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В Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины
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Консорциум европейских операторов систем передачи электроэнергии ENTSO-E провел исследование, подтвердившее возможность синхронизации украинской энергосистемы с европейской, сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».
В сообщении организации указывается, что «синхронизация энергосистем Украины и Молдавии с энергообъединением стран континентальной Европы ENTSO-E возможна – ключевой вывод исследования, проведенного консорциумом ОСП ENTSO-E в рамках подготовки к интеграции энергосистемы Украины в европейскую сеть, запланированной на 2023 год», передает ТАСС.
Было подтверждено, что такое объединение энергосистем возможно «без каких-либо дополнительных мероприятий и строительства или модернизации инфраструктуры».
Следующим этапом, который необходимо выполнить в рамках процесса интеграции энергосистем, является проведение системных испытаний блока регулирования Украина/ Молдавия в изолированном режиме работы, то есть отдельно от энергосистем России, Белоруссии и ENTSO-E.
Ранее Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
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Британцы высмеяли оставшийся без приглашения на переговоры по Украине Евросоюз
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Брюссель оказался недоволен тем, что Россия и США самостоятельно обсуждают украинский кризис, не приглашая на переговоры представителей Евросоюза (ЕС), это насмешило читателей британской газеты Daily Express.
В публикации указывается, что главный дипломат ЕС Жозеф Боррель уверен: раз Москва собирается провести встречу по гарантиям безопасности вблизи границ Европы, то блок должен занять место за столом переговоров. Однако формат, включающий только глав России и США, пока не предусматривает расширений, передает РИА «Новости».
Читатели отметили, что подобное решение красноречиво описывает нынешний уровень влияния ЕС на повестку дня в мире.
«За исключением Франции, у ЕС очень небольшой военный потенциал, поэтому они почти так же полезны, как шоколадные солдатики. ЕС – это не Европа и не суверенная нация, а просто рыночный прилавок для бедняков с манией величия. Почему они там должны быть?» – считает Fredbeare.
«Местный кооператив не приглашается за большой стол со взрослыми», – сыронизировал keithgoodall.
«Невозможно вовлечь нерешительные организации с плохими навыками ведения переговоров в дискуссии такого масштаба. Более продуктивно позволить присутствовать отдельной суверенной стране», – считает Gordie1234.
«Если ЕС вмешается в какие-либо переговоры, они сразу все испортят», – высказался RoyBoy1.
«У Евросоюза было достаточно времени, чтобы разобраться в ситуации, но, конечно, они в итоге позволили другим разобраться в ней. Оттенки Косово!» – отмечает Looflirpa.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. ЕС также захотел участвовать в переговорах, но Россия решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Россия пригрозила ответить на «вползание» НАТО на Украину
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Если Запад не прекратит создавать военные угрозы для России, Москва начнет «создавать аналогичные уязвимости» для западных стран, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что «всему есть предел».
Антонов заявил, что Москва намерена «защищать свою безопасность». Он подчеркнул, что «всему есть предел», и если «наши партнеры продолжат формировать военно-стратегические реалии, угрожающие существованию» России, Москва «будет вынуждена создавать аналогичные уязвимости для них». «Мы подошли к той точке, когда отступать некуда», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Foreign Policy.
Для России «военное освоение Украины государствами-участниками НАТО – экзистенциальная угроза», сказал Антонов. Он сравнил политику США в отношении России со «сжиманием пружины», которая «либо ломается, либо выстреливает в обратную сторону». «Что нам делать в этих условиях? Не обращать внимания? Отводить войска вглубь России за Урал?» – сказал он.
Оценивая «шквал критики со стороны НАТО о «российской агрессии» против Украины и Грузии», Антонов сказал, что эта критика «вполне предсказуема», ведь Москва «нанесла удар по планам дальнейшего продвижения к границам России». Подчеркивается, что «с «вползанием» Альянса на украинскую территорию резко возрастают угрозы безопасности России». Антонов пояснил, что «это связано с перспективой появления там ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к нашей стране и других дестабилизирующих вооружений».
По его словам, НАТО и России необходимы срочные действия по нормализации безопасности, «принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен». Этот принцип «означает, что ни одно государство не вправе укреплять свою безопасность за счет безопасности других». Антонов считает, что «при наличии политической воли это можно легко сделать через выработку серьезных долгосрочных правовых гарантий безопасности».
Россия желает «быть уверена в завтрашнем дне, а для этого» требуются «обязательства США и других стран НАТО не размещать системы вооружений, создающих угрозу для Российской Федерации, на территории соседних с ней стран как не входящих, так и входящих в Североатлантический альянс», сказал посол.
Россия обнародовала проекты соглашений по гарантиям безопасности «во избежание недобросовестных спекуляций». Он подчеркнул, что предложения Москвы «не ущемляют безопасности США и их натовских союзников», а «создают условия для разрядки напряженности в Европе, возрождения доверия и активизации взаимодействия в целях решения глобальных вызовов, таких как борьба с пандемией, нераспространение ОМУ и средств его доставки, восстановление национальных экономик, урегулирование серьезных проблем в рамках климатического досье».
Антонов заявил, что «европейская безопасность» оказалась «на распутье», «и в каком ключе дальше будут развиваться события, зависит от готовности западных коллег к предметному диалогу». Он предупредил, что «попытки «темнить» с целью замотать переговорный процесс контрпродуктивны».
Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения. Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ».
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Названа цель полета самолета ВВС США над востоком Украины
Американский самолет-разведчик, совершивший в четверг полет над востоком Украины, собирал данные о военной обстановке на месте, сообщили источники.
CNN сообщает, что «полет самолета-разведчика провели над восточной Украиной ВВС США», передает РИА «Новости».
Полет состоялся в день телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, передает ТАСС.
Напомним, на днях самолет ВВС США E-8 JSTARS совершил полет над восточной территорией Украины. В четверг стало известно, что разведывательный самолет ВВС США RC-135V Rivet Joint создал опасную ситуацию в воздухе над Черным морем и поставил под угрозу безопасность полета пассажирского лайнера авиакомпании «Белавиа». В начале декабря RC-135W заметили над Донбассом.
На Украине массово закрывают газовые заправки из-за сильного подорожания топлива
Дочерняя компания «Нафтогаза Украины» «Укравтогаз» приостановила работу десятков своих автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и планирует закрыть еще 34 из-за сильного подорожания автогаза, сообщается на сайте украинского интернет-ресурса, посвященного рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики Enkorr.
По данным Enkorr, с 23 декабря было прекращено потребление природного газа на некоторых АГНКС в связи с уменьшением объемов реализации сжатого природного газа, ростом стоимости природного газа и электроэнергии, а также в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка. Кроме того, с рынка ушло около 50 частных заправок.
Директор «Укравтогаза» Александр Ватажишин сообщил, что родажи автогаза упали на 90% и всего планируется закрыть 66 точек.
«Чтобы минимизировать свои расходы по содержанию заправочных станций – по станциям, где не было продаж, – мы приостановили их работу. На сегодняшний день это 32 станции, сейчас еще работают 45», – сообщил он Enkorr.
По словам Ватажишина, неизвестно, когда возобновится работа станций, поскольку «за 45 гривен (1,6 доллара) мало кто хочет заправляться, людям проще заправиться бензином».
Ранее на Украине предупредили о закрытии предприятий птицеводства при росте цен на газ.
В Раде предсказали разгром Украины Россией за минуты
России понадобится менее десяти минут, чтобы разгромить Украину, заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.
Волошин заявил, что Россия может, даже не заходя на украинскую территорию, уничтожить ключевые пункты управления Украиной. Вооруженные силы Украины при этом лишатся немногих приобретенных признаков современных войск. По словам Волошина, «они вообще, наверное, не понимают, что такое современная высокотехнологичная война», передает РИА «Новости» со ссылкой на UkrLife.
Напомним, глава минобороны страны Алексей Резников похвастался способностью Украины воевать без «американских солдат». Позднее минобороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий.
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В офисе Зеленского назвали причину массового оттока украинцев из страны
Украинцы массово уезжают с Украины из-за «незрелости государства» и отсутствия перспектив для себя и своих детей, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Тренд на выезд из страны из-за того, что ты не видишь здесь перспектив для себя и своих детей, это тренд не одного-двух-трех лет... Даже не война (вооруженный конфликт в Донбассе, начавшийся в 2014 году) послужила причиной столь массового отъезда. Ключевая причина - незрелое государство, которое десятилетиями не оправдывало ожидания граждан», – сказал он в интервью сайту «Факты».
По его словам, тренд на миграцию набирал актуальность много лет.
Ранее сообщалось, что число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев.
Суд Украины открыл дело по иску Януковича о незаконном отстранении от власти
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Окружной административный суд Киева открыл дело по иску экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной раде, в нем он оспаривает отстранение от должности главы государства в 2014 году, сообщила представитель парламента в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.
«Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича В. Ф. к Верховной раде Украины в споре по поводу признания факта его самоустранения от осуществления конституционных полномочий президента Украины», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию Совгиря.
Рассматривать дело начнут 16 февраля 2022 года. Стороне защиты в среду были открыты материалы уголовного производства для ознакомления.
Виктор Янукович являлся президентом Украины с 2010 по 2014 гг. В ноябре 2013 года решение правительства страны приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом привело к затяжному политическому кризису.
В Киеве в конце 2013 года начались акции протеста, организаторы которых обвинили Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Во время митингов радикалы возвели палаточный городок в центре столицы, захватили несколько административных зданий, вступил в борьбу с полицией.
В конце февраля 2014 года в Киеве началась стрельба, погибли около сотник человек, жертвы были и среди протестующих, и среди бойцов спецподразделения «Беркут».
Протестующие выступали за отставку Януковича. Ночью 22 февраля был захвачен правительственный квартал, а Янукович вынужденно покинул Киев.
В Раде позже было принято постановление о том, что Янукович «самоустранился от осуществления конституционных полномочий», хотя сам глава государства заявлял, что не намерен подавать в отставку. В стране произошел госпереворот.
В отношении Януковича возбуждено несколько уголовных дел. В августе 2021 года киевский суд разрешил расследование против Януковича по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе «умышленных убийств» в центре Киева в феврале 2014 года.
На Украине Януковича также обвиняют в госизмене, хотя в действительности его незаконно отстранили от власти в феврале 2014 года.
В июне 2021 года сообщалось, что Виктор и Александр Януковичи выиграли дело против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году. В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер. Отмечается, что решение суда по разморозке активов не имеет практического значения, так как против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.
В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.
Эстония заявила о планах поставить на Украину Javelin и гаубицы
Эстонское минобороны заявило о планах выделить украинской стороне противотанковые ракеты Javelin и гаубицы 122 мм, заявил глава отдела международного сотрудничества ведомства Пеэтер Куймет.
«В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить [Украине] ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – сказал Куймет в интервью эстонскому порталу, передает ТАСС.
По его словам, Эстония приняла решение на уровне министерства поддержать Киев вооружением и боеприпасами.
Передать это вооружение возможно только с согласия продавца, указал представитель ведомства. В случае с Javelin нужно будет спросить разрешение у США, с гаубицами – у Германии и Финляндии.
Госдолг Украины вырос до 94 млрд долларов
Совокупный государственный долг Украины за ноябрь 2021 года увеличился на 1,52 млрд долларов, составив 94,15 млрд долларов, следует из данных, опубликованных на сайте Министерства финансов Украины.
«В течение ноября 2021 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 119,9 млрд гривен, в долларовом эквиваленте – на 1,52 млрд долларов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
По данным Минфина, внешний госдолг в начале декабря составил 55,96 млрд долларов, а внутренний – 39,09 млрд долларов.
В октябре совокупный госдолг Украины превышал 90 млрд долларов. В правительстве заявили, что работают над его реструктуризацией.
Ранее украинская сторона ответила на слова о госдолге перед Россией. В Украине считают необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
В СНБО Украины заявили об отсутствии угрозы вторжения России
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не видит угрозы полномасштабного вторжения России, поэтому военное положение вводить пока не будут.
«На сегодняшний день всех этих ситуаций (рисков полномасштабного вторжения РФ – прим. ВЗГЛЯД). Сегодня вводить (военное положение – прим. ВЗГЛЯД), раздувать и пугать общество не нужно. Ситуация контролируемая, мы понимаем, что происходит... Если будут такие обстоятельства, мы сразу будем информировать общество. Таких обстоятельств на сегодняшний день нет», – заявил Данилов 30 декабря, передает РИА «Новости».
По его словам, украинские специалисты считают, что большого вторжения Россия не может делать физически.
Напомним, Киев и западные страны выражали в последнее время обеспокоенность якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков отмечал, что страна никому не угрожает.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Лавров заявил о превращении Украины в военный плацдарм против России
Страны НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, там создают базы и используют территорию страны для проведения учений, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, что «государства – члены НАТО планомерно превращают Украину в военный плацдарм против России, строят там свои базы, используют ее территорию для проведения учений, если в этом году было проведено семь таких маневров, то в наступающем, согласно закону, принятому Верховной радой Украины, намечено десять, включая одни круглогодичные», передает РИА «Новости».
Он отметил, что численность задействованных в этих учениях украинских и западных военнослужащих вырастет почти вдвое по сравнению с 2021 годом – до 64 тысяч.
«Все эти учения связаны единым замыслом и имеют антироссийскую направленность. Согласитесь, приведенные факты не настраивают на оптимистичный лад», – подчеркнул министр.
На его взгляд, «длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения», и «власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского «Комплекса мер».
«К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», – добавил он.
Лавров подчеркнул, что Запад продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а киевский режим «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции». Однако Москва предпримет все меры для защиты сотен тысяч проживающих в Донбассе граждан России и урегулирования конфликта на Украине дипломатическим путем, также на любые возможные военные провокации Киеву будет дан адекватный ответ.
«Продолжим прилагать усилия по разрешению внутриукраинского конфликта политико-дипломатическим путем. Безальтернативной основой для этого остается минский «Комплекс мер», одобренный резолюцией 2202 СБ ООН», – вместе с тем отметил он.
Ранее Лавров заявил, что Россия примет меры в случае отсутствия ответа США по гарантиям безопасности. Напомним, МИД опубликовал проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности, там, в частности, прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
В четверг состоялся разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этой беседе.
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США заявили об отсутствии планов развертывать на Украине ударные вооружения
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Глава американского государства Джо Байден заявил президенту России Владимиру Путину об отсутствии у США намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения, сообщил Кремль.
Также Байден «подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», сообщается на сайте Кремля.
Президент США упомянул о «варианте принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины». Путин дал «исчерпывающий ответ» и указал, что «это стало бы серьезнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».
Главной темой «стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России». Путин «дал подробные пояснения принципиальных подходов», заложенных в основу российских проектов Договора между Россией и США и Соглашения России с государствами – членами НАТО.
Россия рассчитывает получить «твердые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ». Москва подчеркнула, что «безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности».
Стороны подтвердили, что «переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия–НАТО в Брюсселе 12 января», 13 января «начнутся дискуссии и в ОБСЕ».
Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями, «разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам», сообщил Кремль.
Напомним, как сообщили в Вашингтоне, Байден заявил российскому лидеру Владимиру Путину о готовности Вашингтона и его союзников к «решительному ответу» в случае, если Россия «вторгнется на Украину». Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Байден «упомянул о так называемых масштабных санкциях, о которых уже многие говорят на Западе». Однако он не пояснил, какие именно действия России на российско-украинской границе могут привести к санкциям, «конкретно это не обсуждалось». Путин «дал четкий ответ, что это была бы крупная ошибка, которая, естественно, могла бы привести к полному разрыву отношений», будет «нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще».
Киев ввел санкции против причастных к строительству Крымского моста
В отношении нынешних крымских властей, а также лиц, причастных к строительству Крымского моста и «отчуждению» собственности так называемой Православной церкви Украины в Крыму, введены санкции, сообщил Совет нацбезопасности и обороны Украины.
СНБО сообщает, что санкции ввели против шести физических и 24 юридических лиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив», а также к «организации пассажирского железнодорожного сообщения» Крыма с другими регионами России
Кроме того, введены санкции против 18 физических лиц, причастных, как утверждает Киев, к вынесению судебных решений об отчуждении имущества «Крымской епархии Православной церкви Украины», передает ТАСС.
СНБО сообщает, что также санкции введены против лиц, которых Киев называет «оккупационной администрацией РФ на временно оккупированной территории». Это 52 человека, которые, по версии Киева, «занимая руководящие должности» в российском Крыму, «наносят существенный ущерб национальным интересам» Украины и «безопасности украинского народа».
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Крымский мост – самый длинный в России (19 км). Киев назвал его неразрешимой проблемой.
Политолог: Эрдогану невыгоден острый кризис в отношениях России с Западом
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Анкара может предложить России и НАТО создать своеобразный буфер для деэскалации в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее Москва выступила за поддержку Анкарой предложений Москвы к США о гарантиях безопасности.
«В полном объеме Турция вряд ли поддержит российские предложения хотя бы потому, что Анкара не захочет осложнять отношения с Киевом – их сотрудничество развивается, и Эрдоган не будет терять экономического партнера», – считает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, Анкара вполне может разделить позицию Москвы в части снижения напряженности в Черном море, уверен он. «Регион взрывоопасный, и мнение Турции тут важно», – отметил эксперт.
Также, по его словам, турецкая сторона может внести предложения по ограничению развертывания ракет в Европе. «А вот юридические гарантии НАТО не расширяться в Европе Анкара вряд ли поддержит», – добавил аналитик.
Лично Эрдоган мог бы выступить посредником в диалоге Россия-США или Россия-НАТО, считает Кортунов. «Это повысило бы политический вес турецкого лидера и вывело бы его в другую лигу. Но, как бы он этого сделать не пытался, посредник должен иметь хорошие отношения с обеими сторонами, чем Эрдоган похвастаться не может», – пояснил собеседник.
В любом случае, острый кризис в отношениях России с Западом Турции невыгоден, поскольку в этой ситуации Анкаре приходится выбирать, напомнил глава РСМД.
«Эрдоган не хочет выбирать между Москвой и Киевом, Брюсселем и Вашингтоном, а это всегда сопряжено с какими-либо потерями – политическими и экономическими. Поэтому, несмотря на то, что президент Турции любит ловить рыбу в мутной воде, в данном случае он максимально заинтересован в налаживании диалога Москвы с США, НАТО и Европой», – подытожил собеседник.
Иное мнение высказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, турецкая внешняя политика является совершенно неразборчивой, и Москва к этому привыкла. «Сегодня Турция может чинить какие-то препятствия России или США, а завтра говорить о нерушимой дружбе, любви и желании помогать во всем. Поэтому, турецкая политика воспринимается, с одной стороны, с пониманием, а с другой – с неким юмором», – сказал аналитик.
Эксперт уверен, что для Анкары вопрос по поводу отношений Москвы с Брюсселем «принципиальным не является». «Отношения Турции с Россией в сфере безопасности развиваются отдельно от НАТО, в первую – очередь на сирийском и закавказском театрах, частично – на североафриканском. Анкара в надежде получить что-то от Москвы может «в пику» своим европейским партнерам и сказать, что она поддерживает Россию», – предположил политолог.
Собеседник подчеркнул, что Турция не «может помочь России вести с НАТО диалог о гарантиях безопасности». «Анкара всегда занимается своими интересами, а турецкая игра на противоречиях никогда не приносит прямой пользы ни Западу, ни Востоку. Она направлена только на то, чтобы приносить пользу самой Турции. В любом случае, вопрос о европейской безопасности будет обсуждаться на двустороннем уровне – России и США. Здесь Турция не имеет никаких возможностей», – убежден Бордачев.
В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поддержка Анкарой предложений Москвы о гарантиях безопасности могла бы внести реальный вклад в улучшение отношений между Россией и НАТО.
Так дипломат прокомментировала слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара готова внести позитивный вклад в отношения Москвы и альянса, передает ТАСС.
Ранее МИД России опубликовал проекты договоров Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения военного блока и присоединения к нему Украины.
Евросоюз также захотел участвовать в переговорах, однако Москва решила обсуждать этот вопрос лишь на двусторонней основе с Вашингтоном, причем в срочном порядке.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европу не пригласили к созданию системы гарантий безопасности между Россией и НАТО.
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Власти Украины утвердили программу усиления защиты границы с Россией
Новая программа защиты границ Украины предусматривает финансирование в размере 36,3 млрд гривен (1,33 млрд долларов), сообщила украинская госпогранслужба.
В ответе администрации госпогранслужбы на запрос «РБК-Украина» говорится, что украинский кабмин утвердил новую программу на ближайшие пять лет по обустройству границы с Россией и Белоруссией. Указано, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км – с Белоруссией. Кроме того, «до 2024 года будет защищена граница» с Молдавией и со странами ЕС. Отмечается, что обустройство рубежей приведет к уменьшению расходов госбюджета от контрабанды на 100–150 млрд гривен (3,67–5,5 млрд долларов) в год.
Напомним, нынешняя программа обустройства границ Украины придет на смену предыдущей, известной как проект «Стена». Весной ФСБ отметила провал строительства «стены Яценюка» на Украине. Сообщалось, что Украина практические перестала рыть ров на границе с Россией – очевидно, из-за нехватки денег.