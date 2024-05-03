Новая мощная вспышка произошла на Солнце

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили ученые, на Солнце около 5.30 мск зарегистрирована вспышка высшего балла X, а именно X1.6, которая спровоцировала выбросы солнечной плазмы в космос, передает РИА «Новости».

В институте добавили, что возможность движения облаков плазмы в сторону Земли исключительно высокая – активный центр, где произошел взрыв расположен прямо напротив Земли.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили, что мощные и длительные вспышки на Солнце произошли 30 апреля и 1 мая.