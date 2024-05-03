Любой глобальный проект через какое-то время начинает разваливаться. Оно и к лучшему – глобальной диктатуры нам еще не хватало. Мир суверенных наций, о котором говорит Орбан, определенно не будет раем – но он не будет и прогрессивно-либеральной антиутопией, которая даже на ранних стадиях выглядит довольно жутко.2 комментария
Новая мощная вспышка произошла на Солнце
Новая мощная вспышка произошла на Солнце, велик риск попадания облаков выброшенной плазмы на Землю, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).
Как сообщили ученые, на Солнце около 5.30 мск зарегистрирована вспышка высшего балла X, а именно X1.6, которая спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, передает РИА «Новости».
В институте добавили, что возможность движения облаков плазмы в сторону Земли исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли.
Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что мощные и длительные вспышки на Солнце произошли 30 апреля и 1 мая.