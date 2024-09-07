Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам амфетаминовый сироп «энергии радости», не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.4 комментария
Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Игр-2024
Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже.
Китайские атлеты завоевали 196 медалей, включая 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых. На втором месте оказалась команда Британии, которая завоевала 45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых медалей, передает ТАСС.
Сборная Китая одержала победу на Паралимпийских играх в шестой раз подряд. Ранее китайские спортсмены становились чемпионами Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.