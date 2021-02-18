Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии Лукашенко заявил о договоренности встретиться с Путиным в конце февраля 18 февраля 2021, 12:30 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным встретиться в 20-х числах февраля. «Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества», – сказал Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Белоруссии и России Григорием Рапотой. Вместе с тем белорусский президент опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит. «Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж 3 миллиарда долларов просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», – подчеркнул он, передает БелТА. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минску и Москве не стоит «париться» по поводу западных санкций, страны могут полностью себя обеспечить сами, в полной мере задействовав имеющийся потенциал для сотрудничества. «Россию, так же как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение трех-пяти лет и детали те произведем в Беларуси и России. У нас такой научный потенциал», – сказал Лукашенко. Он считает, что если бы две страны «это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась». «Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос - договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», – подчеркнул Лукашенко. Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что встреча президентов Белоруссии и России планируется на конец февраля, будут обсуждаться конкретные вопросы, связанные с дальнейшим углублением интеграции Минска и Москвы. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин: Лозунг «Россия для русских» вредит русским и России 17 февраля 2021, 12:53

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Для сохранения многонациональной страны представитель каждого этноса должен чувствовать поддержку, пещерный национализм вредит России, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. «Русский народ является государственно образующим. Это основа всей нашей многонациональной России. И в этом смысле, конечно, русский человек и русский народ заинтересован в сохранении страны, где он является основной составляющей силой. Но для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого малого, чувствовал, что это его Родина, другой у него нет. Он здесь защищен и он готов жизнь положить свою для того, чтобы защищать нашу страну», – сказал Путин, комментируя выступление лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Путин подчеркнул, что в этом заинтересован каждый. «И вот если мы подумаем, с этой точки зрения на эту проблему посмотрим, то мы поймем, что пещерный национализм, лозунг которого «Россия для русских», только вредит русским. Только вредит России. И способствует ее раскачке изнутри. А этого мы допустить не должны», – подчеркнул он, передает РИА «Новости». Президент отметил, что культура каждого народа, его история, истоки каждого народа почитались, развивались и уважались в России. Он также напомнил некоторые исторические детали. «Вы специалист большой по Востоку, конечно, по Турции в том числе. Пришли, вы сказали, варвары с Востока, разрушили империю православную. Но перед тем, как варвары с Востока пришли, вы это тоже хорошо знаете, сначала пришли крестоносцы с Запада и ослабили эту империю православную. А уже потом были нанесены последние удары, и она была захвачена», – сказал президент, подчеркнув, что нужно помнить эту историю, не забывать про это. Ранее Путин заявил, что патриотизм и сплоченность объединяют россиян, народы страны исторически доказали свой выбор жить в мире и согласии. Эстония признала невозможность ограничить поставки с БелАЭС в Балтию 18 февраля 2021, 01:04 Текст: Антон Антонов

Покупать электроэнергию с БелАЭС Таллин не будет, но и ограничить ее поставки на рынок стран Балтии не может, заявил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас. В разговоре с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом Аас сказал, что «физически невозможно ограничить движение электроэнергии в общей электросети северо-западной части России, Белоруссии и стран Балтии до 2025 года». Он подчеркнул, что «против законов физики не пойдешь». Эстонский министр призвал завершить синхронизацию электросетей стран Балтии с Европой до 2025 года, это требует ускоренной «прокладки морского электрокабеля между Литвой и Польшей», передает ТАСС со ссылкой на BNS. Напомним, Россия завершила строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции, которая меняет энергетическую карту Европы. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Первый энергоблок планируется сдать в промышленную эксплуатацию в апреле – мае. Лукашенко дал согласие на изменение соглашения с Россией по газу 18 февраля 2021, 09:48 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке и транзите газа по белорусской территории. Правительство Белоруссии, согласно указу, уполномочено на проведение переговоров и подписание протокола. «Уполномочить правительство Республики Беларусь на проведение переговоров по проекту протокола, разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в тексте документа, передает ТАСС. Протокол будет временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу. Другие подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что цена на газ для республики в 2021 году составит 128,5 долларов за тысячу куб. м. В 2020 году она была 127 долларов за тыс. куб. м. Согласованный сторонами уровень цен на газ на 2021 год находится практически на уровне 2020 года, но значительно ниже, чем предусмотрено формулой, определяющей цену на газ для Белоруссии, зафиксированной в межправительственном соглашении о порядке формирования цены при поставке и транзите газа, который подписан в 2011 году. Соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, подписано 25 ноября 2011 года. Оно закрепляет формулы цены на поставляемый в Белоруссию газ. Для республики она состоит из цены газа для потребителей Ямало-Ненецкого автономного округа плюс затраты на транспортировку и хранение. Журналистки польского телеканала «Белсат» получили по два года колонии в Белоруссии 18 февраля 2021, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Минский суд назначил журналисткам польского телеканала «Белсат» Екатерине Бахваловой (Андреевой) и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ). «Суд Фрунзенского района Минска назначил журналисткам «Белсата» Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой по два года лишения свободы в колонии общего режима», – передает ТАСС сообщение БАЖ. Журналистки проходили по делу по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии – «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Ранее Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением. Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко. Шведский евродепутат захотела запретить Белоруссии участвовать в «Евровидении» 18 февраля 2021, 05:28 Текст: Антон Антонов

Депутат Европарламента от шведской партии «Либералы» Карин Карлсбру призвала собрать подписи под письмом в Европейский вещательный союз с требованием запретить Белоруссии участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение». Она заявила, что сотрудничество EBU с Белорусским государственным телевидением «недопустимо», так как против главы Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта введены санкции за «нарушение прав человека». Карлсбру заявила, что «государственная медиакомпания преследует своих сотрудников». По ее словам, раз Эйсмонт находится под санкциями, то и «другие европейские медиакомпании должны приостановить любое сотрудничество». Карлсбру ссылается на Фонд солидарности Белоруссии, заявивший, что из БТРК были вынуждены уволиться или были уволены более 100 человек. Некоторые из них, в том числе бывший член белорусской делегации на конкурсе «Евровидение» Денис Соколов, находятся в тюрьме, передает ТАСС. Напомним, ЕС подготовил третий санкционный список по Белоруссии за фальсификацию, как утверждают в Европе, итогов президентских выборов и насилие против участников акций протеста в республике. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Белоруссия в ответ на третий список европейских санкций расширяет список лиц из стран-членов Евросоюза, которые не смогут попасть на территорию республики и Союзного государства с Россией. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин обещал разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости 17 февраля 2021, 13:03 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин сообщил, что поручит разобраться в проблеме мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Вопрос черных риелторов на встрече Путина с главами думских фракций поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы», – пожаловался политик главе государства. «Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства», – передает РИА «Новости» слова Путина. Ранее черный риелтор в Архангельской области получил пожизненный срок. Путин призвал решить вопрос защиты минимального дохода от списания 17 февраля 2021, 13:14 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо довести до конца вопрос защиты минимального дохода граждан от списания по исполнительным производствам, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями парламентских фракций. В ходе встречи лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал об инициативе, гарантирующей защиту минимального дохода от списания, передает ТАСС. «По защите минимального дохода от списания – обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца», – ответил Путин. Неверов также выразил надежду, что предложения «Единой России» по восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам найдут отражение в окончательном решении этого вопроса. «Что касается пенсионного обеспечения, это отдельная большая тема, она находится в поле зрения правительства, правительство этим занимается», – заявил в ответ президент. Напомним, правительство поддержало проект закона «Единой России» о гарантированном минимальном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от списания за долги. Путин обещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья 17 февраля 2021, 13:30 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций пообещал подумать над реализацией идеи о возможности использовать маткапитал на ремонт жилья. «По поводу маткапитала. К сожалению, у нас много мошенничества на этот счет при обналичивании маткапитала. И чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы. Мы подумаем и над этим», – передает слова президента ТАСС. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time 17 февраля 2021, 22:29 Текст: Антон Антонов

Американский журнал Time включил экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую в глобальный список 100 молодых лидеров, которым предстоит «формировать будущее». Список TIME100 Next является продолжением известного рейтинга TIME100. Как заявил редактор «старшего» рейтинга Дэн Маскаи, включенные в список люди «стоят на пороге исторических свершений», а «многие из них фактически уже сделали это». В списке шесть категорий, Тихановскую включили в раздел собственно «лидеров». При этом колонку о ней написал глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо. В данную категорию также вошли глава правительства Финляндии Санна Марин, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор платформы Robinhood Владимир Тенев и другие политики и предприниматели, передает РИА «Новости». Напомним, после президентских выборов в Белоруссии начались массовые протестные акции. На выборах победил Александр Лукашенко, он официально вступил в должность 23 сентября. Тихановская заявила, что не считает Лукашенко легитимным президентом, обвинив его в «попытке захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин смягчил требования валютного контроля при экспорте 17 февраля 2021, 14:44 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин подписал закон, смягчающий требования валютного контроля при экспорте российской продукции и требования о репатриации валютной выручки. Закон допускает к страхованию рисков неисполнения обязательств по внешнеторговым контрактам, помимо АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), как это предусмотрено сейчас, и российские страховые организации. При этом Банк России будет вести перечень страховщиков, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым контрактам, а также устанавливать основания для включения в такой перечень и исключения из него, передает РИА «Новости». Получение страховой выплаты (возмещения) в иностранной валюте или валюте РФ от страховщиков – резидентов будет считаться исполнением экспортерами обязанности по репатриации валютной выручки. Обязанность по репатриации также будет считаться исполненной, если уполномоченный российский банк выплатит экспортеру средства в рамках гарантии по внешнеторговой сделке. Это не только упростит соблюдение норм закона, но и снизит риск неполучения денег, если зарубежный покупатель нарушит обязательства по оплате контракта. Помимо этого, в перечень разрешенных валютных операций между резидентами включаются уплата страховых премий (взносов) и выплата страховых возмещений. А в перечень документов, которые могут быть представлены российскими экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, включаются документы, касающиеся фиксации факта порчи товара и урегулирования его оплаты. Закон должен снизить административную нагрузку на российских экспортеров, расширить им доступ к продуктам экспортного страхования, способствовать автоматизации и упрощению учета и отчетности по валютным операциям. Путин заявил об обсуждении инициативы создать алиментный фонд 17 февраля 2021, 13:41 Текст: Евгения Шестак

Возможность создания алиментного фонда не снята с повестки дня, она изучается на экспертном уровне в правительстве, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. «Вопрос не снят с повестки дня, но у некоторых экспертов есть опасения, что те, кто должен платить алименты, вообще перестанут это делать. Но тем не менее вопрос с повестки дня не снят, он изучается на экспертном уровне в правительстве», – сказал Путин, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова о создании фонда, передает ТАСС. Летом 2020 года в Совете Федерации предложили создать в России алиментный фонд для решения проблемы задолженности с алиментами. Позже Путин поручил правительству внести предложения о дополнительной адресной поддержке детей, родители которых не выплачивают алименты. Верховный суд в Минске оставил под стражей экс-главу «Белгазпромбанка» Бабарико 17 февраля 2021, 14:25 Текст: Наталья Ануфриева

Верховный суд Белоруссии не удовлетворил ходатайство защиты экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико об изменении ему меры пресечения с ареста на более мягкую. Соответствующее решение принято в среду судебной коллегией по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает ТАСС. «Оснований для изменения меры пресечения не имеется», – заявил председательствующий на процессе судья Игорь Любовицкий. В свою очередь генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что рассматриваемое в суде уголовное дело против топ-менеджеров «Белгазпромбанка», включая экс-претендента на пост президента республики Виктора Бабарико, является абсолютно коррупционным, следствие по нему было проведено объективно и беспристрастно, передает РИА «Новости». «Прокуратура осуществляла надзор (за предварительным следствием по делу) за объективностью, беспристрастностью следствия. Мы свою оценку и свое слово сказали, направив уголовное дело в суд для рассмотрения. Следствие проведено абсолютно объективно (...) собран огромный массив доказательств убедительных», – сказал он после церемонии принесения присяги молодыми прокурорскими работниками, комментируя дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Генпрокурор подчеркнул, что собранные доказательства свидетельствуют о том, что «это – абсолютно коррупционное дело, это чистой воды уголовщина, ни больше, ни меньше». Напомним, 18 июня претендовавший на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард были доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка». В конце ноября Комитет государственной безопасности Белоруссии завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка. Бабарико вину не признал. После стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» в обмен на освобождение. Путин призвал не забывать о геноциде советского народа во время ВОВ 17 февраля 2021, 13:12 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций заявил, что геноцид гражданского населения Советского Союза со стороны захватчиков в годы Великой Отечественной войны стал черной страницей в истории и об этом нельзя забывать. «Обращаем внимание и на те преступления, которые были совершены против гражданского населения. Это геноцид, это очевидные вещи... У меня подход к этому известен – мы, конечно, должны идти вперед, думать о будущем, объединять свои усилия с другими народами, в том числе со всеми европейскими народами, несмотря ни на какие сложности конъюнктуры сегодняшнего дня. Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать», – подчеркнул Путин, передает РИА «Новости». Он добавил, что геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны – «одна из чёрных страниц» в истории нашей страны. «Но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее, чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось», – заявил Путин. Ранее генпрокурор Игорь Краснов предложил закрепить в законодательстве понятие о геноциде народов СССР в годы Великой Отечественной войны, выразившемся в массовых преступлениях нацистов против мирных жителей. Эксперт: Главными на встрече Путина с лидерами фракций были темы суверенитета и развития 17 февраля 2021, 20:44 Текст: Олег Исайченко

«Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Бондаренко, комментируя встречу Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы. «Некоторые политики и граждане считают, что Россия свой период активного становления уже завершила и последнее время пребывает в некой стагнации. Поэтому очень важен настрой на то, что на самом деле страна развивается», – сказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Президент в беседе с парламентариями подчеркнул, что Россия находится на марше развития. И это важный посыл не только для руководителей основных политических сил страны, но и для населения. Важно, чтобы этот тезис не был забыт, был правильно воспринят и, самое главное, чтобы он получил подтверждение на практике», – подчеркнул эксперт. По мнению Бондаренко, вероятность застоя воспринимается гражданами как одна из главных угроз, которая волнует их больше, чем локальные вызовы, такие как, например, снижение курса рубля, падение цен на нефть или внешнее вмешательство в выборы. «Что у нас с развитием? Вот ключевой вопрос для граждан», – считает политолог. Собеседник также отметил, что общение президента с лидерами парламентских фракций выявило консенсус различных партий по поводу отношения к суверенитету страны. «Концепция России, как суверенной державы, существует уже десять лет. Как и идея консенсуса по суверенитету. Такие парадигмы существуют во всех уважающих себя странах, они нормальная ситуация для политических элит что для Запада, что для Востока, – рассуждает Бондаренко. – Любые элиты, вне зависимости от того, правые это политики, левые или центристы, находятся в ситуации такого консенсуса, являются патриотами своей страны. Таких концепций нет разве что у failed states – несостоявшихся государств. В данном случае Россия – в одном ряду с ведущими странами Запада». В среду президент России в режиме видеоконференции провел встречу с руководителями фракций Госдумы. Владимир Путин заявил, что все заинтересованы, чтобы ближайшие выборы в Госдуму прошли достойно, честно, на высокой конкурентной основе. При этом глава государства призвал депутатов Госдумы в период предстоящей избирательной кампании «не просто ругаться друг с другом», а конструктивно показывать свой подход и пути развития России. Путин оценил ситуацию с безработицей 17 февраля 2021, 13:07 Текст: Елизавета Булкина

В России наблюдается небольшой рост безработицы в условиях пандемии, для стабилизации ситуации принимаются необходимые меры, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями думских фракций. «Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень. И в целом ситуация исправляется, она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», – передает слова главы государства РИА «Новости». Напомним, по данным Минтруда, в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что российские работодатели получат субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда для трудоустройства безработных. Эти средства предназначены для трудоустройства граждан, зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 января 2021 года.