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Комаровский объяснил необходимость вакцинироваться переболевшим COVID-19
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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему вакцинироваться нужно даже переболевшим коронавирусом.
«На сегодня позиция практически всех медицинских сообществ и всех, кто реально вакцинирует, четкая и единая: прививать от коронавируса надо даже тех, кто переболел», – считает врач, передает РИА «Новости».
Комаровский подчеркнул, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.
Ранее Комаровский ответил на вопрос подписчика о том, насколько высоки шансы повторно заболеть коронавирусом.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что повторное заражение коронавирусной инфекцией может произойти при значительных нарушениях у человека работы иммунной системы.
Эксперты ВОЗ озвучили наиболее вероятную причину возникновения COVID-19
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Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей, сообщил член международной научной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), доктор Питер Дасзак.
Эксперт считает, что передача коронавируса от летучих мышей – это путь, на который «следует обратить наибольшее внимание», пишет РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.
По словам Дасзака, рукокрылые занесли COVID-19 на ферму с дикими животными, где коронавирусом заболели сотрудники или обитавшие там хорьки, барсуки, енотовидные собаки и циветы. Уже после этого вирус попал на рынок в Ухане и начал дальнейшее распространение. Как отмечается в сообщении, ученые ВОЗ не смогли получить личные данные некоторых пациентов из-за политики конфиденциальности в Китае. Другие же переболевшие коронавирусом отказались встречаться с представителями организации.
Ранее научная группа ВОЗ, исследующая происхождение COVID-19, обнаружила во время обследования рынка морепродуктов и мяса в Ухане «важные улики», касающиеся возникновения нового коронавируса.
На этой неделе власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса.
Россия возобновила авиасообщение с Арменией и Азербайджаном
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Россия с понедельника официально возобновляет регулярное авиасообщение с Арменией и Азербайджаном, приостановленное в 2020 году на фоне распространения коронавируса; соответствующее решение было сообщено правительством 3 февраля.
Авиакомпании каждой страны получили возможность совершать по два рейса в неделю по маршруту Москва – Баку и по четыре по маршруту Москва – Ереван. Российская компания «Аэрофлот» ранее заявила, что планирует начать выполнять четыре рейса в неделю в Ереван с 15 февраля и два рейса в неделю с Баку с 17 февраля, передает ТАСС.
Сейчас въезд для туристов в Армению открыт (нужен ПЦР тест, сданный не ранее, чем за 72 часа до прибытия). Ранее ряд российских перевозчиков уже заявил об открытии чартерных рейсов в Ереван из российских регионов: «Уральские авиалинии» открыли полеты из Красноярска, Nordwind – из Калининграда, «Икар» – из Нижнего Новгорода, а «Азимут» – из Краснодара.
Азербайджанская национальная авиакомпания Azal сообщила, что планирует начать выполнение специальных рейсов в Москву с 17 февраля. При этом на 15 февраля въезд для туристов в Азербайджан закрыт. Въехать в республику могут только дипломаты, иностранцы, чьи родственники имеют гражданство Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в стране или вид на жительство, а также студенты. Все категории граждан должны будут пройти двухнедельный карантин. При себе необходимо будет иметь ПЦР тест, действительный в течение 48 часов до вылета.
Напомним, с 8 февраля Россия возобновила авиасообщение с Грецией и Сингапуром. С лета 2020 года Россия частично возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Индию, Казахстан, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Финляндию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также формально возобновлено авиасообщение с Вьетнамом, Грецией, Сингапуром, Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний России не объявила о начале полетов в эти страны. В декабре Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
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Ученые рассказали о риске «устаревания» вакцин от COVID
Есть вероятность, что существующие препараты для профилактики коронавируса могут стать неэффективными из-за мутации COVID-19, заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Специалист объяснил, что на данный момент у ученых есть необходимый инструментарий для модернизации вакцин, но в будущем будут необходимы альтернативные подходы для борьбы с новыми штаммами COVID-19.
Ведущий исследователь из Оксфордского университета Эндрю Поллард поддержал коллегу и добавил, что ученые до сих пор не знают, какие именно мутации коронавируса могут появиться.
«Мы понимаем, какие мутации происходят сейчас. Но вирус, скорее всего, продолжит изменяться под влиянием человеческого иммунитета», – рассказал он.
Ранее стало известно, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.
Напомним, в США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР. Также научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины, подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность: эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев.
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Названы необычные последствия COVID-19
Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о необычных последствиях заболевания, сообщил телеканал Sky News.
По словам опрошенных, помимо таких общих симптомов, как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, переболевшие COVID-19 страдали от «пугающих» долгосрочных последствий – паралича, невралгии, боли в тестикулах, аппендицита, повреждения печени, а также припадков, передает РИА «Новости».
Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты также жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове. По словам некоторых опрошенных, последствия COVID-19 дают о себе знать даже спустя год после перенесенной инфекции.
Согласно результатам опроса сервиса по поиску работы Superjob, более половины россиян, переболевших коронавирусом или наблюдавших за течением болезни у родственников, назвали COVID-19 тяжелым заболеванием с серьезными последствиями. Кроме того, в Минздраве предупредили переболевших COVID-19 о риске развития туберкулеза.
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В России выявили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 14 тыс. 185 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2089, Санкт-Петербурге – 1545, Московской области – 802. Всего в стране выявлено 4 071 883 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 593 101 человека, из них 15 194 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 430 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 80 126 человек.
Накануне, 13 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 14 861. Таким образом, число новых случаев за сутки сократилось на 676.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В России оценили сроки создания новой вакцины от COVID в случае его мутации
На создание нового препарата от коронавируса, если существующие вакцины перестанут действовать из-за мутаций COVID-19, понадобится минимум год, заявил руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Технологические возможности новых вакцин против новых вариантов (коронавируса – прим. ВЗГЛЯД), безусловно, существуют. Если говорить про существующие вакцины, разработка может занять по старой технологии около 2-3 месяцев, а затем – лабораторные исследования и испытания на людях. Как говорит Гинцбург (директор центра Александр – прим. ВЗГЛЯД), создать вакцину на основе уже имеющейся платформы, если говорить о «Спутнике», технологически довольно быстрый процесс, все остальное займет много времени, не меньше года», – передает слова Бутенко ТАСС.
Ранее сообщалось, что специалисты Центра имени Гамалеи разработали технологию, позволяющую быстро создавать вакцины сразу против нескольких вариантов коронавируса.
Мексика назвала сроки поставок «Спутника V»
Первая партия российской вакцины от коронавируса прибудет в Мексику, вероятнее всего, в конце следующей недели, сообщил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
«Это одна из тех вакцин, которые, возможно, начнут прибывать в конце следующей недели», – передает слова президента Мексики РИА «Новости».
В начале февраля замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель сообщил, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» получила разрешение местного регулятора на ввоз и экстренное использование.
Таким образом Мексика стала первым государством Северной Америки, зарегистрировавшим вакцину «Спутник V», и 17-й страной в мире, одобрившей применение препарата. Применение вакцины «Спутник V» также было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.
В России создали тест-систему для выявления «британского» штамма COVID
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Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал и зарегистрировал первую в мире тест-систему для выявления «британского» штамма COVID-19, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Новая тест-система быстро выявляет наличие именно мутантного штамма, что реализовано за счет особого подбора олигонуклеотидов для эффективной амплификации британской мутации, и рассчитана на максимальную концентрацию вируса <...>. Это позволяет избежать ложноположительных результатов при выявлении мутации для образцов с очень высокой вирусной нагрузкой», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уточняется, что набор реагентов успешно прошел клинические испытания и зарегистрирован для использования в России, а также обладает высокой точностью, что доказано испытаниями на клинических образцах с подтвержденной мутацией.
«Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование (пандемические инфекции)», – сообщает ведомство.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
Напомним, в декабре 2020 года Россия временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля.
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Переболевших COVID предупредили о риске подхватить «британский» штамм
Люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме, вероятнее всего могут заболеть новым «британским» штаммом, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
«Никто не отменял мутации коронавирусной инфекции. То, что мы сейчас видим в мире, британский штамм, другие, они все равно придут в Россию. И вот эта группа невосприимчивых людей, которые еще не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передается», – цитирует специалиста РИА «Новости».
Врач убежден, что случаи повторного заболевания «будут однозначно», так как люди, перенесшие вирус год назад уже находятся в группе риска.
«У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошел по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать. Те люди, которые переболели в активной форме, средне или тяжело, однозначно будут болеть легче. Те люди, которые болели бессимптомно, зачастую болеют уже с явными симптомами», – подчеркнул Тимаков.
Ученые из США и Франции построили модель сценариев развития пандемии COVID-19 в 2021 году. По их прогнозам, следующая волна, которая наберет силу к началу лета, будет связана с развитием новых, более заразных вариантов вируса SARS-CoV-2, а ключевым фактором успешного ее прохождения станет эффективность вакцин.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
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Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»
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Благотворительный фонд и четыре неправительственные организации обратились к премьер-министру Грузии Георгию Гахарии с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», говорится в письме НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии».
«К сожалению, в Министерстве здравоохранения Грузии не учитывают пожелания граждан о покупке альтернативной российской вакцины «Спутник V» и переводят данные пожелания в русло политики. Просим вас соблюсти конституционные права населения Грузии и рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник V» для граждан, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом», – приводит ТАСС текст письма, авторами которого стали НПО «Национальный конгресс славянских народов Грузии», благотворительный фонд «Исток», НПО «Евроазиатский альянс», «Конгресс русских и русскоязычных общин Грузии» и «Антифашистская коалиция многонациональной Грузии».
Неправительственные организации отмечают, что уже более десятка стран одобрили применение «Спутника V». Кроме того, в феврале британский научный журнал «Ланцет» (The Lancet) опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования российской вакцины, согласно которым эффективность препарата составляет 91,6%. Эти данные ставят «Спутник V» в один ряд с вакцинами Pfizer-BioNTech и Moderna.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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«Британский» штамм коронавируса оказался опасен для детей
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Стремительно распространяющийся в Словакии «британский» штамм коронавируса представляет особую опасность для детей, подростков и молодежи в возрасте до 21 года, сообщило Словацкое радио.
«Штамм коронавируса, пришедший из Китая во время первой волны пандемии, не был столь опасным для детей и подростков, как распространяющийся ныне «британский» штамм, – приводит слова главного педиатра Словакии Элены Прокоповой ТАСС. – Правда, отдельные случаи протекающей при температуре тела выше 38 градусов детской болезни, приводящей к высыпаниям, опуханию слизистой рта, ладоней и ступней, фиксировались уже тогда [во время первой волны], но то, что это заболевание возникает как осложнение после [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19, мы поняли лишь недавно».
По данным Словацкого радио, большинство пациентов с такой болезнью поступают в клиники в критическом состоянии. В большинстве случаев, как показывает практика словацких педиатров, возраст этих больных колеблется от пяти до шести лет. Госпитализируют и достигших 20-летнего возраста с ярко выраженными признаками заболевания. Более подробных сведений Прокопова не сообщила. Минздрав республики, по ее словам, обрабатывает поступающие из клиник данные о госпитализированных с симптомами нового педиатрического заболевания.
Накануне врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей. Он также предупредил переболевших COVID-19 о риске подхватить «британский» штамм коронавируса. Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число новых случаев коронавируса, как и число жертв, в мире продолжает снижаться, однако число стран, где выявлены «британский», «южноафриканский» и «бразильский/японский» штаммы, продолжает расти.
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Врач объяснил опасность «британского» штамма COVID-19 для детей
«Британский» штамм коронавируса более заразителен и может поражать большее количество людей, в том числе и детей, а его последующие мутации будут способны к более быстрой передаче от человека к человеку, но при этом легче переноситься, сообщил врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Вести FM».
«Обходя иммунный барьер, вирус приобретает различные новые свойства, чтобы обходить иммунитет и легче передаваться, что и произошло с британским вирусом, и он стал более контагиозным – больше людей заражает. Он будет заражать больше и детей, в отличие от старых штаммов коронавируса», – передает слова специалиста ТАСС.
По словам врача, теперь вирус старается не убивать, а размножиться и существовать как можно дольше. Из-за этого симптомы протекание болезни будет более легким. «Коронавирусу нужно приспособиться таким способом, чтобы не убить своего человека. И большинство мутаций, которые происходят, проходят в организме того человека, который длительно болеет – это люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями», – отметил Тимаков.
Как сообщил инфекционист, для еще не переболевших COVID-19 людей для инфицирования нужна будет меньшая «вирусная нагрузка» «британским» штаммом. Тимаков считает, что он поразит их весной. Также, по его мнению, пренебрежение мерами безопасности вновь спровоцирует подъем заболеваемости.
Ранее Тимаков предупредил об опасности подхватить «британский» штамм переболевшими коронавирусом.
Мясников назвал способы борьбы с новыми мутациями COVID
Вакцинация и создание новых препаратов для профилактики COVID-19 способны прервать цепочку распространения новых мутаций возбудителя этой болезни, считает врач и телеведущий Александр Мясников.
«При этом надо четко понимать, что новый коронавирус никуда уже с нашей планеты не уйдет, просто перестанет быть «новым» и займет свое место в длинном списке вирусов, вызывающих ОРЗ», – написал эксперт в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что на данный момент все известные вакцины защищают людей от всех новых вариантов коронавируса, однако, уже сейчас понятно, что «новые варианты вируса нейтрализуются антителами куда менее охотно, чем первоначальные».
«Мы можем с уверенностью сказать, что вакцины почти наверняка уберегут от тяжелого течения болезни и от ее осложнений, сведут смертность до минимума. Именно поэтому вакцины в первую очередь показаны людям из групп риска- пожилым и с наличием хронических заболеваний. Что же касается прерывания цепочки распространения новых мутаций, то путь лежит скорейшей всеобщей вакцинации и в совершенствовании и созданию всё новых вакцин», – заключил Мясников.
Врач также отметил, что людям, вероятнее всего, придется вместе с вакциной от гриппа нужно будет раз в один-два года прививаться и от коронавируса. Эксперт предположил, что в будущем может появиться комбинированная сезонная вакцина, одновременно защищающая и от гриппа, и от SARS-CoV-2.
Ранее сообщалось, что люди, которые перенесли коронавирус в легкой форме, вероятнее всего могут заболеть новым «британским» штаммом.
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Режим ЧС в Чехии собрались продлить на март
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Правительство Чехии вскоре обратится в нижнюю палату парламента с предложением продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса на период после 28 февраля, заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
«Да, [в воскресенье] режим ЧС мы объявили [о продлении] на [следующие] 14 дней, и мы будем стараться убедить [депутатов] нижней палаты парламента, чтобы они его продлили, – приводит слова Бабиша ТАСС. – Мы не думаем, что эпидемиологическая ситуация [в Чехии за две недели] изменится каким-то принципиальным образом».
Со вторника правительство Чехии начнет переговоры с лидерами парламентской оппозиции о дальнейших действиях, которые необходимо предпринять для борьбы с коронавирусом. Бабиш особо подчеркнул, что в республике быстро распространяется британский штамм вируса, а в соседних государствах появились более агрессивные южноафриканский и бразильские штаммы. Вопросом ближайшего времени, по его словам, является то, когда они проникнут в Чехию.
Между тем с понедельника государственные учреждения республики восстановят приемные часы населения. С этого дня власти разрешили библиотекам обслуживать читателей через специально оборудованное окно выдачи литературы. Возможность работы в читальных залах пока не предусмотрена. На ближайшем заседании правительство рассмотрит возможность возвращения к стандартному обучению с 1 марта учеников выпускных классов школ и студентов выпускных курсов вузов. При этом, как сказал Бабиш, граждане обязаны максимально соблюдать требования санитарно-эпидемической безопасности. В общественных местах жителям страны рекомендовано использовать исключительно респираторы с максимальной степенью защиты от коронавируса.
В понедельник премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок российской вакцины «Спутник V» без предварительной регистрации препарата в ЕС. Ранее Бабиш заявлял, что Чехия в этом вопросе могла бы пойти тем же путем, что и Венгрия. По оценке министерства труда республики, урон от COVID-19 в Чехии превысил ущерб от Второй мировой войны.
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Вучич заявил о планах Сербии произвести 20 млн доз вакцины «Спутник V»
Сербия в предстоящий период планирует произвести на своей территории 20 млн доз российской вакцины «Спутник V», заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире канала TV Pink.
«Что касается вакцины «Спутник V»: борьба с коронавирусом будет продолжаться еще три, четыре, пять лет, наша задача, чтобы как можно меньше людей потеряли жизни. Мы должны инфраструктурно, по существу и стратегически подготовиться к производству вакцины. Сначала мы получим смесь, а потом попросим трансфер технологии, чтобы до конца года мы могли производить вакцину. Наша оценка, что, когда мы закончим это до конца года, мы сможем произвести 20 млн доз, нам необходимо 5-6 млн доз, остальное мы могли бы продать в регионе», – приводит слова Вучича ТАСС.
Как уточнил Вучич, всего Сербия заказала более 10 млн вакцин из разных стран, однако в республику поступило всего около 2 млн доз препаратов.
В начале февраля госсекретарь здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек сообщил, что большинство сербов захотели привиться российским препаратом от COVID-19 «Спутник V». В конце января Вучич заявил о настоящей войне в мире за вакцины против коронавируса. Напомним, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил соглашение о поставке Сербии 2 млн доз вакцины «Спутник V», что позволит привить 1 млн человек. Первую партию российской вакцины «Спутник V» доставили в Сербию 30 декабря 2020 года. На следующий день сербское агентство по медикаментам разрешило применение вакцины «Спутник V». Вакцинация российским препаратом стартовала в Сербии 5 января. 6 января председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел республики Александар Вулин вакцинировались в Белграде «Спутником V». Позже в Сербии указали на попытку Запада скрыть информацию об успехе российских ученых и данные о препарате «Спутник V» и очернить российское достижение из-за конкурентной борьбы. Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем препараты, использующие один вектор. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как доступ к вакцине от коронавируса заново разделил мир.
Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. 18 января 2021 года в России стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.
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