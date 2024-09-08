Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.0 комментариев
У россиян не выявили допинговых нарушений на Паралимпиаде
Рожков: У россиян не выявлено допинговых нарушений на Паралимпиаде, взято более 30 проб
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил об отсутствии допинговых нарушений среди российских спортсменов на Паралимпийских играх в Париже.
По его словам, у российских спортсменов в ходе соревнований на Паралимпийских играх в Париже было взято более 30 проб, не было зафиксировано ни одного случая положительного результата, передает РИА «Новости».
Ранее российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже.