Стратегия демократов кажется уже вполне ясной: продолжать заливать в уши американцам сироп, не давая прийти в сознание, и в атмосфере «шоу должно продолжаться» рисовать Камале «полный успех» до тех пор, пока выборы не окажутся в кармане.6 комментариев
Спортсмены из России завоевали за день четыре золотые медли на Паралимпиаде
В десятый день Паралимпийских игр в Париже спортсмены из России получили четыре золотые медали, две серебряные и три бронзовые, сообщают информационные агентства.
Золото завоевали легкоатлеты Андрей Вдовин и Матвей Якушев, а также пловцы Роман Жданов и Дарья Лукьяненко. Серебро получили пловчиха Виктория Ищиулова и легкоатлет Дмитрий Сафронов, бронзу – пловец Егор Ефросинин и легкоатлет Артем Калашян; кроме того, бронзовую медаль в турнире по настольному теннису получила Маляк Алиева.
К Паралимпиаде допустили 88 российских спортсменов в нейтральном статусе, сейчас у них 64 медали: 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые – передает РИА «Новости».
Напомним, организационный комитет Паралимпиады во Франции пригласил спортсменов из России и Белоруссии на церемонию закрытия Игр, которая пройдет 8 сентября в Париже. Сборная Китая досрочно обеспечила себе победу в медальном зачете.