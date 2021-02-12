Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда Дело о клевете Навального на ветерана отложили до следующей недели 12 февраля 2021, 21:12 Текст: Абдулла Шакиров

Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил до 16 февраля разбирательство уголовного дела в отношении блогера Алексея навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. «В слушаниях объявляется перерыв, следующее заседание назначается на 16 февраля», – передает ТАСС слова судьи Веры Акимовой. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания блогеру многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения Артеменко отказался от участия в процессе. Ветеран выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяют клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Однако блогер может быть наказан штрафом или принудительными работами, так как наказание в виде лишения свободы было введено только в конце 2020 года, уже после возбуждения уголовного дела против Навального.

Дипломаты из Прибалтики первыми из иностранцев прибыли на рассмотрение дела Навального 12 февраля 2021, 10:19 Текст: Наталья Ануфриева

Иностранные дипломаты съезжаются в Бабушкинский суд Москвы на заседание по делу блогера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, первыми на место прибыли представители посольств прибалтийских республик. К суду приехала машина посольства Литвы с номером два (обычно это автомобиль замглавы дипмиссии), его представитель отказался отвечать на вопросы журналистов, передает РИА «Новости». Также в суде сообщили, что на заседание прибыли дипломаты Эстонии и Латвии. Напомним, в пятницу Навального доставили на заседание суда по делу о клевете. На прошлой неделе дипломатов Германии, Польши и Швеции объявили в России персонами нон грата за участие в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что высылка дипломатов связана с действиями, принятыми загранпредставительствами на фоне незаконных акций, Москва не станет терпеть такие действия. В ответ Германия, Швеция и Польша объявили сотрудников российских дипмиссий персонами нон грата. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что высылку российских дипломатов Москва считает необоснованным и недружеским шагом. Ветеран Артеменко отказался участвовать в заседании суда из-за оскорблений Навального 12 февраля 2021, 11:55

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Ветеран Игнат Артеменко, в клевете на которого обвиняется Алексей Навальный, направил в Бабушкинский суд Москвы ходатайство с жалобой на оскорбления со стороны подсудимого и отказался от участия в процессе. «Артеменко в ходатайстве указывает, что после оскорбительных высказываний Навального на предыдущем заседании ему стало плохо, была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе», – заявила судья. Ветеран также попросил дать правовую оценку действиям Навального в суде, передает ТАСС. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Представитель Борреля заявил о работе над возможными санкциями ЕС против России 12 февраля 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

Процесс подготовки санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, идет, он носит конфиденциальный характер, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы Питер Стано. Стано заявил, что работа над возможными санкциями идет, однако «процесс подготовки, обсуждения и принятия (санкционного) списка носит конфиденциальный характер, поэтому мы в дальнейшем не будем это комментировать», передает РИА «Новости». Он напомнил, что для утверждения новых санкций понадобится единогласное решение всех государств-членов ЕС. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Брюсселем, если с его стороны будут санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. До этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам ЕС новые санкции против России. Лавров заявил, что Россия Лавров заявил, что Россия не инициировала охлаждение отношений с Евросоюзом, Москва настроена на взаимодействие с Брюсселем по отдельным направлениям, если повестка не будет «приноситься в жертву» геополитическим интересам. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Боррель провалил свою миссию в Москве. Явлинский объяснил опасность «глупого популизма» Навального 12 февраля 2021, 15:52

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Основатель «Яблока» Григорий Явлинский заявил, что в его статье с критикой Алексея Навального нет «никаких личных нападок», он ни в чем не обвиняет блогера, но считает его политику неприемлемой. Явлинский в эфире «Эха Москвы» сообщил, что хотел бы видеть Навального в студии «как можно быстрее», и отметил, что в России есть весь набор разнообразных политических сил. Также политик отметил, что сейчас «популизм и национализм – это мировой тренд», и указал, что в этот тренд попадает и Навальный. К этому можно отнести заявления блогера о том, что президент России Владимир Путин якобы «напуган до полусмерти». «Как у вас, сложилось впечатление, что он напуган до полусмерти? Что еще чуть-чуть мы подтолкнем, и весь режим рухнет – это популизм, глупый и опасный», – обратился Явлинский к ведущему Алексею Венедиктову. Он пояснил, что считает заявления Навального опасными, поскольку люди выходят, «их бьют и сажают». «Потому что цель не оправдывает средства. Потому что выставить на улицу... Ну, я вам только что читал. Опасный для жизни людей. Я за них несу ответственность, за всех этих людей», – указал Явлинский. Явлинский 7 февраля опубликовал на личном сайте программную статью с резкой критикой Навального. Он осудил методы политической борьбы блогера, отметив, что они ориентированы на «разжигание примитивной социальной розни», а демократическая Россия несовместима с политикой Навального. «В нашей стране есть левые, есть правые, есть националисты, есть демократы, есть либералы, и они все должны быть, и это есть настоящая страна. Но это не значит, что они не могут спорить. Это не значит, что нельзя написать статью, понимаете. Не значит», – сказал Явлинский ведущему Алексею Венедиктову. Руководитель псковского отделения партии Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо Явлинскому. В своем письме он, в частности, заявил, что статья Явлинского «Без путинизма и популизма» больно ударила не по Навальному, а по добросовестным людям, которые являются «нашими избирателями» и «нашей главной общественной аудиторией». Заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко жестко раскритиковал позицию Шлосберга. Позже федеральное бюро «Яблока» поддержало тезисы, изложенные в статье Явлинского, и назвало неприемлемой развернувшуюся после публикации статьи травлю. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Явлинский разгневал сторонников Навального. Ветеран признался в страхе умереть от оскорблений Навального 12 февраля 2021, 14:27

Фото: RT на русском/YouTube

Текст: Алина Назарова

Ветеран Игнат Артеменко в переданном в Бабушкинский суд Москвы заявлении выразил опасения, что оскорбления со стороны Алексея Навального могут довести его до смерти. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – говорится в нотариально заверенном заявлении Артеменко. Заявление ветерана зачитал в суде прокурор, передает ТАСС. Ранее медик, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал суду об ухудшении состояния здоровья ветерана Игната Артеменко после комментария Алексея Навального. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Адвокат: Поведение Навального на процессе об оскорблении ветерана отразится на решении суда 12 февраля 2021, 19:49 Текст: Андрей Резчиков

Участники судебных заседаний имеют право высказывать в суде свою точку зрения. Но должны делать это уважительно по отношению в другим сторонам процесса, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Александр Карабанов, комментируя поведение блогера Алексея Навального на суде по делу об оскорблении ветерана. «Безусловно, у каждого участника судебных слушаний есть права, которые закреплены Уголовно-процессуальным кодексом. В частности, это возможность заявлять отвод судье. Но я считаю, что пользоваться своими правами и вести себя неуважительно к иным участникам процесса – совершенно разные вещи», – отметил руководитель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов. В пятницу утром Алексей Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы в качестве подсудимого – продолжается рассмотрение дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Как сообщает «Интерфакс», мировой суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Навального об отводе судьи Веры Акимовой, которая, по мнению защиты Навального, «продемонстрировала явную зависимость от стороны обвинения». В ходе заседания судья Акимова многократно делала замечания подсудимому из-за оскорбительных высказываний в адрес участников процесса. Из-за такого поведения Навального от участия в заседании отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – признался ветеран войны. В итоге в заседании суда был объявлен перерыв, вызванный вопиющим неуважением к суду. «Навальный ведет себя непрофессионально, он переходит на личности. Конечно, тем самым он настраивает против себя как судебную систему, так и просто наблюдателей, обычных граждан, которые вынуждены каким-то образом следить за этим процессом. И это безусловно отразится на судебном решении», – отметил Карабанов. Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Тогда Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. Заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Эксперт: Поведение Навального на заседании суда вызывает омерзение 12 февраля 2021, 13:20 Текст: Олег Исайченко

«Вызывающее поведение Навального и его сторонников не может вызывать ничего, кроме омерзения», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель попечительского совета Российской академии образования Ольга Васильева, комментируя заседание суда по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана. «Для каждого жителя России тема Великой Отечественной войны, ее истории и жертв важна и священна. Покусившись на нее, высмеяв и оскорбив, Навальный дискредитировал себя в глазах всех, кого только можно», – уверена Ольга Васильева. «К ветеранам в столь почтенном возрасте, которых так мало осталось на свете, нужно всей страной проявлять максимальную заботу и уважение», – считает собеседница. «Это те люди, благодаря которым стало возможным наше с вами существование. Они тоже были молоды, мечтали, но отдав свои жизни, совершили подвиг ради нас. Об этом мы должны всегда помнить и беречь этих людей», – сказала Васильева. «Кроме того, существуют понятия совести и нравственности. Но если в человеке нет никаких моральных устоев, понимания добра и зла, плохого и хорошего, то он и будет вести себя отвратительно и уподобляться непонятно кому. Это омерзительно, не по-человечески, это вызывает только пренебрежение и отвращение. Человек, не имеющий внутри себя никаких нравственных основ, не может претендовать на какое-либо снисхождение», – заключила собеседница. Ранее в пятницу началось второе заседание Бабушкинского суд Москвы, где продолжилось рассмотрение уголовного дела о клевете блогера Алексея Навального на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Во время процесса блогер получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось это дело. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Сторонники Навального вслед за ним продолжили издеваться над ветераном Артеменко в соцсетях. Так, блогер Божена Рынска написала о том, что 94-летний Артеменко «судя по документам, обычная «штафирка», интендант», а «пошел воевать» только весной 45-го.«Воевал он не так, как настоящие герои. Он в основном на теплом месте отсиделся», – пишет Рынска в своем Telegram-канале. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). Ранее газета ВЗГЛЯД изучила архивные документы. В них говорится, что Артеменко был принят в 810-й партизанский полк, где сразу стал бойцом. Более того, чтобы его взяли, ему пришлось прибавить себе два года, хотя на тот момент ему было еще только 15, то есть вместо 1928-го он указал годом рождения 1926-й. Помогать подполью в захваченной родной деревне Артеменко начал еще в 1942-м. К моменту, когда Игнат Артеменко стал бойцом 810-го партизанского полка, освобождение его родной Могилевской области уже шло полным ходом. При этом партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем вливались в ее состав. По присланной в конце 1944 года повестке Артеменко явился в военкомат и был зачислен в действующую армию в январе 1945 года. В апреле 1945 года Артеменко участвовал в форсировании Одера. Во время этой операции он вместе с группой разведчиков попал под вражеский обстрел и был ранен в позвоночник и ногу. Осенью 1945 года он был выписан из госпиталя и служил в санитарно-эпидемиологическом отряде. В отставку ветеран вышел только в 1982-м в звании инженера-полковника. За свои подвиги Артеменко награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и орденом Отечественной войны II степени. Судья объявила перерыв из-за неуважительного поведения Навального 12 февраля 2021, 13:07 Текст: Алина Назарова

В Бабушкинском суде Москвы объявлен перерыв в заседании по делу против Алексея Навального о клевете на ветерана, причиной решения судьи стало неуважительное поведение подсудимого. «Подсудимый ведет себя неуважительно по отношению к участникам процесса, судом объявляется перерыв в судебном заседании», – сказала судья Вера Акимова, передает РИА «Новости». В перерыве адвокаты вышли покурить во двор, там им передали чистые тетради, которые проверил пристав. До этого Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался ветеран Игнат Артеменко. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Навальный получил более десяти замечаний во время суда по делу о клевете 12 февраля 2021, 12:20 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный во время процесса в Бабушкинском суде Москвы по его уголовному делу о клевете на ветерана Игната Артеменко получил десять замечаний от судьи из-за своего поведения. Как передает ТАСС, судья неоднократно прерывала оскорбительные высказывания Навального замечаниями и угрозами удалить из зала. Общее число замечаний за два заседания составляет уже более десяти. Навальный неоднократно допускал оскорбления в адрес ветерана, его внука и судьи. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. В Общественной палате резко осудили глумление Навального над ветераном 12 февраля 2021, 14:58 Текст: Олег Исайченко

«С эфиров британского канала BBC и американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по делу об оскорблении ветерана. Негативные высказывания в адрес участников Второй мировой неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Михаил Аничкин, комментируя поведение блогера Навального в суде. «Поведение Навального выходит за рамки дозволенного. У человека или сдали нервы из-за того, что он не ожидал реального изменения меры наказания, либо он просто играет заученную роль для того, чтобы показать степень своего психологического состояния», – считает первый заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Михаил Аничкин, президент правления Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец». В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. «Я боюсь умереть от эмоционального стресса в результате оскорблений, которые допускает в отношении меня Навальный», – сказал ветеран войны. Для здорового российского общества темы, связанные с ветеранами Великой Отечественной войны, являются святыми и не подлежат обсуждению, подчеркнул Аничкин. «Даже с эфиров британского канала BBC и американского канала CNN сняли комментарии по поводу поведения Навального в суде по этому делу, потому что любое негативное высказывание, любая критика в адрес участников Второй мировой войны неприемлемы не только в России, но и в других цивилизованных странах, – указал собеседник. – Несмотря на то, что многие сейчас стараются подвергнуть ревизии некоторые итоги той войны и пересмотреть историю, некоторые темы остаются нетронутыми». «В каждой стране существует закон, который должен выполняться ее гражданами, кем бы они ни были. Господин Навальный неоднократно говорил, что по отношению к нему никакие российские нормы не действуют, но как мы видим теперь, он это говорил зря. Он тоже гражданин России и теперь обязан ответить за свои поступки. Причем Навальный позиционирует себя как умного человека, а значит, не мог не знать, какую реакцию вызовет его поведение. Но давайте зададимся старым вопросом – кому это выгодно? Если начать над ним размышлять, то мы сразу поймем, в чем причины этой ситуации и кто ей дирижирует», – заключил Аничкин. Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Во время заседания подсудимый Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Навального доставили на заседание суда по делу о клевете 12 февраля 2021, 09:43 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Навального привезли на автозаке из СИЗО «Матросская Тишина». Начало суда он будет дожидаться в конвойном помещении. Заседание начнется в 10.00. В здание запустили журналистов. В суд не разрешают проносить бутылки с любой жидкостью. Приставы на входе в здание просят выбрасывать имеющиеся бутылки, передает РИА «Новости». Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций. Но сторонников Навального пока не наблюдается, передает ТАСС. Тем временем адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила, что сторона защиты Навального в пятницу подаст жалобу на решение Симоновского суда Москвы заменить ему условный срок на реальный по уголовному делу «Ив Роше». 5 февраля состоялось заседание Бабушкинского районного суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. Дело против Навального о клевете на ветерана возбудили после заявления блогера 12 февраля 2021, 17:21 Текст: Елизавета Булкина

Уголовное дело в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко было возбуждено после обращения юриста и блогера Ильи Ремесло в Следственный комитет. В ходе доследственной проверки следователи вышли на самого ветерана. Артеменко собственноручно написал заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело. Ветеран был официально признан потерпевшим, передают «Вести». В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. Ветеран Игнат выразил опасения, что оскорбления со стороны Навального могут довести его до смерти. Напомним, что первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении ветерана, состоялось 5 февраля. Во время заседания подсудимый Навальный несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Лавров пояснил желание ЕС ввести санкции против России из-за Навального 12 февраля 2021, 12:47 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз, если решится ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сделает это ради своего удовлетворения, поскольку предыдущие рестрикции Запада были безрезультатны, заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр напомнил о выступлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса в бундестаге. По словам Лаврова, тот заявил, что «все-таки мы санкции за Навального должны рассмотреть, и ничего страшного, что раньше санкции против России не достигли цели, главное, что мы пошлем сигнал, что действия России не остаются незамеченными», передает РИА «Новости». «То есть вводятся санкции ради того, чтобы чувствовать удовлетворение тем, что они «наказывают». Но санкции ни к чему не приводят и не могут привести к изменению нашей линии на отстаивание своих национальных интересов», – отметил Лавров. Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что намерен воспользоваться своим правом и лично предложить лидерам стран Евросоюза новые санкции против России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал глупостью введение санкций против сотрудников администрации президента, и рассказал, что многие сотрудники шутят на эту тему. При этом он подчеркнул, что санкции – это всегда плохо для обеих сторон. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о новых антироссийских санкциях. Врач сообщил об ухудшении здоровья ветерана после слов Навального 12 февраля 2021, 13:50 Текст: Алина Назарова

Медик, ставший свидетелем обвинения по делу о клевете, рассказал суду об ухудшении состояния здоровья ветерана Игната Артеменко после комментария Алексея Навального, назвавшего его «предателем». «В составе бригады скорой я прибыл в дом Артеменко в деревне. Он жаловался на давление и незначительные боли в районе сердца. Он пояснил, что ухудшение возникло на фоне эмоционального напряжения. Состояние было достаточно нормальным, я оценил его как удовлетворительное и не нашел оснований для госпитализации, назначив успокоительное», – рассказал врач. Рассказ врача не вызвал дополнительных вопросов у сторон. После этого обвинение возобновило оглашение показаний ветерана, данных на следствии, передает ТАСС. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. В ходе заседания Навальному многократно делали замечания из-за оскорбительных высказываний. Из-за такого поведения от участия в процессе отказался Артеменко. 5 февраля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Машины дипломатов Литвы и Эстонии заметили у здания суда, где рассматривают дело Навального 12 февраля 2021, 11:54 Текст: Алина Назарова

Блогер Илиас Меркури сообщил, что около Бабушкинского суда Москвы, где рассматривает дело в отношении Алексея Навального, замечены автомобили дипломатов Литвы и Эстонии. «Возле суда над Навальным. Дипмашины Литвы и Эстонии», – написал в Telegram Меркури. В пятницу утром Навальный был доставлен в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. 5 ферваля состоялось первое заседание суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении блогером Алексеем Навальным Артеменко. Во время заседания подсудимый несколько раз допустил резкие, граничащие с оскорблениями, высказывания в адрес истца. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую. Дело было возбуждено минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, в котором Артеменко и ряд других известных людей выступили в поддержку изменений в Конституцию. Блогер обозвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны». Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.