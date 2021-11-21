Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии

Еще одна группа мигрантов на границе Белоруссии и Польши решила уехать в Ирак

Еще около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.

«Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записалось уже около 60 человек», – заявил РИА «Новости» Бакоян.

По его данным, в центре «Брузги» сейчас живет около 150 езидов. Остальные – курды и арабы из Ирака и Сирии.

По его словам, езиды боятся возвращаться в Ирак, так как в 2014 году «они испытали геноцид со стороны ИГИЛ* (запрещена в России)».

Езиды – этноконфессиональная группа, живущая на Ближнем Востоке. Большие диаспоры езидов живут в Армении, России, Евросоюзе. Лингвистически и этнически езиды близки курдам-мусульманам.

До этого группа мигрантов уже покинула границу с Польшей. Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане.

Ранее в Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы.

До этого Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.

Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.

После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.

Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.

Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.

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