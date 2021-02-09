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9 февраля, вторник | Последнее обновление — 22:56 | vz.ru
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Пожилых включили в приоритетную категорию для вакцинации от COVID-19
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Расширена категория граждан, которые могут в приоритетном порядке вакцинироваться от коронавируса в рамках календаря профилактических прививок, сообщил Минздрав России.
В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, сообщается, что в категорию приоритета первого уровня включены лица в возрасте от 60 лет и жители городов с населением от 1 млн человек.
В группу также входят медики, сотрудники образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ. Кроме того, к указанной категории относятся лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями, передает ТАСС.
В категорию приоритета второго уровня входят сотрудники организаций транспорта и энергетики, сферы услуг, сотрудники пунктов пропуска через госграницу, работающие вахтовым методом, военные, правоохранители. Кроме того, к ней относятся волонтеры. В категорию приоритета третьего уровня включены чиновники, студенты вузов и колледжей, призывники.
Напомним, масштабная вакцинация проводится в России с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. Массовая вакцинация населения стартовала в России в январе. В первом полугодии 2021 года в России планируется привить от коронавирусной инфекции 60% взрослого населения.
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
Власти ЕС обвинили в убийстве миллионов европейцев из-за русофобии
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Руководство Евросоюза убивает миллионы европейцев из-за отказа от российской вакцины «Спутник V» по причине ксенофобии к русским, выразил мнение один из читателей болгарского портала dir.bg, комментируя публикацию Bloomberg о признании препарата крупнейшим научным прорывом России со времен СССР.
Болгарские читатели портала dir.bg резко осудили руководство ЕС, которое не разрешает применение российской вакцины «Спутник V» на территории Евросоюза. В статье dir.bg рассказывается о публикации Bloomberg, назвавшего создание российского препарата крупнейшим научным прорывом со времен СССР. В частности, в материале отмечается, что страны начали «выстраиваться в очередь» за поставками препарата после публикации в научном журнале The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований, подтвердивших высокую эффективность «Спутника V».
«Если вакцины действительно так необходимы, Европейский союз из-за своей ксенофобии по отношению к русским убивает миллионы своих граждан, отказываясь от российской вакцины. Пора ЕС признать, что ксенофобия по отношению к русским важнее, чем жизни европейских граждан», – передает РИА «Новости» одного из читателей.
«Единственный способ двигать мир вперед – свободно общаться и обмениваться идеями, кадрами и моделями. Пора завязывать с этой дурацкой ненавистью – какая разница, чья это вакцина – американская, русская или немецкая, важно, чтобы она работала», – высказался другой.
«Лично я считаю, что векторная российская вакцина лучше, чем ДНК-вакцины Pfizer и Moderna», – заявил еще один читатель. Он также напомнил о сотрудничестве компании AstraZeneca с производителем российского препарата.
«Пока в ЕС будут обсуждать российскую вакцину, Сербия будет ее производить», – отметил пользователь.
«Видимо, США не особо следят за российскими научными открытиями, раз для них это крупнейшее», – пошутил юзер.
«По всем вопросам Брюсселю нужно ждать мнение Дяди Сэма. Европейские чиновники страдают слабоумием, они настолько политизированы и зашорены, что Вашингтону приходится все время говорить им, что делать», – возмутился читатель портала.
«Запад пытается как-то выйти из неловкой ситуации, в которой он оказался. Первоначально западные лидеры были против «Спутника V» и спустили сотни миллиардов на фармацевтические компании США и ЕС. Результат – ноль... Сейчас они на стадии частичного признания российской вакцины. Предстоит полное признание и покупка российского продукта», – заключил еще один из пользователей.
Ранее американское издание Bloomberg выразило мнение, что создание первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» стало, возможно, самым существенным научным прорывом России с советских времен.
В прошлый четверг канцлер Австрии призвал отказаться от геополитики при рассмотрении заявок на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса. 20 января Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило получение заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины «Спутник V». В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
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ВОЗ определила четыре версии передачи коронавируса человеку
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Специалисты Всемирной организации здравоохранения изучили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку, сообщил глава группы ВОЗ, эксперт по зоонозным инфекциям (передающимся человеку от животных) и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.
«Первая – это прямая передача от животного к человеку. Вторая гипотеза была о том, что вирус мог передаться от промежуточного животного, потенциально близкого к человеку, в котором вирус мог адаптироваться и циркулировать до передачи человеку. Третья версия – это цепочка продуктов, в особенности замороженные продукты, чья поверхность, возможно, могла быть источником передачи вируса к человеку или через еду. И последняя – это возможность инцидента, связанного с лабораторией», – передает его слова РИА «Новости».
Наиболее вероятной специалисты считают передачу вируса через промежуточный носитель, эта версия будет прорабатываться. Также весьма вероятна возможность передачи вируса через поверхность замороженных продуктов – эта гипотеза допускает, что вирус был транспортирован издалека. Третья версия предполагает прямую передачу вируса от летучих мышей.
«Но поскольку Ухань не находится рядом со средой, где водятся летучие мыши, то прямая передача от летучей мыши в Ухане маловероятна. И поэтому мы попытались найти, какие другие животные могли бы стать переносчиками вируса», – пояснил глава группы на брифинге по итогам работы миссии ВОЗ в Ухане.
Он отметил, что вероятнее всего было промежуточное звено – переносчик коронавируса, ученые пытаются его выявить. Пока неясно, какую роль сыграл рынок «Хуанань» в Ухане, отметил Эмбарек. «Мы знаем, что в декабре там была вспышка среди людей, которые там были, его посещали и работали там. Как вирус попал на рынок и распространился там, до сих пор неизвестно», – сказал эксперт ВОЗ.
При этом версию о лабораторном происхождении коронавируса Эмбарек назвал крайне маловероятной.
Напомним, ученые не смогли пока определить животное-источник и промежуточного переносчика COVID-19.
«Спутник V» прошел этап научной консультации регулятора ЕС
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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V», теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС.
«На данном этапе мы можем сказать, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи получил научную консультацию от ЕМА по разработке их вакцины для предотвращения COVID-19 «Спутник V» (также известной как Gam-COVID-Vac). … В качестве следующего шага компания может подготовить заявку на получение регистрационного удостоверения (marketing authorisation)», – сообщили в агентстве, передает РИА «Новости».
Там пояснили, что процесс научного консультирования хорошо отлажен в ЕМА и доступен всем компаниям, чтобы облегчить подготовку их программы разработки. Представитель ЕМА добавил, что агентство пока не получило заявку от разработчика «Спутник V», сроки получения одобрения для рынка ЕС от ЕМА можно будет обсуждать после поступления такой заявки. В случае выдачи условного регистрационного удостоверения и одобрения со стороны Еврокомиссии, российская вакцина сможет централизованно поставляться в ЕС.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы вакцины компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 млн доз), Moderna (160 млн доз) и AstraZeneca (до 400 млн доз). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, но в ближайшее время ожидается подача заявки от J&J.
Ранее в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Перед этим научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.
Тем временем в РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказался об отказе президента Украины Владимира Зеленского использовать вакцину от коронавируса «Спутник V» и посчитал его слова «смехотворными».
«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны. К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины Дмитрий Кулеба), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев – российское «гибридное оружие»?» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией.
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Вирусолог раскрыл вероятный механизм создания COVID-19 в лабораторных условиях
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С помощью обычных селекций возможно «приучить вирус к новому хозяину», то есть создать новый вариант вируса в лаборатории. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, комментируя одну из гипотез попадания COVID-19 к человеку.
Глава группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек рассказал, что специалисты на данный момент выделили четыре потенциальные гипотезы того, как коронавирус SARS-CoV-2 мог попасть к человеку. Согласно одной из версий, вирус мог распространиться в результате инцидента, связанного с лабораторией, но данная теория считается маловероятной.
«Иногда создать вирус в лаборатории сложно, а иногда не очень. Я даже имею в виду не молекулярно-биологические манипуляции, тем более что вирус обычно после них не очень жизнеспособен, а направленную селекцию, которая очень часто позволяет создавать вирусы. Просто потому, что это соответствует происходящему в природе», – говорит Чепурнов.
Он приводит пример: у ученых существует понятие «адаптация к новому хозяину». Это метод, который вирусологи часто используют. В частности, он был применен при изучении вируса Эбола – он обладает высокой патогенностью только для человекообразных (для приматов и человека), а все остальные животные исходно не подвержены не только смерти, но и этой болезни. Но ученым необходимо работать с вирусом, поэтому его адаптируют для того, чтобы он мог заражать животных.
«В России вирус адаптировали к морским свинкам, причем добиться этого удалось в достаточно короткие сроки (несколько месяцев). Американцы проделали похожую работу, но в отношении мышей. Это демонстрация того, что в ходе обычных селекций, создавая мутации вируса в определенном направлении, можно «приучить» вирус к новому хозяину», – рассказывает собеседник.
Вирусолог поясняет, что таким образом теоретически могла произойти способная поражать человека мутация COVID-19. «Я предполагаю, что искусственно или случайно что-то такое произошло и в отношении коронавируса. Полагаю, что кто-то нашел штамм и не очень умело работал с ним, в результате чего случайным образом заболел и вынес из лабораторных условий», – говорит Чепурнов.
Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев описал сценарий искусственного происхождения коронавирусной инфекции.
Британия будет сажать на 10 лет за тайное посещение стран из черного списка по COVID-19
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Все, кто попытается скрыть посещение стран из черного списка по коронавирусу, могут получить тюремный срок до 10 лет, заявил глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.
«Мы усиливаем наказания за несоблюдение правил. Тем, кто сознательно попытается скрыть, что побывал в странах черного списка в последние десять дней, грозит тюремный срок до 10 лет. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет оформлен законодательно», – цитирует главу минздрава РИА «Новости».
Сейчас все, кто прибывает из стран черного списка, должны оплатить 1750 фунтов стерлингов. На эти деньги гражданам будет обеспечен трансфер до отеля, пребывание в гостинице на время карантина и ПЦР-тесты. Штраф за несоблюдение карантина в отеле составляет 10 тысяч фунтов стерлингов.
В черный список Великобритании вошли 33 страны: страны Южной Америки, Южной Африки и Португалия.
Ранее стало известно, что Великобритания вводит с понедельника дополнительные правила для всех приезжающих из-за границы. Теперь, кроме теста на коронавирус перед прилетом в страну, они будут обязаны проходить во время самоизоляции два теста методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
С начала пандемии в королевстве коронавирус был выявлен у более чем 3,96 млн человек. От инфекции скончались 113 000 жителей страны.
Аргентина захотела провести выставку о достижениях России и СССР
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Министр культуры Аргентины Тристан Бауэр предложил провести в Буэнос-Айресе большую выставку, посвященную научным достижениям СССР и России, сообщил российский посол в Буэнос- Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Министр культуры предложил провести амбициозное мероприятие – <...> организовать выставку под названием «От Спутника до Спутника», где можно было бы продемонстрировать научные достижения Советского союза и России от первого спутника, который был запущен в космос, до [российской вакцины от коронавируса] «Спутник V», – приводит слова посла ТАСС.
Феоктистов отметил, что предложение, озвученное министром во время встречи, пока находится на стадии идеи. «Надеемся, что эта идея вызовет интерес у наших коллег в Москве, – сказал посол. – На мой взгляд, такую выставку можно было бы провести с успехом не только в Аргентине, но и по другим странам, может быть, не только Латинской Америки».
По словам Феоктистова, Бауэр также предложил «совместно отметить 200-летний юбилей со дня рождения писателя Федора Достоевского». В качестве возможной площадки рассматривается один из крупнейших культурных центров Буэнос-Айреса – Культурный центр имени Киршнера.
Посол также сообщил, что из-за пандемии были отменены гастроли Мариинского театра, которые должны были состояться в конце прошлого года, и перенесены выступления артистов Большого театра, которые были запланированы на этот год. «Большой театр теперь предварительно приедет в 2023 году, хотя его приезда здесь очень ждали и готовились», – отметил Феоктистов.
В прошлый вторник президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным высоко оценил вакцину «Спутник V» и попросил Россию обеспечить снабжение всей Латинской Америки российским препаратом.
Напомним, 10 декабря 2020 года Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку российской вакцины от коронавируса. Всего Аргентина приобрела 30 млн доз «Спутника V». 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстрен ное применение российской вакцины.
Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 20 января в Аргентине одобрили использование «Спутника V» для вакцинации лиц старше 60 лет. После этого «Спутником V» привились президент Аргентины Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Президент Аргентины поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставку российской вакцины «Спутник V» в южноамериканскую республику.
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Отказ Зеленского от «Спутника V» объяснили страхом сближения с Россией
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Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский отказывается от использования российской вакцины от коронавируса.
«Это потому что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутника V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», – приводит слова Бойко НСН.
Накануне Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше».
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Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили нехваткой вакцин в ЕС
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Британский журнал The Spectator объяснил готовность властей Германии рассмотреть возможность использования российского препарата «Спутник V» разразившимся в Евросоюзе кризисом в связи с нехваткой вакцин от коронавируса.
В публикации от 8 февраля издание поясняет, что распределение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer, а также препарата от Moderna в Евросоюзе задерживается. К вакцине AstraZeneca в Германии относятся скептически: регулятор ФРГ разрешил прививать ею лишь граждан младше 65 лет. К тому же препарат показал низкую эффективность против нового штамма коронавируса, обнаруженного на территории ЮАР, передает ТАСС.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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В Сингапуре за сутки два человека заболели COVID-19 после вакцинации Pfizer
Министерство здравоохранения Сингапура сообщило о втором за сутки случае заболевания новой коронавирусной инфекцией после прививки вакциной производства Pfizer/BioNTech.
Одной из заболевших является бортпроводница компании Singapore Airlines. В прошлый понедельник,1 февраля, она вернулась из ОАЭ, а на следующий день получила вакцину Pfizer/BioNTech. Спустя шесть дней, когда ее результат теста на коронавирус оказался положительным, бортпроводница ушла на самоизоляцию, сказано на сайте сингапурского минздрава.
Как отмечают в ведомстве, вакцина не могла стать причиной заболевания женщины, поскольку не «не содержит живого вируса». В минздраве подчеркивают, что человек может заболеть непосредственно до или сразу после вакцинации, так как обычно ему требуется несколько недель, чтобы сформировать иммунитет. «Принимая во внимание ее недавнюю историю путешествий и возможность того, что она могла заразиться на борту самолета, мы предварительно классифицировали этот случай как завозной», – сказано в сообщении.
На прошлой неделе житель Сингапура по ошибке получил пять доз вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech.
В январе в Норвегии зафиксировали 23 смерти после прививки вакциной Pfizer/BioNTech. Все погибшие старше 80 лет. В Германии власти также начали проверку после смерти 10 человек, привитых вакциной Pfizer/BioNTech. Умершим было от 79 до 93 лет, у всех были серьезные заболевания. Также сообщалось о том, что несколько немцев заразились коронавирусом, хотя ранее получили прививку Pfizer.
МИД об отказе Украины от «Спутника V»: Киев готов платить жизнями граждан, чтобы угодить Западу
Желание украинского руководства отказаться от российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Киеву важнее жизни и здоровья украинцев, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко.
Фармацевтическая компания «Биолек» из Харькова подала в украинский минздрав заявку на регистрацию вакцины, но на данный момент никаких заявлений от официального руководства страны о желании получить вакцину не поступало в МИД России, сказал Руденко в разговоре с РИА «Новости».
«Наоборот, мы слышим, что российскую разработку украинские официальные лица называют «гибридным оружием против Украины». По всей видимости, политическая конъюнктура и стремление угодить своим западным кураторам для действующей украинской власти важнее жизней и здоровья собственных граждан», – добавил дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил отказ Киева от использования вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нежелание руководства Украины использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» – позиция абсолютного меньшинства.
В Facebook собрались модерировать информацию о вакцинации
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Социальная сеть Facebook вводит новые правила, согласно которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным органов здравоохранения, сообщили в компании.
«По итогам консультаций с ведущими медицинскими организациями, включая Всемирную организацию здравоохранения, мы расширяем список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам. В него войдут утверждения, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря человеку, что вакцины неэффективны, что безопаснее переболеть, чем прививаться, а также что вакцины опасны, ядовиты или могут вызвать аутизм», – приводит заявление компании ТАСС.
Усиленная модерация станет частью новой кампании Facebook по борьбе с пандемией. Соцсеть начнет предоставлять ссылки на ресурсы органов здравоохранения с информацией об инфекции, а также о том, как и где можно записаться на прививку. Сначала подобный сервис будет запущен в США, затем компания планирует распространить на другие страны.
Напомним, в начале декабря 2020 года Facebook и Instagram объявили о намерении удалять посты с «дезинформацией» о вакцинах против коронавирусной инфекции. Под предлогом «борьбы с фейками» западные соцсети фактически вводят цензуру на своих площадках. В частности, они ограничивают для российских интернет-пользователей доступ к ряду средств массовой информации. Для противодействия этой цензуре Роскомнадзор предлагал изменить законодательство. 19 ноября в Госдуму поступил законопроект о санкциях за цензуру против российских СМИ, которым предлагается блокировать, тормозить трафик и штрафовать иностранные порталы, которые «нарушают основные права и свободы россиян».
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Описанную Пушкиным погоду сочли убийственной для COVID-19
Морозная и солнечная погода зимой или же жаркая и солнечная летом, с низкой влажностью и ветром способна снижать скорость распространения коронавируса, заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Такую гипотезу биолог выдвинула на основе размещенной в журнале Physics of Fluids научной модели распространения коронавируса в трех городах мира (Нью-Йорк, Париж и Буэнос-Айрес). На основе этой работы Баранова предположила, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет наблюдаться два пика за год. При этом она отметила, что слабостью моделирования стало то, что исследователи не проверили очень холодные температуры, передает РИА «Новости».
«Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный» (начальные строки стихотворения «Зимнее утро» А.С. Пушкина), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить. Самая плохая погода – это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом», – сказала Баранова.
При этом она отметила, что ветер играет большую роль в распространении коронавируса. По ее словам, сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. «Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных», – считает Баранова.
Также она добавила, что самая плохая погода – это переходы через ноль и слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает людям справляться с вирусом. Биолог подчеркнула, что подобные модели для разных городов позволяют вводить кратковременные ограничительные меры во время благоприятных для распространения вируса погодных условий.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов сообщил, что спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России, зафиксированный во время новогодних каникул, объясняется существенным сокращением контактов и морозами.
Россия и Израиль задумались о совместном производстве «Спутника V»
Россия и Израиль рассматривают возможность сотрудничества в борьбе с коронавирусом, в том числе совместное производство вакцины «Спутник V», заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
«Власти Израиля будут рассматривать с учетом своих интересов сотрудничества (с Россией по борьбе с коонавирусом). ... Не снята с повестки дня и тема возможного производства вакцины («Спутник V») в той или иной форме», – сказал посол, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Тем временем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V», теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС.
В РФПИ допустили возможность одобрения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Европейским агентством по лекарственным препаратам (EMA) в феврале – начале марта.
Комаровский оценил шанс повторно заболеть коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.
По словам доктора, научно доказанных случав повторного заражения COVID-19 на самом деле совсем немного, всего несколько десятков на весь мир. При этом большое количество людей жалуется на то, что после перенесенного COVID-19 испытывают его симптомы, отметил Комаровский в Instagram.
При этом медицинская наука пока не подтверждает массовость повторного заражения, заверил доктор. «Скорее всего, если вы переболели, то ближайшие год-полтора шансов повторно заболеть у вас мало», – заключил Комаровский.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что заразиться коронавирусом повторно можно после того, как закончится иммунитет после болезни, при частых контактах с больными COVID-19, а также если иммунный ответ не сформировался полноценно.
Напомним, американские медики, наблюдавшие случаи второй волны коронавирусной инфекции у ранее переболевших COVID-19, считают, что причиной может быть как повторное заражение на фоне слабого иммунитета, так и реактивизация оставшегося в организме вируса.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
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