Навального доставили на заседание суда по делу о клевете

В Сети посмеялись над предложением оппозиции светить фонариками в небо

Авторов многих блогов в Сети рассмешила идея руководителя сети «штабов» Алексея Навального Леонида Волкова в качестве протеста светить фонариком в небо. Предложение уже стало поводом для шуток и анекдотов.

Во вторник Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. Он предложил жителям больших российских городов вечером выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх.

В связи с идеей Волкова в Сети начали вспоминать старые анекдоты и придумывать новые шутки.

«Возможно, акция, анонсированная Волковым, – это продукт тяжелого похмельного брейнсторма, который устроил «русский отдел» ЦРУ в Лэнгли. Но я так не думаю. (…) Такой уровень интеллектуальной деградации отменяет победу в холодной войне всю целиком», – считает публицист Сергей Мардан.

«Это скорее похоже на сделанную наспех презентацию провинциального маркетолога, который утром вспомнил, что ему нужно сдавать заказчикам «концепцию ребрендинга». Ну вот Волков и объявил то, что успел сляпать в PowerPoint. Сердечки, свечки и горящие фонарики. Love is all around you», – добавил он.

Некоторые задались следующим вопросом: «Если Навальный – это любовь, а Любовь – это Соболь, то означает ли это что Навальный – соболь?» – уточняет автор Telegram-канала «Караульный».

«Просто чудесная у нас оппозиция. Сказочная по всем пунктам. Фонарики, стало быть, чтобы цели подсвечивать», – прокомментировал акцию журналист, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram.

Юрист Илья Ремесло в своем Telegram-канале привел «бородатый, но гениальный анекдот про раввина и кур», который в случае с Волковым звучит так:



– Ребе Волков, у нас протест сливается уже 10 лет, что делать?

– Выстраивайтесь на митинги сердечком, это поможет.

– Ребе Волков, протест еще слабее стал, еще меньше людей выходит, что делать?!!

– Попробуйте светить в небо фонариками, точно поможет!

– Ребе Волков, вообще никто теперь не выходит за Навального! Протест сдох!

– Правда? Очень жаль...у меня оставалось еще так много идей и вариантов!

Некоторым идея с фонариками напомнила сцену из фильма про Гарри Поттера, где волшебники поднимали зажженные палочки в небо в сцене прощания с Дамблдором.

А другие впомнили о снимке, на котором уже покойный американский политик Джон Маккейн фотографирует так называемые «миллионы огней свободы» на Майдане в Киеве.

Основатель Telegram-канала «Толкователь», бывший главный редактор «Русской Планеты» Павел Пряников объяснил идею проведения акции с фонариками тем, что сторонников Навального необходимо чем-то занять.

«Тактически задумка Леонида Волкова светить фонариками в небо – правильная. Любой политтехнолог (а особенно командир в воинской части) скажет, что актив (солдат) всегда надо гонять, всегда чем-то занимать. Пусть и бессмысленными занятиями. Иначе сетевой интеллигент займется самокопанием, а потом начнёт чахнуть в депрессии. А солдат – дедовщиной и самоволкой», – пояснил он.

При этом Пряников подчеркнул, что стратегически подобная акция является огромным проигрышем. «Окончательное превращение протеста в карнавализм. Политизированный актив в 5-10 тыс. человек вокруг команды Навального останется несмотря ни на какой абсурд их начальства. А вот пограничные слои этот карнавализм отвадит от протеста. Особенно людей старше 30-35 лет, потому что просто стыдно впадать в такой инфантилизм. Это примерно, как крутить спиннер или петь частушки в переполненном в вагоне», – заключил он.

Напомним, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО. До этого на прошлой неделе Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.

Ранее сторонники Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.