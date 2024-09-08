Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.8 комментариев
Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпиаде в Париже
Российские спортсмены выиграли 20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовые медали на Паралимпиаде в Париже.
Последним из россиян на Паралимпиаде выступил Денис Гаврилов, занявший 4-е место в марафонском беге среди атлетов с нарушением зрения, передает ТАСС.
Напомним, организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, которая пройдет 8 сентября в Париже. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.