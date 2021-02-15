Британия ужесточила карантинные меры для въезжающих

Для прибывающих в Великобританию с понедельника вступили в силу более жесткие карантинные правила, предполагающие обязательную сдачу двух тестов на коронавирус в дополнение к десяти дням самоизоляции. При этом прибывающим из 33 стран «красного» списка придется провести полторы недели в гостинице.

Согласно введенным ранее требованиям, перед въездом в Великобританию все прибывающие должны заполнить форму на сайте правительства с подробностями своей поездки и не позднее чем за 72 часа до прибытия сделать тест на коронавирус. С понедельника нужно будет сдать еще два анализа – на второй и восьмой день самоизоляции. За отсутствие теста по прилете штраф составляет 1 тыс. фунтов (102 тыс. рублей), тем, кто не сделал повторные анализы, – уже 2 тыс. фунтов (204 тыс. рублей), а также срок их карантина увеличивается на две недели, передает ТАСС.

При этом въезд в Соединенное Королевство с начала января разрешен лишь для возвращающихся из-за рубежа граждан Великобритании и обладателей видов на жительство и долгосрочных виз, а также людям с крайней необходимостью посещения острова. Туризм под такие цели не подпадает, соответственно, всем туристам во въезде отказывается. Запрещен и выезд из Великобритании, если только речь не идет о неотложных обстоятельствах, например о работе.

Еще более жесткие правила распространяются на прибывающих из стран «повышенного риска». К ним относятся ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки. С понедельника им придется перед въездом в королевство забронировать себе гостиницу и провести в ней по прилете десять дней. Стоимость услуги – 1750 фунтов (180 тыс. рублей) на человека, а пакет услуг включает в себя проживание, питание, обеспечение безопасности и тестирование.

Лицам же, скрывшим от властей информацию о посещении страны из «красного» списка, грозит штраф до 10 тыс. фунтов (1 млн рублей) и тюремное заключение сроком до десяти лет. Последний пункт раскритиковали многие эксперты и политики, в том числе из правящей Консервативной партии. Они указали на то, что человеку, не сообщившему, например, о поездке в Португалию, грозит тот же тюремный срок, что и сексуальному насильнику. Однако правительство Великобритании не намерено менять правила, заявляя об обоснованности подобного наказания. Цель же подобного ужесточения – снизить риск завоза в страну новых и потенциально более опасных генетических вариантов коронавируса, в частности бразильского и южноафриканского.

При этом правительство Великобритании не поддержало самые радикальные предложения по всеобщему карантину, с которыми выступали ряд министров, а также оппозиционная Лейбористская партия. Премьер-министр Борис Джонсон признал, что у Соединенного Королевства просто нет возможности отгородиться от всего мира, как это сделали, например, Австралия или Новая Зеландия. «75% лекарств, 45% нашего продовольствия доставляются в эту страну из Европы, 200 тыс. компаний в этой стране зависят от импорта. Закрыть границы не будет практичным», – заявил Джонсон.

Вместе с тем власти предупредили, что новые страны в случае необходимости могут быть оперативно добавлены в стоп-лист. Подобный подход уже подвергли критике представители туриндустрии и авиакомпаний. Они считают, что новые ограничения и перспектива их ужесточения в любой момент поставят крест на надеждах на восстановление турпотока. Так, исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кей заметил, что те, кто решается лететь в Великобританию из одной из 33 стран «повышенного риска», «должны быть очень богатыми или в безысходном положении», чтобы заплатить 1750 фунтов за самоизоляцию в отеле.

Напомним, с 22 декабря 2020 года Россия приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории Соединенного Королевства нового штамма коронавируса. Позже Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 февраля. Кроме того, с 18 января всех въезжающих в Великобританию обязали соблюдать десятидневную самоизоляцию. Помимо этого, все въезжающие на территорию Соединенного Королевства должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до прибытия.

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