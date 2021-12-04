Фельдшер скорой погиб в ДТП в Хабаровском крае

Эксперт объяснил отказ Норвегии от помощи НАТО на границе с Россией

Норвегия не хочет ставить отношения с Россией в зависимость от негатива, диктуемого некоторыми членами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт-международник Андрей Кортунов. Ранее МИД Норвегии указал, что новое правительство выступает за ограничение передвижения войск НАТО около границ России.

«Заявление Норвегии отражает не столько изменение, сколько возвращение к традиционной норвежской позиции – в Осло всегда проводили линию между сотрудничеством с НАТО и двусторонними отношениями с Россией», – сказал генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

По его словам, Норвегия не заинтересована в том, чтобы страны Скандинавии становились местом геополитического противостояния России с Североатлантическим альянсом. «Ряд стран НАТО пытается втянуть Норвегию в противостояние с Россией, но эти попытки не в той мере успешны, как хотелось бы некоторым членам альянса», – указал аналитик.

Кроме того, отметил Кортунов, Норвегия не видит в России такой опасности, которая бы предполагала необходимость размещения союзников по НАТО на норвежско-российской границе.

Эксперт также напомнил, что Москве и Осло ранее удалось решить вопросы, касающиеся раздела территориального шельфа. Кроме того, Норвегия сотрудничает с Россией в рамках Арктического совета. «Обе страны активно контактируют и по другим направлениям. Хотя, конечно, есть и трудности, например – расхождение позиций по Шпицбергену», – добавил собеседник.

Накануне глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.

«Для Норвегии важно военное присутствие в близлежащих к нам районах. Но, по нашему мнению, будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами – с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», – передает РИА «Новости» слова Витфельдт. Она отметила, что планирует обсудить этот вопрос с Великобританией и США.

«Они могут принимать решения сами. Но мы, в свою очередь, должны защищать интересы Норвегии. А в норвежских интересах заботиться об обороне этих районов самостоятельно, силами норвежских вооруженных сил», – объяснила Витфельдт.

При этом она отметила, что сейчас присутствие американских ВС в районе около границы с Россией не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи». Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде рассказала о «наихудшем сценарии», который возможен при «российской милитаризации» Арктики.

При этом президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную.

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