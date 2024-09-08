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    Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Нормальные люди во всем мире так или иначе работают на Россию

    Люди с нормальными убеждениями по всему миру так или иначе работают на Россию и этого нельзя стыдиться потому, что это исторический этап. Никакого страха и угрызений совести. Только так победим.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русскую культуру ждут мирные дела

    Возможна ли иная, не потребительская культура мирного времени? Я полагаю, что да. Такой культурой могла бы стать культура созидания. У нас в России есть много мирных дел. Наша страна – это огромная мастерская, которая ждет работников. Место русского человека – не в вишневом садочке, а на просторах, где реализуются большие проекты.

    6 комментариев
    8 сентября 2024, 01:42 • Новости дня

    Спортсмены из России завоевали за день четыре золотые медли на Паралимпиаде

    Tекст: Антон Антонов

    В десятый день Паралимпийских игр в Париже спортсмены из России получили четыре золотые медали, две серебряные и три бронзовые, сообщают информационные агентства.

    Золото завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин и Матвей Якушев, а также пловцы Роман Жданов и Дарья Лукьяненко. Серебро получили пловчиха Виктория Ищиулова и легкоатлет Дмитрий Сафронов, бронзу – пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Артем Калашян; кроме того, бронзовую медаль в турнире по настольному теннису получила Маляк Алиева.

    К Паралимпиаде допустили 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, сейчас у них 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые – передает РИА «Новости».

    Напомним, организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, которая пройдет 8 сентября в Париже. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.

    5 сентября 2024, 16:12 • Новости дня
    Назван планировавший вторжение ВСУ в Курскую область экс-офицер ВС Франции

    Лисняк: Экс-офицер ВС Франции Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший французский офицер Корте Франк Мишель Микаэль был задействован в планировании нападения украинских войск на Курскую область, заявил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    Экс-майор 8-го парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль сейчас состоит в «Иностранном легионе» ВСУ, сообщил Лисняк, передает ТАСС.

    Установлены личности еще трех французов, участвовавших в рейдах в курском приграничье, добавил он. Это Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик.

    По словам Лисняка, все четверо причастны к совершению военных преступлений в Харьковской области, они подозреваются в наемничестве.

    Ранее Лисняк сообщил, что французские наемники ВСУ изнасиловали жительницу Харьковской области.

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    7 сентября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российских паралимпийцев лишили спонсорских подарков на Играх-2024
    Российских паралимпийцев лишили спонсорских подарков на Играх-2024
    @ Javier Etxezarreta/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские и белорусские паралимпийцы, участвующие в Играх-2024 в Париже, не получили традиционных подарков от главного спонсора соревнований – смартфонов с персональной гравировкой, в отличие от спортсменов других стран.

    Российские паралимпийцы выразили недоумение по поводу такого решения спонсора и обратились за разъяснениями в офис компании. Однако там не смогли предоставить внятного ответа на вопрос о причинах подобной дискриминации, передает Ura.ru.

    «Это первая Паралимпиада, на которой россиянам и белорусам не вручили телефоны от спонсора. Это очень обидно. Мы ходили даже в офис этого спонсора, как нам посоветовали, но там только разводят руками», – отметили спортсмены.

    При этом российских и белорусских паралимпийцев пригласили на закрытие Паралимпиады.

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    7 сентября 2024, 17:24 • Видео
    Макрон внезапно всех победил

    Вопреки угрозе импичмента и проигрышу на парламентских выборах президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось назначить премьер-министром плюс-минус своего человека – 73-летнего Мишеля Барнье. Как ему это удалось? И причем тут «сговор» с Марин Ле Пен, в котором их обвиняют?

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    5 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    «Нацобъединение» Марин Ле Пен не войдет в новое правительство Франции

    Правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен не будет участвовать в формировании нового правительства Франции

    Tекст: Константин Сергеев

    Правая партия «Национальное объединение» не примет участие в создании нового правительства Франции, которым будет руководить Мишель Барнье. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила в эфире LCI глава парламентской фракции «Нацобъединения» Марин Ле Пен.

    По словам Ле Пен, партия «Национальное объединение» ни в какой форме не собирается участвовать в формировании правительства. Политик заметила, что Барнье не разделяет взгляды ее партии.

    Как сообщалось ранее, проиграв тяжелейшую битву за Национальное собрание, Марин Ле Пен подверглась преследованию прокуратуры.

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    7 сентября 2024, 19:07 • Новости дня
    Во Франции назвали две катастрофы Зеленского

    Французский политик Филиппо: У Зеленского образовалось две катастрофы одновременно

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинского президента Владимира Зеленского происходят две катастрофы одновременно: одна связана с внутренней политикой, другая – с провалом на фронте, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Внутренняя и внешняя катастрофа для режима Зеленского. Половина его правительства ушла в отставку всего за неделю!», – написал Филиппо в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости».

    Он добавил, что второй катастрофой стал провал атаки на российской территории, а также наступление России в Донбассе.

    Политик в очередной раз призвал остановить боевые действия и начать мирные переговоры.

    Ранее Филиппо призывал избавиться от ЕС из-за его агрессивной политики в отношении России.

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    6 сентября 2024, 21:50 • Новости дня
    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ

    Евросоюз направит Франции средства из замороженных активов РФ на закупку оружия для Киева

    Франция потратит 300 млн евро доходов от российских активов на оружие для ВСУ
    @ Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выделит Франции 300 млн евро из доходов от замороженных российских активов для поставки вооружений Украине. Об этом сообщает Минобороны Франции.

    «Еврокомиссия договорилась с генеральной дирекцией по вооружению об использовании этих средств для быстрой закупки у французской промышленности приоритетных для Украины материалов в области боеприпасов, артиллерии и противовоздушной обороны на сумму 300 миллионов евро в течение 2024 года», – говорится в заявлении французского военного ведомства, которое передает РИА «Новости»

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз уже начал направлять доходы от замороженных активов РФ на оплату военных поставок Украине.

    Помимо этого США выделили новый пакет помощи Украине на 250 млн долларов. По данным Пентагона, в пакет вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

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    6 сентября 2024, 17:30 • Новости дня
    Во Франции опровергли сообщения о праве Дурова покинуть страну через полгода

    Tекст: Дарья Григоренко

    Прокуратура Франции официально опровергла сообщения о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сможет покинуть территорию страны через шесть месяцев после освобождения под залог.

    Прокуратура Франции опровергла информацию СМИ о том, что Павел Дуров сможет покинуть Францию через полгода после освобождения под залог. В официальном ответе представители прокуратуры подчеркнули, что «судебный контроль над Дуровым не имеет временных ограничений», передает РИА «Новости».

    Тем не менее, прокуратура допустила возможность смягчения условий судебного контроля. По словам представителей ведомства, Дуров может подать соответствующее ходатайство, если сочтет это необходимым.

    Ранее Европейская комиссия официально заявила, что уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет отношения к недавно принятому закону ЕС о цифровых услугах.

    Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

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    5 сентября 2024, 14:31 • Новости дня
    Новым премьер-министром Франции стал Мишель Барнье

    Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг назначил новым главой французского правительства Мишеля Барнье, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

    «Он поручил ему сформировать правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу», – сообщил ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента.

    Ранее Барнье занимал пост еврокомиссара, а также руководил министерством иностранных дел Франции.

    В июле стало известно, что Макрон решил не назначать нового премьера Франции до конца Олимпиады. Победивший на выборах в парламент блок левых партий «Новый народный фронт» согласовал единого кандидата на пост премьер-министра, но Макрон отверг кандидатуру Люси Касте после консультаций.

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    5 сентября 2024, 20:19 • Новости дня
    Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде
    Российская пловчиха Лукьяненко выиграла второе золото на Паралимпиаде
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: к

    Россиянка Дарья Лукьяненко завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх, победив в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с нарушением зрения.

    Второе место заняла китаянка Ма Цзя, а бронзу получила представительница Кипра Каролина Пелендриту, передает ТАСС.

    Спортсменка ранее на Паралимпиаде в Париже выиграла золото на дистанции 200 метров комплексным плаванием и стала бронзовым призером в заплывах на 400 метров вольным стилем и 100 метров на спине. Она также является серебряным призером Паралимпиады в Токио в заплыве на 100 метров брассом.

    Ранее россиянка Мария Павлова завоевала золотую медаль на Играх в плавании на дистанции 100 метров брассом.


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    6 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали первое заявлении Дурова после задержания во Франции

    В ЕК разъяснили, что дело Дурова не связано с законом о цифровых услугах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская комиссия официально заявила, что уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова во Франции не имеет отношения к недавно принятому закону ЕС о цифровых услугах.

    На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Эрик Мамер ответил на вопросы о заявлении Павла Дурова, который связал свое задержание во Франции с новым европейским законом, регулирующим работу онлайн-платформ. Мамер подчеркнул, что уголовное преследование Дурова является внутренним делом Франции и не подпадает под действие Закона ЕС о цифровых услугах. Комиссия сосредоточена на обеспечении соблюдения этого закона и не будет комментировать отдельные судебные дела, передает РИА «Новости».

    Ранее Павел Дуров в первом посте после своего задержания заверил, что Telegram примет больше мер для борьбы с преступностью, но считает ошибкой обвинять его в преступлениях, совершенных в мессенджере третьими лицами.

    В пятницу стало известно, что Дуров, находящийся под арестом во Франции, отказался от предложения России и Объединенных Арабских Эмиратов оказать ему консульскую помощь.

    Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже. Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

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    6 сентября 2024, 09:05 • Новости дня
    Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Спикер МИД Захарова раскритиковала реакцию Франции на инцидент с Дуровым

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова высказала резкую критику в адрес французских властей по поводу инцидента с основателем Telegram Павлом Дуровым, отметив неспособность Парижа дать внятное объяснение произошедшего и утрату навыков работы с общественностью в условиях демократии.

    По ее словам, ситуация с Павлом Дуровым является «отвратительной и трагикомичной», а самым вопиющим является не сам факт давления на российского предпринимателя, а неспособность французских властей предоставить обществу внятное объяснение своих действий, передает РИА «Новости».

    «Они не смогли объяснить это ни своему населению, ни мировому сообществу... Потому что утратили навык реально действующих демократических механизмов», – подчеркнула дипломат.

    По мнению Захаровой, французские власти привыкли использовать информационные технологии исключительно для пропаганды собственной точки зрения, игнорируя при этом принципы открытости и диалога с обществом.

    Напомним, 24 августа Павел Дуров был задержан в аэропорту в Париже. Французские власти обвинили его в соучастии в незаконных финансовых операциях.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    Между тем, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

    Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

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    5 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Песков: Случай с Дуровым не сподвигнет Россию и Францию на контакты

    Tекст: Александра Юдина

    Москва готова помогать сооснователю Telegram Павлу Дурову в ситуации с задержанием во Франции, однако это вряд ли сподвигнет на какие-либо контакты с Парижем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Российская сторона, конечно же, готова своему россиянину оказать необходимую помощь», – передает ТАСС его слова.

    При этом представитель Кремля подчеркнул, что ситуация с Дуровым отличается, так как он является гражданином Франции, возможности Москвы в этом вопросе ограничены.

    «Вряд ли эта ситуация может сподвигнуть российскую или французскую стороны на диалог», – отметил Песков.

    Напомним, что 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже, а 28 августа ему были предъявлены обвинения по шести пунктам, включая соучастие в администрировании сетевой платформы с целью позволить незаконные транзакции в составе преступной группы.

    По решению суда предприниматель был помещен под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции.

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    6 сентября 2024, 14:45 • Новости дня
    Российских и белорусских паралимпийцев пригласили на закрытие Паралимпиады

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, сообщил президент российского Паралимпийского комитета Павел Рожков.

    На церемонию приглашены российские и белорусские спортсмены, тренеры и персонал команды, сказал Рожков ТАСС.

    «Они смогут принять участие на общих основаниях – им будет предоставлен трансфер, будут свои зрительские места. На закрытие поедут не все, поскольку уже на следующий день спортсменам предстоит долгий перелет в Россию через Стамбул. Но кто захочет – смогут увидеть церемонию», – пояснил он.

    Церемония пройдет 8 сентября в Париже.

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    6 сентября 2024, 14:10 • Новости дня
    Politico: Франция применила малоизвестный закон при задержании Дурова

    Politico: Франция применила малоизвестный закон о криптографии при задержании Дурова

    Tекст: Александра Юдина

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров был задержан во Франции на основании малоизвестного закона 2004 года, обязывающего компании, предлагающие криптографические инструменты, уведомлять французское агентство кибербезопасности, пишет Politico.

    По данным газеты, французские власти применили к Дурову статью закона 2004 года, регулирующую использование криптографии, согласно которому компании, предоставляющие пользователям криптографические инструменты, обязаны уведомить об этом французское агентство кибербезопасности, передает Ura.ru.

    При этом опрошенные Politico эксперты выразили удивление применением этого закона в отношении Дурова. По их словам, за все время существования закона не было ни одного прецедента его применения к крупным интернет-платформам.

    Многие эксперты выразили обеспокоенность тем, что такое применение может создать прецедент и привести к ограничению свободы в интернете.

    Напомним, 24 августа Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже.

    Позднее Дурова освободили под судебный надзор, ему запрещено покидать Францию в течение шести месяцев.

    Между тем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ему сложно поверить, что в деле Павла Дурова нет политики.

    Президент России Владимир Путин, говоря о задержании основателя Telegram Павла Дурова, заявил, что действия властей Франции не очень понятны и носят избирательный характер.

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    7 сентября 2024, 17:49 • Новости дня
    Сборная Китая досрочно победила в медальном зачете Игр-2024

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже.

    Китайские атлеты завоевали 196 медалей, включая 86 золотых, 65 серебряных и 45 бронзовых. На втором месте оказалась команда Британии, которая завоевала 45 золотых, 36 серебряных и 26 бронзовых медалей, передает ТАСС.

    Сборная Китая одержала победу на Паралимпийских играх в шестой раз подряд. Ранее китайские спортсмены становились чемпионами Игр в 2004, 2008, 2012, 2016 и 2021 годах.

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    5 сентября 2024, 14:24 • Новости дня
    Путин поздравил Хинчагова и Вдовина с победой на Паралимпиаде

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин поздравил легкоатлетов Хетага Хинчагова и Андрея Вдовина с завоеванием золотых медалей на Паралимпийских играх в Париже.

    В телеграмме президент отметил выдающуюся силу воли и выдержку, которые позволили Хинчагову по праву стать чемпионом XVII Паралимпийских летних игр, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Уважаемый Хетаг Русланович, поздравляю с заслуженной победой», – заявил президент.

    Андрей Вдовин также был отмечен за отличную подготовку, мастерство и спортивный характер, что позволило ему заслуженно занять первое место на пьедестале.

    «Своей победой внесли еще одно золото в медальную копилку сборной. Так держать. Желаю новых спортивных достижений и всего наилучшего», – добавил Путин.

    Андрей Вдовин стал чемпионом Паралимпийских игр в Париже в забеге на 400 метров. Ему 30 лет, и он ранее завоевал бронзовую медаль в забеге на 100 метров на Паралимпиаде в Париже.

    Хетаг Хинчагов стал победителем в прыжках в длину на Паралимпийских играх в Париже. Ему 27 лет, и на Паралимпийских играх в Токио в 2021 году он занял четвертое место в этом виде соревнований.


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