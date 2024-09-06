Перед вами коварный враг, который смог заткнуть рот действовавшему, но неугодному президенту США, заблочив его соцсети. И этот враг не успокоится, пока вас не уничтожит. Так что только солидарность и противостояние шантажу Демпартии и ее приспешников могут снести этот гадюшник.3 комментария
Российских и белорусских паралимпийцев пригласили на закрытие Паралимпиады
Организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, сообщил президент российского Паралимпийского комитета Павел Рожков.
На церемонию приглашены российские и белорусские спортсмены, тренеры и персонал команды, сказал Рожков ТАСС.
«Они смогут принять участие на общих основаниях – им будет предоставлен трансфер, будут свои зрительские места. На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет – смогут увидеть церемонию», – пояснил он.
Церемония пройдет 8 сентября в Париже.