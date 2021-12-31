В Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины

Политолог: Эрдогану невыгоден острый кризис в отношениях России с Западом

Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Москва выступила за поддержку Анкарой предложений Москвы к США о гарантиях безопасности.

«В полном объеме Турция вряд ли поддержит российские предложения хотя бы потому, что Анкара не захочет осложнять отношения с Киевом – их сотрудничество развивается, и Эрдоган не будет терять экономического партнера», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Однако, Анкара вполне может разделить позицию Москвы в части снижения напряженности в Черном море, уверен он. «Регион взрывоопасный, и мнение Турции тут важно», – отметил эксперт.

Также, по его словам, турецкая сторона может внести предложения по ограничению развертывания ракет в Европе. «А вот юридические гарантии НАТО не расширяться в Европе Анкара вряд ли поддержит», – добавил аналитик.

Лично Эрдоган мог бы выступить посредником в диалоге Россия-США или Россия-НАТО, считает Кортунов. «Это повысило бы политический вес турецкого лидера и вывело бы его в другую лигу. Но, как бы он этого сделать не пытался, посредник должен иметь хорошие отношения с обеими сторонами, чем Эрдоган похвастаться не может», – пояснил собеседник.

В любом случае, острый кризис в отношениях России с Западом Турции невыгоден, поскольку в этой ситуации Анкаре приходится выбирать, напомнил глава РСМД.

«Эрдоган не хочет выбирать между Москвой и Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, а это всегда сопряжено с какими-либо потерями – политическими и экономическими. Поэтому, несмотря на то, что президент Турции любит ловить рыбу в мутной воде, в данном случае он максимально заинтересован в налаживании диалога Москвы с США, НАТО и Европой», – подытожил собеседник.

Иное мнение высказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, турецкая внешняя политика является совершенно неразборчивой, и Москва к этому привыкла. «Сегодня Турция может чинить какие-то препятствия России или США, а завтра говорить о нерушимой дружбе, любви и желании помогать во всем. Поэтому, турецкая политика воспринимается, с одной стороны, с пониманием, а с другой – с неким юмором», – сказал аналитик.

Эксперт уверен, что для Анкары вопрос по поводу отношений Москвы с Брюсселем «принципиальным не является». «Отношения Турции с Россией в сфере безопасности развиваются отдельно от НАТО, в первую – очередь на сирийском и закавказском театрах, частично – на североафриканском. Анкара в надежде получить что-то от Москвы может «в пику» своим европейским партнерам и сказать, что она поддерживает Россию», – предположил политолог.

Собеседник подчеркнул, что Турция не «может помочь России вести с НАТО диалог о гарантиях безопасности». «Анкара всегда занимается своими интересами, а турецкая игра на противоречиях никогда не приносит прямой пользы ни Западу, ни Востоку. Она направлена только на то, чтобы приносить пользу самой Турции. В любом случае, вопрос о европейской безопасности будет обсуждаться на двустороннем уровне – России и США. Здесь Турция не имеет никаких возможностей», – убежден Бордачев.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.

Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, передает ТАСС.

Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.

Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.

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