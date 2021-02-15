Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19

Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»

Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.

«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.

Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.

В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.

Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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