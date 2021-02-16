В Твери 96-летний участник Ржевской битвы привился от COVID

Участник Ржевской битвы, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области 96-летний Иван Кладкевич сделал прививку от коронавируса, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что вакцинацию ветеран прошел в прививочном кабинете областной клинической больницы. Фронтовик считает, что от каждого жителя Тверской области зависит – насколько быстро справится страна с COVID-19. «Я пришел на вакцинацию без всякого страха. От этой «чумы» надо спасаться», – приводит слова Кладчевича пресс-служба.

По данным правительства, всего в Тверской области прививку от коронавируса сделали 33 тыс. 734 человека – это 70,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион.

Ранее Минздрав сообщал, что пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения.

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