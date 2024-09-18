Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?7 комментариев
Путин объяснил увеличение численности ВС появлением новых военных округов
Президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Вооруженных сил в условиях СВО прокомментировал указ о повышении численности Вооруженных сил России, он отметил, что решение принято в связи с созданием новых военных округов.
«Одна из ключевых задач – комплектование Вооруженных сил подготовленным и обученным личным составом. В том числе имею в виду части и соединения постоянной боевой готовности новых военных округов. Именно на решение этой задачи был направлен опубликованный на днях указ об установлении штатной численности Вооруженных сил. Он вступит в силу с 1 декабря текущего года», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Напомним, Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции проводит совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях специальной военной операции.