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Политолог объяснила провал акции с фонариками в поддержку Навального
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«После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального.
«Сложилось ощущение, что акция проходила только в воображении ее организаторов. Мы не видели массовых публикаций фото или видео в социальных сетях. Мы не замечали акцию, выглянув из окна на улицу. Очевидно, что результат оказался совершенно печальный», – считает политолог Анна Федорова.
По мнению собеседницы, причиной провала акции стал «неудачный формат и общая растерянность, которая охватила людей». «Мероприятие не отвечало на вопрос «зачем это нужно?». Людей предоставили самим себе, предложили заниматься политической «движухой» в собственном дворе не пойми для кого. После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – уверена политолог.
«Кажется, даже те, кто профессионально работает на Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) и получает от него зарплату, сами пренебрегли этой акцией. В целом с точки зрения отношений со своей аудиторией ФБК совершил вчера серьезную ошибку», – заключила Федорова.
Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами.
Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.
В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова
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Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он якобы выступает хранителем незаконных средств российских властей и потому должен попасть под санкции.
Издание уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета «ошибочно опубликовала эти утверждения», передает ТАСС.
«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», – говорится в заявлении газеты.
Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Волкову инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
Эксперт: Кураторы протестных акций не отличают Россию от Украины
«Во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального. Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Так в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают», – сказала газете ВЗГЛЯД политтехнолог Алена Август, комментируя прошедшие в воскресенье несогласованные выступления.
«Можно констатировать, что несогласованные уличные акции оказались не такими уж многочисленными. Не очень понятно, на что рассчитывали организаторы. Похоже, что они просто проводили психологическую проверку – сколько людей можно вывести под любым соусом», – отметила политтехнолог Алена Август.
Напомним, в воскресенье в Москве и Петербурге прошли немногочисленные несогласованные акции, которые были заявлены как феминистские. В сообщении РИА Новости эти выступления были названы акциями в поддержку уехавшей в Германию жены блогера Алексея Навального – Юлии. «Но во время нынешних акций не звучали имена ни Юлии Навальной, ни самого Алексея Навального, – отметила Август. – Просто – «выходите и делайте что-нибудь». Как, в свое время, на киевском Майдане скакали – не думая, зачем это делают».
По мнению собеседницы, все, что происходит в последнее время вокруг так называемых протестных выступлений, «абсолютно калькированные варианты того, что уже где-то было». «На мой взгляд, кураторы этих акций просто не отдают себе отчет в том, что Россия, Белоруссия и Украина – разные страны. И, несмотря на длительную общую историю, сейчас это страны с разным общественным менталитетом. Но тут видна попытка подойти со стандартным лекалом».
Эксперт напомнила о призыве главы «штабов Навального» Леонида Волкова выходить с включенными фонариками в знак поддержки отбывающего наказание блогера. «До этого в Минске и Киеве точно также светили фонариками – а ранее в Тбилиси, и на каирской площади Тахрир во время тамошней цветной революции, – заметила Август. – Кроме того, я видела отчеты в том, как за рубежом поддерживают протестные акции. На одной из фотографий люди выложили сердечко из свечек – и мне это напомнило совсем другую акцию, которые у нас проходят ежегодно 22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Кураторы протестов не учли, что для России зажженная свеча – это вполне определенный символ».
«Налицо довольно неизобретательный подход», – констатировала собеседница. По ее мнению, «люди будут все больше разочаровываться в этих протестах, даже те, кому это пока «по приколу». «Они, скорее всего поймут: один раз вас будут вслепую использовать, второй раз – а потом вы сами будете ненавидеть тех, кто так с вами поступает», – добавила Август.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Подчиненному Навального инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Немецкие либералы призвали к санкциям против российской элиты
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Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер поддержал идею введения санкций против российской элиты, близкой к президенту Владимиру Путину, в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.
«Нам следует настойчивее, чем до сих пор, пытаться воздействовать на близкую к Путину элиту. Нельзя, чтобы те, кто несут ответственность за тюремное заключение Алексея Навального, проводили отпуска в своих виллах на Лазурном берегу, а их дети посещали частные школы в Европе», – сказал Линднер в интервью, опубликованном в еженедельной газете Welt am Sonntag. При этом он напомнил, что и сам Навальный считает санкции такого рода наиболее эффективными, передает Deutsche Welle.
По его словам, общие торговые санкции ударят в первую очередь по российскому населению и германской экономике, не оказав существенного давления на президента России Владимира Путина.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов, а стоящие за Навальным силы используют усталость и раздражение людей.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда
Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана.
«Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения».
В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду.
«Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
Путин: Противоборствующие силы используют усталость и раздражение людей
Президент Владимир Путин на встрече с главными редакторами СМИ заявил, что всякие противоборствующие силы используют усталость и накопленное раздражение людей проблемами, возникшими в сложившейся социально-экономической ситуации.
«Раздражение [в обществе] накапливается, проблем много, денег не хватает, – приводит слова Путина ТАСС. – Понять можно людей». Президент заметил, что в этой ситуации некоторые силы пытаются использовать фактор блогера Алексея Навального, которого российский лидер назвал «фигурантом». «Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, накопленное раздражение, недовольство, в том числе в отношении условий, в которых они живут, уровнем своих доходов», – сказал он. «Конечно, этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, в самих Штатах этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы», – заметил российский лидер.
Глава государства добавил, что граждане склонны винить во всех проблемах руководство, хотя могут быть и объективные причины, в том числе пандемия. «Но такова доля начальства, здесь уже ничего не поделаешь», – сказал президент.
Ранее Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ выразил уверенность, что достижения России начинают раздражать ее оппонентов.
Напомним, в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности России к разрыву отношений с Брюсселем в случае введения санкций, создающих риски для российской экономики. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Россия не инициировала охлаждение отношений с ЕС, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитике.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем?
Явлинский объяснил опасность «глупого популизма» Навального
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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что в его статье с критикой Алексея Навального нет «никаких личных нападок», он ни в чем не обвиняет блогера, но считает его политику неприемлемой.
Явлинский в эфире «Эха Москвы» сообщил, что хотел бы видеть Навального в студии «как можно быстрее», и отметил, что в России есть весь набор разнообразных политических сил.
Также политик отметил, что сейчас «популизм и национализм – это мировой тренд», и указал, что в этот тренд попадает и Навальный. Он привел в пример заявления блогера о том, что президент России якобы «напуган до полусмерти». «Как у вас, сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет – это популизм, глупый и опасный», – обратился Явлинский к ведущему Алексею Венедиктову.
Он пояснил, что считает заявления Навального опасными, поскольку люди выходят, «их бьют и сажают». «Потому что цель не оправдывает средства. Потому что выставить на улицу... Ну, я вам только что читал. Опасный для жизни людей. Я за них несу ответственность, за всех этих людей», – указал Явлинский.
Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального.
«В нашей стране есть левые, есть правые, есть националисты, есть демократы, есть либералы, и они все должны быть, и это есть настоящая страна. Но это не значит, что они не могут спорить. Это не значит, что нельзя написать статью, понимаете. Не значит», – сказал Явлинский ведущему.
Руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому. В своем письме он, в частности, заявил, что статья Явлинского больно ударила по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией».
Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию Шлосберга. Позже федеральное бюро «Яблока» поддержало тезисы, изложенные в статье Явлинского, и назвало неприемлемой развернувшуюся после публикации статьи травлю.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Явлинский разгневал сторонников Навального.
Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России
Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано.
Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России.
Лавров заявил, что Россия не инициировала
охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве.
Ветеран признался в страхе умереть от оскорблений Навального
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Ветеран Игнат Артеменко в переданном в Бабушкинский суд Москвы заявлении выразил опасения, что оскорбления со стороны Алексея Навального могут довести его до смерти.
«Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – говорится в нотариально заверенном заявлении Артеменко. Заявление ветерана зачитал в суде прокурор, передает ТАСС.
Ранее медик, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал суду об ухудшении состояния здоровья ветерана Игната Артеменко после комментария Алексея Навального.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко.
5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов
В городах-миллионниках проживает творческая интеллигенция, блогеры и другие представители так называемого креативного класса, поддерживающие оппозицию. В остальной России у нее сторонников нет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Так он объяснил, почему на очередную акцию протеста приглашаются исключительно жители крупных городов.
«Оппозиционеры прекрасно понимают, что остальная Россия их вообще не поддерживает. У них нет никакого электората ни в закрытых городах, ни в наукоградах, ни в моногородах и т.д.», – считает член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.
Политолог добавил, что протестная активность происходит в тех местах, где «тусуется разношерстная творческая интеллигенция, блогеры, которые проводят все время в интернете и не имеют отношения к реальной жизни». «Они все и есть их потенциальный электорат, который весь сосредоточен только в городах-миллионниках», – пояснил эксперт.
Другой причиной обращаться к жителям именно крупных городов стали представления оппозиции о том, что «для организации майдана достаточно захватить столицу, а в остальных местах нам и так покорятся». «Именно поэтому их активность концентрируется в столице», – подытожил эксперт.
Сторонники блогера Алексея Навального ранее анонсировали новую акцию протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля – ее участникам предложено День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Эти обращения адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами.
В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Дело о клевете Навального на ветерана отложили до следующей недели
Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил до 16 февраля разбирательство уголовного дела в отношении блогера Алексея навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
«В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», – передает ТАСС слова судьи Веры Акимовой.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания блогеру многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения Артеменко отказался от участия в процессе. Ветеран выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.
Судья объявила перерыв из-за неуважительного поведения Навального
В Бабушкинском суде Москвы объявлен перерыв в заседании по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, причиной решения судьи стало неуважительное поведение подсудимого.
«Подсудимый ведет себя неуважительно по отношению к участникам процесса, судом объявляется перерыв в судебном заседании», – сказала судья Вера Акимова, передает РИА «Новости».
В перерыве адвокаты вышли покурить во двор, там им передали чистые тетради, которые проверил пристав.
До этого Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался ветеран Игнат Артеменко.
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Нынешняя редакции статьи УК предусматривает три вида наказания: штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако данная редакция вступила в силу лишь в декабре. Ранее она не предусматривала лишения свободы, поэтому Навальному по итогам этого процесса новый тюремный срок не угрожает.
Эксперт: Поведение Навального на заседании суда вызывает омерзение
«Вызывающее поведение Навального и его сторонников не может вызывать ничего, кроме омерзения», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, комментируя заседание суда по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана.
«Для каждого жителя России тема Великой Отечественной войны, ее истории и жертв важна и священна. Покусившись на нее, высмеяв и оскорбив, Навальный дискредитировал себя в глазах всех, кого только можно», – уверена Ольга Васильева.
«К ветеранам в столь почтенном возрасте, которых так мало осталось на свете, нужно всей страной проявлять максимальную заботу и уважение», – считает собеседница. «Это те люди, благодаря которым стало возможным наше с вами существование. Они тоже были молоды, мечтали, но отдав свои жизни, совершили подвиг ради нас. Об этом мы должны всегда помнить и беречь этих людей», – сказала Васильева.
«Кроме того, существуют понятия совести и нравственности. Но если в человеке нет никаких моральных устоев, понимания добра и зла, плохого и хорошего, то он и будет вести себя отвратительно и уподобляться непонятно кому. Это омерзительно, не по-человечески, это вызывает только пренебрежение и отвращение. Человек, не имеющий внутри себя никаких нравственных основ, не может претендовать на какое-либо снисхождение», – заключила собеседница.
Ранее в пятницу началось второе заседание Бабушкинского суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса блогер получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения.
5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось это дело. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Сторонники Навального вслед за ним продолжили издеваться над ветераном Артеменко в соцсетях. Так, блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК).
Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м.
К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года.
В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени.
В Общественной палате резко осудили глумление Навального над ветераном
«С эфиров британского канала BBC и американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по делу об оскорблении ветерана. Негативные высказывания в адрес участников Второй мировой неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя поведение блогера Навального в суде.
«Поведение Навального выходит за рамки дозволенного. У человека или сдали нервы из-за того, что он не ожидал реального изменения меры наказания, либо он просто играет заученную роль для того, чтобы показать степень своего психологического состояния», – считает первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Михаил Аничкин, президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец».
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – сказал ветеран войны.
Для здорового российского общества темы, связанные с ветеранами Великой Отечественной войны, являются святыми и не подлежат обсуждению, подчеркнул Аничкин. «Даже с эфиров британского канала BBC и американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по этому делу, потому что любое негативное высказывание, любая критика в адрес участников Второй мировой войны неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах, – указал собеседник. – Несмотря на то, что многие сейчас стараются подвергнуть ревизии некоторые итоги той войны и пересмотреть историю, некоторые темы остаются нетронутыми».
«В каждой стране существует закон, который должен выполняться ее гражданами, кем бы они ни были. Господин Навальный неоднократно говорил, что по отношению к нему никакие российские нормы не действуют, но как мы видим теперь, он это говорил зря. Он тоже гражданин России и теперь обязан ответить за свои поступки. Причем Навальный позиционирует себя как умного человека, а значит, не мог не знать, какую реакцию вызовет его поведение. Но давайте зададимся старым вопросом – кому это выгодно? Если начать над ним размышлять, то мы сразу поймем, в чем причины этой ситуации и кто ей дирижирует», – заключил Аничкин.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Во время заседания подсудимый Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК).
Дело против Навального о клевете на ветерана возбудили после заявления блогера
Уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко было возбуждено после обращения юриста и блогера Ильи Ремесло в Следственный комитет.
В ходе доследственной проверки следователи вышли на самого ветерана. Артеменко собственноручно написал заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Ветеран был официально признан потерпевшим, передают «Вести».
В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. Ветеран Игнат выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти.
Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Во время заседания подсудимый Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.
Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Лавров пояснил желание ЕС ввести санкции против России из-за Навального
Евросоюз, если решится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сделает это ради своего удовлетворения, поскольку предыдущие рестрикции Запада были безрезультатны, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр напомнил о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в бундестаге. По словам Лаврова, тот заявил, что «все-таки мы санкции за Навального должны рассмотреть, и ничего страшного, что раньше санкции против России не достигли цели, главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными», передает РИА «Новости».
«То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», – отметил Лавров.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях.