Обязательную вакцинацию для студентов и пожилых ввели в Смоленской области

Главный санитарный врач Смоленской области Лариса Сидоренкова подписала постановление о введении обязательной вакцинации от коронавируса для студентов колледжей и вузов, а также жителей старше 60 лет.

«Определить следующие категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против новой коронавирусной инфекции <...> лица в возрасте 60 лет и старше; <...> лица старше 18 лет, обучающиеся на очной форме обучения в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Документ появился на сайте Роспотребнадзора по Смоленской области.

Ранее сообщалось, что в Кремле заявили о необходимости продолжать пропаганду вакцинации от коронавируса, но подчеркивалось, что вести ее нужно в рамках здравого смысла, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее в Кремле исключили введение штрафов за отказ от вакцинации.