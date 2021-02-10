Эстония собралась построить АЭС на берегу Финского залива

Соловьев предложил Волкову вместо новых акций протеста повыть на Луну

«Волкову надо призывать своих сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – заявил газете ВЗГЛЯД журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя планы соратника Алексея Навального Леонида Волкова организовать акцию протеста «в новом формате» с фонариками, приуроченную к 14 февраля. При этом ранее Волков сообщал об отказе от протестных акций.

«Что Волкову приказали, то он и делает. Но ему, исходя из его фамилии и сложившейся ситуации, нужно призвать сторонников не фонариками в небо тыкать, а выйти и повыть на Луну от отчаяния и одиночества», – сказал журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Резкую смену позиции Леонида Волкова собеседник объяснил «истерикой» Навального после объявления о прекращении протестов. «Конечно, Навальный не ожидал, что на митинги выйдет мало людей и что Россия продолжит воспринимать его не как политического заключенного, а как простого жулика, которому изменили условный срок на реальный. И когда Навальный узнал, что давления на власть со стороны улицы больше нет и что Волков отказался от протестов, у него началась истерика», – считает телеведущий.

«И вот Волков под давлением, с одной стороны, своих кураторов из западных спецслужб, а с другой – со стороны Навального, пытается из себя что-то изобразить», – заключил Соловьев.

Во вторник руководитель сети «штабов» Алексея Навального Леонид Волков в эфире «МБХ медиа» заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. По его словам, «это будет какой-то совсем другой формат». «Мы сделаем все гораздо хитрее и не будем пытаться непосредственно взаимодействовать с полицией, будем от этого уходить», – отметил он.

В частности, Волков предложил жителям больших российских городов вечером 14 февраля выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. «Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов», – сказал Волков.

На заявление Волкова отреагировали в МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в своем Facebook, что решение о возобновлении незаконных акций протеста Волковым было принято после встречи с постоянными представителями стран НАТО.

«НАТО идет ва-банк. Волков 4 февраля 2021 года заявляет, что протесты в России отменяются и возобновятся весной и летом. ... Волков 9 февраля 2021 года меняет решение и объявляет, что акции продолжатся в феврале. Что же случилось между 4 и 9 февраля и заставило «оппозицию» кардинально изменить тактику? Все банально просто – 8 февраля 2021 года в постоянном представительстве Польши при ЕС в Брюсселе состоялась онлайн-встреча с Волковым и Ашурковым, в которой принимали участие страны ЕС, США, Британия. А по сути – это встреча стран НАТО», – заявила она.

Она также прикрепила к посту скриншот из Twitter аккаунта «Польша в Евросоюзе», на котором запечатлены моменты виртуальной встречи Волкова с представителями стран НАТО.

Напомним, на прошлой неделе руководитель сети региональных «штабов Навального» Леонид Волков заявил, что в ближайшие несколько недель масштабные акции протеста в России организовываться не будут, но это возобновится уже весной.

Ранее сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.