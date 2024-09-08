Спортсмены из России завоевали за день четыре золотые медли на Паралимпиаде

Tекст: Антон Антонов

Золото завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин и Матвей Якушев, а также пловцы Роман Жданов и Дарья Лукьяненко. Серебро получили пловчиха Виктория Ищиулова и легкоатлет Дмитрий Сафронов, бронзу – пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Артем Калашян; кроме того, бронзовую медаль в турнире по настольному теннису получила Маляк Алиева.

К Паралимпиаде допустили 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, сейчас у них 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые – передает РИА «Новости».

Напомним, организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, которая пройдет 8 сентября в Париже. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.