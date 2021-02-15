Политолог объяснила провал акции с фонариками в поддержку Навального

«После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя немногочисленные несогласованные акции со светящимися фонариками, которые прошли в ряде городов России 14 февраля в поддержку блогера Алексея Навального.

«Сложилось ощущение, что акция проходила только в воображении ее организаторов. Мы не видели массовых публикаций фото или видео в социальных сетях. Мы не замечали акцию, выглянув из окна на улицу. Очевидно, что результат оказался совершенно печальный», – считает политолог Анна Федорова.

По мнению собеседницы, причиной провала акции стал «неудачный формат и общая растерянность, которая охватила людей». «Мероприятие не отвечало на вопрос «зачем это нужно?». Людей предоставили самим себе, предложили заниматься политической «движухой» в собственном дворе не пойми для кого. После отъезда Юлии Навальной из России и ее отказа от каких-либо комментариев, у протестующих окончательно создалось впечатление – их использовали и бросили», – уверена политолог.

«Кажется, даже те, кто профессионально работает на Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом – прим. ВЗГЛЯД) и получает от него зарплату, сами пренебрегли этой акцией. В целом с точки зрения отношений со своей аудиторией ФБК совершил вчера серьезную ошибку», – заключила Федорова.

Ранее сторонники блогера Алексея Навального анонсировали новую акцию протеста, которая прошла в воскресенье, 14 февраля. Ее участникам было предложено в День всех влюбленных выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так примерно четверть часа. Обращения были адресованы жителям крупных городов. В Сети уже посмеялись над этими планами.

Кроме того, в Москве участники одной из акций должны были выстроиться в форме сердца, но, по словам телеведущей Татьяны Лазаревой, у них получилась «жопа». Видео с акции опубликовала Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

В январе сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других городах. Поводом послужил арест блогера за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.