится отрабатывать надежду на дармовую вакцину», – заметил депутат Бальбек. Именно этим, по его мнению, и следует объяснять публикацию, появившуюся в Bloomberg. Напомним, 13 января украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил о разразившейся в мире войне за вакцины против коронавируса. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине разделил мир. По данным разработчика препарата «Спутник V» – Центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Прививки проводятся бесплатно и на добровольной основе. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Вучич заявил о настоящей войне за вакцины против коронавируса 27 января 2021, 02:59

Текст: Антон Никитин

В мире идет настоящая война за вакцины против коронавируса, заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала РТС. «До сих пор мы договорились о поставке в Сербию 6,5 млн вакцин, у меня есть подписанные соглашения, но этих 6,5 млн вакцин нет. То, что мы получили, – это благодаря большой дружбе с Китаем (...), мы единственная страна в мире, которая получила 1 млн китайских вакцин, но не участвовала в третьей фазе испытаний. Настоящая война идет в мире [за вакцины], напрасно мы платили, напрасно договаривались, никто больше не уважает никакие соглашения. Мир ударился об айсберг, как Титаник, и самые богатые спасают себя, а вы, небогатые и маленькие на Западных Балканах – тоните вместе с Титаником, может быть это не является их намерением, но для них это и не особо важно», – приводит слова Вучича ТАСС. Президент Сербии выступил с утверждением, что везде в мире останавливают экспорт вакцин, включая США и ЕС, начинаются процессы против производителей вакцин. «Мы будем бороться и надеемся на успех. Мы ожидаем небольшие объемы российской вакцины, хотя и значительнее предыдущих, в ближайшие шесть дней мы получим 50 тыс. доз – я говорю о том, что мы реально получим, а не о том, что подписано. Мы боремся, и большое спасибо Китаю, у нас сегодня была встреча с послом КНР Чен Бо, я буквально просил, и, зная председателя Си [Цзиньпина], мы верим, что до мая – июня получим значительные объемы новых вакцин из Китая, а может быть, будет какой-то сюрприз и в феврале», – сказал Вучич. По словам политика, Сербия получила всего 21700 доз вакцины американской компании Pfizer, из которых 10 тыс. доз прибыли накануне. «Нам сейчас важна буквально каждая доза», – подчеркнул Вучич, добавив, что удалось вакцинировать больше 319 тыс. граждан Сербии. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Путин разъяснил Байдену ситуацию с Навальным 27 января 2021, 13:51

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора разъяснил американскому коллеге Джо Байдену ситуацию с блогером Алексеем Навальным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки. Были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина», – заявил Песков, говоря о том, поднималась ли в этом разговоре тема с Алексеем Навальным. В ответ на реплику о том, что Белый дом писал об этом, а в пресс-службе Кремля соответствующее сообщение то появлялось, то удалялось, пресс-секретарь президента возразил: «У нас был единый текст, который был опубликован сразу», передает РИА «Новости». На просьбу уточнить, есть ли по этому вопросу у Путина и Байдена взаимопонимание или их позиции сильно отличаются, представитель Кремля повторил: «С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения». Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, включая возможность сотрудничества стран в борьбе с коронавирусом, односторонний выход США из Договора по открытому небу, продление стратегического договора СНВ-3 и другие темы. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. В AstraZeneca объяснили сокращение поставок вакцины в ЕС 27 января 2021, 02:30 Текст: Антон Никитин

Сбои поставок вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca в Евросоюз вызваны двухмесячным отставанием от графика производства, сообщил глава компании Паскаль Сорио в интервью бельгийскому изданию Soir. «У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии. Мы считаем, что мы нашли решение этих проблем, но у нас сохраняется отставание на два месяца от графика», – приводит слова Сорио ТАСС. Глава компании добавил, что AstraZeneca в феврале сможет поставить в ЕС «разумное количество вакцины». Сорио категорически отверг предположения ряда европейских СМИ и политиков, что AstraZeneca сократила поставки в ЕС из-за продажи вакцины в другие страны по более выгодным ценам. Сорио подчеркнул, что предназначенная для Евросоюза вакцина не уходит в Великобританию, где у AstraZeneca налажена собственная цепочка производства. «У нас также были определенные проблемы в Великобритании. Однако дело в том, что контракт с Великобританией у нас был заключен в июне [2020 года], то есть на три месяца раньше, чем с ЕС (27 августа). Поэтому с Великобританией у нас было на три месяца больше, чтобы разрешить имеющиеся проблемы», – заявил Сорио. Он заверил, что «стоимость и темпы производства вакцины остаются разумными». «К сожалению, заводы, которые снабжают Европу, имеют более низкую производительность, поэтому соотношение с Великобританией составляет 1 к 3», – сообщил глава компании AstraZeneca. Он также поддержал идею ускорить темпы вакцинации, используя только одну дозу вакцины вместо двух, проводить вакцинацию только одной дозой вакцины, которая, по его словам, «способна обеспечить достаточную защиту» в краткосрочной перспективе. «Вторую дозу вы всегда сможете получить позднее», – заявил Сорио. В конце прошлой недели AstraZeneca уведомила Еврокомиссию (ЕК) о сокращении планируемых поставок вакцины в первом квартале 2021 года на 60%. В понедельник ЕК потребовала от AstraZeneca разъяснений в связи с сокращением объема поставок вакцин. После этого ЕК ввела контроль за экспортом вакцин от коронавируса до полного выполнения контрактных обязательств производителями по поставкам в страны Евросоюза. При этом власти Германии поддержали ограничения на вывоз вакцин от COVID из ЕС. В минувшую пятницу президент России Владимир Путин обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем противодействие распространению коронавирусной инфекции, возможность использования и совместного производства вакцин. Днем ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом России заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза. Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европе. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир. Психолог дал рекомендации по преодолению зимней депрессии в период пандемии 26 января 2021, 21:30

Текст: Татьяна Косолапова

Все плохое обязательно закончится, нужно помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института Российской академии образования, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Таким образом, по его мнению, можно преодолеть сезонную депрессию, которую в этом году усиливает вызванный пандемией и ограничительными мерами стресс. В период межсезонья многие россияне становятся более раздражительными, чувствительными к внешним условиям, а также могут грустить и расстраиваться аще обычного. Данное состояние, по мнению многих специалистов, может еще больше усугубиться на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер. «В первую очередь это связано с тем, что наш физический и эмоциональный тонус снижается и нам кажется, что у нас мало ресурсов для совладания со стрессом, негативными переживаниями и трудными ситуациями. Пандемия, безусловно, может стать одним из факторов, которые повлияют на наше настроение. Мы по-прежнему привыкаем и адаптируемся к новой реальности, это всегда очень ответственная и непростая задача», – говорит Зинченко. Он рассказывает, что по результатам Общероссийского научного проекта «Исследуем дома», организованного факультетом психологии МГУ в период пандемии, было показано, что именно саморегуляция и самоорганизация стали самыми важными компетенциями: по мере того, как мы учились самостоятельно организовывать и выстраивать свою жизнь в новом формате, наше эмоциональное состояние улучшалось. И вот когда мы испытываем нехватку внутренних ресурсов для поднятия настроения и ощущения счастья и благополучия, наш эмоциональный фон снижается. «Сейчас в период активного преодоления кризиса нам нужно много сил и позитивного настроя, чтобы успешно справиться с теми трудностями, которые нам создала пандемия. Чаще всего речь идет о социальных ограничениях, нехватке живого общения, возможности путешествовать и развлекаться так, как мы привыкли. Все эти внешние факторы пытаются пробить нашу внутреннюю оборону и заставить нас испытывать негативные переживания. Наша задача – не позволить пандемии и плохой погоде одолеть наше психологическое благополучие. Мы должны дать отпор не только самому вирусу, но и его последствиям. И на самом деле это не так уж сложно. Благодаря отечественной вакцине мы уже можем чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне и почувствовать почву под ногами. Теперь дело за нашими внутренними ресурсами», – объясняет собеседник. Самое важное – найти источники психологической поддержки, продолжает эксперт. Это могут быть родные и близкие, друзья, хобби, карьера – все то, что доставляет нам удовольствие и, главное, позволяет чувствовать себя защищенно и уверенно. Чем более разнообразна наша жизнь, тем меньше вероятность, что нас настигнет депрессивная симптоматика, полагает психолог. «Второе важное правило хорошего настроения – это объективное восприятие временных трудностей. Мы должны понимать, что все плохое обязательно закончится, оно конечно и чаще всего краткосрочно. И обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни, насладиться живыми эмоциями, объятиями и развлечениями. Можно уже сейчас начать выстраивать образ своего собственного будущего, в котором обязательно есть место позитиву и успеху, потому что это зависит только от нас самих», – рекомендует Зинченко. Он подчеркивает, что жизнь, скорее всего, уже никогда не будет такой, как была до пандемии. Мы стали продвинутыми пользователями цифрового мира, научились быть более внимательными к себе и близкими, стали больше ценить общение и окружение, значит, именно сейчас важно понять, как можно использовать наши новые гибкие навыки (soft skills) в постпандемический период, продумать новые варианты развития для себя и тех, кто нас окружает. «Конструктивный настрой поможет вытеснить негативные переживания и настроиться на позитивный лад. Пандемия преподнесла нам много уроков, и мы сейчас можем и должны воспользоваться ими и вынести необходимый опыт. Главное помнить, что хорошего в жизни всегда больше, чем плохого. Мы успешно справились с самыми сложными периодами пандемии, и теперь нужно просто найти личностный смысл в каждой сфере нашей жизни, чтобы помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности», – резюмировал психолог. Осенью прошлого года врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием может помочь любая вариация спорта – подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы. Путин внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ 26 января 2021, 22:35

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). «Согласно пункту 2 статьи 14 договора срок его действия составляет десять лет. Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. <...> В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить договор на пять лет», – приводит выдержку из текста документа ТАСС. В пояснительных материалах отмечается, что реализация соглашения не потребует привлечения дополнительных бюджетных ассигнований и будет осуществляться за счет и в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых на соответствующие цели заинтересованным федеральным органам исполнительной власти, госкорпорациям «Роскосмос» и «Росатом». Согласно ноте американской стороны, посольство США в России «от имени Соединенных Штатов Америки предлагает в соответствии с пунктом 2 Статьи XIV Договора продлить срок действия Договора на период в пять лет, до 5 февраля 2026 года». «Министерство имеет честь подтвердить приемлемость данного предложения для Российской Федерации», – говорится в ответной ноте МИД. О дополнительных условиях в документах речи не идет. Ранее президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора обсудили продление ДСНВ. Перед этим Байден заметил, что наличие разногласий между Россией и США не является поводом для отказа от продления ДСНВ. В понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном продление ДСНВ. В Москве заявили о начале экспертной работы с Вашингтоном по продлению Договора. В прошлый четверг Москва призвала новую администрацию США более конструктивно подойти к диалогу по ДСНВ (СНВ-3), так как предыдущая американская администрация «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов». Позже стало известно, что США подготовили предложения о продлении ДСНВ на пятилетний срок. Белый дом и Пентагон объяснили необходимость срочного продления Договора. В конце декабря 2020 года глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заметил, что шансы на продление ДСНВ-3 в феврале 2021 года остаются, если команда Байдена, как и заявляла, не станет делать договор заложником своих амбиций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ. Путин объяснил причины кризисов в мире 27 января 2021, 14:52

Текст: Ольга Никитина

Президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн, заявил, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. «Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей», – приводит его слова РИА «Новости». «Рост экономических проблем и неравенство раскалывают общество, порождают социальную, расовую, национальную нетерпимость, причем такое напряжение прорывается наружу даже в странах с, казалось бы, устоявшимися гражданскими и демократическими институтами, призванными сглаживать, гасить подобные явления и эксцессы», – указал президент. «Все это неизбежно сказывается и на характере международных отношений – не добавляет им стабильности и предсказуемости», – констатировал глава государства. Путин указал, что доходы в развитых странах достались 1% населения, а у остальных доходы не росли. Глава государства отметил, что посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность. По словам российского лидера, глобализация привела к значительному росту прибыли американских и европейских корпораций. Он отметил, что основную выгоду от глобального роста получили развивающиеся страны. «Однако результатом такого встраивания в глобальную экономику стали не только рабочие места и экспортные поступления, но и социальные издержки, включая существенный разрыв в доходах граждан», – отметил российский президент. Также Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Путин призвал Европу к взаимной любви 27 января 2021, 15:11

Текст: Ольга Никитина

Россия и Европа – это одна цивилизация, они должны быть вместе, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн. Россия, заявил глава государства, «хочет и стремится наладить диалог с Европой, но любовь должна быть взаимной». «Вы знаете, у нас (у России и Европы – прим. ВЗГЛЯД) есть вещи абсолютно фундаментального характера. Это общая культура. Крупнейшие политические деятели Европы недавнего прошлого говорили о необходимости развития отношений между Европой и Россией, указывая на то, что Россия есть часть Европы – и географически, и, что самое главное, в культурном смысле. По сути, это одна цивилизация», – заявил Путин, говоря о том, каким он видит будущее отношений между Россией и Европой, передает РИА «Новости». По его словам, Россия и Европа являются «абсолютно естественными партнерами в экономике и науке». При этом, подчеркнул президент, диалог должен быть честным. Путин отметил, что если Россия и Европа смогут подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то их ждет безусловно позитивный этап в отношениях. Также, выступая в Давосе, Путин заявил, что социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира, а основной задачей является выход из бедности. Кроме того, российский лидер указал, что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. Помимо этого, Путин назвал четыре основных приоритета для благополучия человека. Путин и Байден обсудили продление ДСНВ 26 января 2021, 22:08 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Джозеф Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворение о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). «Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществленным сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – сказано на сайте Кремля. Во вторник Путин провел телефонный разговор с Байденом. В ходе беседы российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту президента. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за добрые отношения с США и если новая американская администрация будет готова к сотрудничеству, то Путин ответит взаимностью. 20 января Байден вступил в должность 46-го президента США, после чего прибыл в Белый дом. После прибытия в резиденцию американского президента в Вашингтоне Байден через интернет привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой администрации.