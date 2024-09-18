Путин объяснил увеличение численности ВС появлением новых военных округов

Анонсирована встреча Путина с избранными главами регионов

Песков: Путин проведет по видеосвязи встречу с избранными главами регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин 18 сентября проведет видеоконференцию с недавно избранными главами субъектов Российской Федерации, сообщает ТАСС. Встреча пройдет из Константиновского дворца в Петербурге. Песков отметил, что это мероприятие проводится в формате видеосвязи, его цель – обсудить важные вопросы с руководителями регионов.

В ходе недавних выборов, состоявшихся с 6 по 8 сентября, были избраны главы десяти субъектов Федерации, а также парламентарии на региональном и муниципальном уровнях. Еще два региона получили новых руководителей через законодательные собрания – это Ингушетия и ХМАО. Среди тех, кто получил мандаты на новый срок, числятся главы Забайкальского края, Курганской, Мурманской, Сахалинской и Челябинской областей.

Кроме того, в ряде регионов были впервые избраны их руководители. Среди них Республика Алтай, Кемеровская, Курская и Самарская области, а также Хабаровский край. Важно отметить, что эти изменения в руководстве регионов происходят на фоне активных обсуждений внутри страны и за ее пределами.

Кроме встречи с главами регионов, Путин также проведет видеоконференцию по вопросам развития Вооруженных сил России. Пресс-секретарь президента сообщил, что совещание пройдет с широким кругом участников в открытом режиме, на нем будут обсуждаться актуальные вопросы, связанные со спецоперацией на Украине.

Кроме того, в расписании президента возможны международные контакты. Последний такой разговор Путин провел 30 августа с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, ЦИК ранее подвела итоги единого дня голосования, где избирали глав 21 региона России.