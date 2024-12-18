У Китая есть облигации США почти на триллион долларов, и ему достаточно сбросить лишь небольшую часть этой суммы, чтобы вызвать паралич американского долгового рынка. Впрочем, для начала КНР достаточно будет просто отказаться покупать новые американские облигации.9 комментариев
Politico: Киев начал изучать электронное голосование для будущих выборов
Politico: Украина начала изучать европейские модели для будущих выборов
Украина рассматривает возможность внедрения электронного голосования и других европейских моделей с целью организации выборов после окончания конфликта, заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Шуляк заявила, что Украина изучает европейские модели проведения выборов, включая электронное голосование, с целью организации избирательного процесса после окончания конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
По ее словам, ключевой проблемой является обеспечение возможности голосования для граждан Украины, находящихся за границей.
Она также заявила, что Украина заинтересована в изучении нюансов электронного голосования и технической оценки других альтернативных вариантов голосования. Одним из приоритетов является обеспечение информационной безопасности. Также рассматриваются возможности голосования по почте, по доверенности и личного голосования за границей.
На организацию выборов потребуется не менее шести месяцев после отмены военного положения. Напомним, срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в текущей ситуации является «несвоевременным».
Президент России Владимир Путин заявил о серьезных признаках утраты украинской государственности и подчеркнул нелегитимность киевского руководства.
Дипломат Константин Долгов предположил, что Дональд Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию из-за нелегитимности президента Украины.
Между тем, экс-министр социальной политики Андрей Рева заявил, что украинские власти начали подготовку к выборам, что подтверждается планом стойкости Зеленского и созданием министерства единства украинцев.