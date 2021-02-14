Путин: Мобилизация здравоохранения в России оказалась выше европейской

Президент Владимир Путин в ходе беседы с главными редакторами СМИ заметил, что России удалось намного лучше мобилизовать здравоохранение и промышленность для борьбы с пандемией, чем Европе и США, где «вообще просто развал какой-то».

«Мобилизация всей системы здравоохранения и промышленности [России] оказалась просто несравнимо выше, чем в европейских странах и Штатах, там вообще просто развал какой-то», – приводит слова Путина ТАСС.

Как заметил глава российского государства, в Европе и США «высокий уровень здравоохранения и промышленности, достижения замечательные, нам еще далеко по некоторым направлениям до них, но это [все доступно лишь] для определенной публики». «А у нас [здравоохранение] – для подавляющего большинства населения. И способности к мобилизации у них нет, как оказалось, у нас [способности к мобилизации] лучше», – добавил российский лидер.

По его словам, некоторые рассчитывали, что Россия не сможет ничего сделать, столкнувшись с пандемией. «Исходили из того, что мы никчемные и звать нас никак, мы ничего не сможем сделать», – пояснил он. «Но мы смогли – и лучше, чем в других странах», – подчеркнул Путин. Он аргументировал свои слова показателем количества заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения, который в России составляет 12 человек, «а там (в других странах) – до сих пор 45». Президент добавил, что страна сумела нарастить производство средств индивидуальной защиты в 20 раз. При этом российский лидер заверил, что хорошо знает и о российских проблемах, в том числе о том, «как в коридорах [больниц] люди лежали».

Глава государства обратил внимание на то, что российские ученые изобрели вакцину от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире. При этом президент указал, что создание вакцины – «не единственное достижение» отечественных специалистов.

Напомним, в начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность препарата. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.

В августе 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра имени Гамалеи, эффективность вакцины оказалась близка к 100%. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона». Также Путин сообщил, что в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук, поставки препарата запланированы на март. Массовая вакцинация населения от коронавируса стартовала в России 18 января 2021 года. Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе.

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