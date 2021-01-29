Мурашко рассказал о темпах массовой вакцинации россиян

Все плохое обязательно закончится, нужно помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности, сказал газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ, директор Психологического института Российской академии образования, президент Российской академии образования Юрий Зинченко. Таким образом, по его мнению, можно преодолеть сезонную депрессию, которую в этом году усиливает вызванный пандемией и ограничительными мерами стресс.

В период межсезонья многие россияне становятся более раздражительными, чувствительными к внешним условиям, а также могут грустить и расстраиваться аще обычного. Данное состояние, по мнению многих специалистов, может еще больше усугубиться на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер.

«В первую очередь это связано с тем, что наш физический и эмоциональный тонус снижается и нам кажется, что у нас мало ресурсов для совладания со стрессом, негативными переживаниями и трудными ситуациями. Пандемия, безусловно, может стать одним из факторов, которые повлияют на наше настроение. Мы по-прежнему привыкаем и адаптируемся к новой реальности, это всегда очень ответственная и непростая задача», – говорит Зинченко.

Он рассказывает, что по результатам Общероссийского научного проекта «Исследуем дома», организованного факультетом психологии МГУ в период пандемии, было показано, что именно саморегуляция и самоорганизация стали самыми важными компетенциями: по мере того, как мы учились самостоятельно организовывать и выстраивать свою жизнь в новом формате, наше эмоциональное состояние улучшалось. И вот когда мы испытываем нехватку внутренних ресурсов для поднятия настроения и ощущения счастья и благополучия, наш эмоциональный фон снижается.

«Сейчас в период активного преодоления кризиса нам нужно много сил и позитивного настроя, чтобы успешно справиться с теми трудностями, которые нам создала пандемия. Чаще всего речь идет о социальных ограничениях, нехватке живого общения, возможности путешествовать и развлекаться так, как мы привыкли. Все эти внешние факторы пытаются пробить нашу внутреннюю оборону и заставить нас испытывать негативные переживания. Наша задача – не позволить пандемии и плохой погоде одолеть наше психологическое благополучие. Мы должны дать отпор не только самому вирусу, но и его последствиям. И на самом деле это не так уж сложно. Благодаря отечественной вакцине мы уже можем чувствовать себя защищенными и уверенными в завтрашнем дне и почувствовать почву под ногами. Теперь дело за нашими внутренними ресурсами», – объясняет собеседник.

Самое важное – найти источники психологической поддержки, продолжает эксперт. Это могут быть родные и близкие, друзья, хобби, карьера – все то, что доставляет нам удовольствие и, главное, позволяет чувствовать себя защищенно и уверенно. Чем более разнообразна наша жизнь, тем меньше вероятность, что нас настигнет депрессивная симптоматика, полагает психолог.

«Второе важное правило хорошего настроения – это объективное восприятие временных трудностей. Мы должны понимать, что все плохое обязательно закончится, оно конечно и чаще всего краткосрочно. И обязательно наступит момент, когда мы сможем вернуться к привычной жизни, насладиться живыми эмоциями, объятиями и развлечениями. Можно уже сейчас начать выстраивать образ своего собственного будущего, в котором обязательно есть место позитиву и успеху, потому что это зависит только от нас самих», – рекомендует Зинченко.

Он подчеркивает, что жизнь, скорее всего, уже никогда не будет такой, как была до пандемии. Мы стали продвинутыми пользователями цифрового мира, научились быть более внимательными к себе и близкими, стали больше ценить общение и окружение, значит, именно сейчас важно понять, как можно использовать наши новые гибкие навыки (soft skills) в постпандемический период, продумать новые варианты развития для себя и тех, кто нас окружает.

«Конструктивный настрой поможет вытеснить негативные переживания и настроиться на позитивный лад. Пандемия преподнесла нам много уроков, и мы сейчас можем и должны воспользоваться ими и вынести необходимый опыт. Главное помнить, что хорошего в жизни всегда больше, чем плохого. Мы успешно справились с самыми сложными периодами пандемии, и теперь нужно просто найти личностный смысл в каждой сфере нашей жизни, чтобы помочь себе перешагнуть через негатив и продолжить развиваться в новой нормальности», – резюмировал психолог.

Осенью прошлого года врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что справиться с депрессивным состоянием может помочь любая вариация спорта – подойдет все, с помощью чего человек будет нагружать свои мышцы.