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21 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 10:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
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Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии
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Компания «Укрэнерго» сообщила о возобновлении поставок электроэнергии из Белоруссии, к утру воскресенья объемы поставок составляют 415 мегаватт в час.
«Белоруссия. Экспорт: 0 МВт в час. Импорт: 415 МВт в час», – следует из данных на сайте «Укрэнерго».
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Вашингтон выразил беспокойство действиями российских военных на границе с Украиной
Американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Мы серьезно обеспокоены необычной военной активностью России на границе с Украиной. Мы действительно обеспокоены некоторой риторикой, которую мы также наблюдали и слышали как из России, так и в социальных сетях», – сказал Блинкен, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Блинкен добавил, что европейские партнеры США разделяют опасения Вашингтона по этому вопросу.
«Мы не знаем, каковы намерения президента [России Владимира] Путина. Но мы знаем, что происходило в прошлом. Нам известна стратегия [Москвы], которая заключается в том, чтобы ссылаться на иллюзорные провокации со стороны Украины или другой страны и использовать это в качестве предлога для [осуществления] планов России», – заключил он.
Ранее Россия в ООН предостерегла Украину от нападения на Крым.
Путин подчеркивал, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В МИД предупреждали, что использование Соединенными Штатами Украины в качестве «антироссийского оружия» может плохо кончиться для Киева.
Лукашенко припугнул Запад ядерной войной с Россией
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Война в Белоруссии приведет к вмешательству России и НАТО и перерастет в ядерную, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
В интервью Би-би-си он заявил: «Вы же понимаете, что если мы развяжем здесь войну в Беларуси, будет втянуто НАТО и будет втянута Россия. Это – ядерная война». «Вы молиться на нас должны до сих пор. Молиться! Потому что мы воевали против фашизма. Вроде в коалиции с вами. Вы не помните?» – сказал он журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.
Лукашенко напомнил об Уинстоне Черчилле и Иосифе Сталине: «Помните дядьку, который с сигарой все время ходил и курил, и у нас - с трубкой?». По его мнению, «за Вторую мировую войну с белорусским народом еще не разобрались, не рассчитались за те потери», которые понесли жители Белоруссии. Он подчеркнул, что «еще 100 лет не прошло с начала войны», а страны Запада «уже ворвались опять в этот дом и пытаются новую войнушку развязать», передает БелТА.
В пятницу министр обороны Белоруссии Виктор Хренин усмотрел в наращивании войск НАТО у границы подготовку к войне. Он заявил, что наращивание вдоль западных белорусских границ воинских контингентов, вооружений и техники, напоминает события перед Великой Отечественной войной.
Напомним, толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. Власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска за санкции.
Украина собралась возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии
В воскресенье украинские энергопоставщики планируют возобновить импорт электроэнергии из Белоруссии, следует из данных Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Как следует из опубликованной в субботу информации ENTSO-E, поставки мощностью 415 МВт·ч будут осуществляться непрерывно в течение 23 часов в воскресенье, передает ТАСС.
Напомним, Минэнерго Белоруссии сообщило об остановке с 18 ноября поставок электроэнергии на Украину, отметив, что возможность возобновления будет рассматриваться «с учетом технических возможностей». Перед этим мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможных веерных отключениях электричества.
Американский генерал выступил против баз США на Украине
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Создание американских баз на Украине может стать «ненужной провокацией», если действия США в Черноморском регионе будут проводиться без специальной стратегии, убежден бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.
«Не имея ее (стратегии – прим. ВЗГЛЯД) по региону, по Украине, как мы можем противостоять России? Это означает активную работу с Румынией, Грузией, подтверждение наших конструктивных отношений с Турцией. Имея стратегию, только потом можно развивать отдельные политики, а затем уже можно рассматривать смысл открытия американских баз на Украине. Потому что сейчас их открывать – чтобы что? Какая цель?» – заявил Ходжес в интервью «Новому времени».
По его словам, для многих союзников Вашингтона могут наступить «тяжелые времена», если такие базы действительно появятся на Украине, но не будут «частью какой-либо понятной стратегии». «Все это может быть расценено как ненужная провокация», – сказал генерал.
Вместе с тем Ходжес не считает наращивание присутствия американских сил и учения с Британией и Канадой в регионе чем-то неправильным.
«Мы должны осознать, какой у нас план. И конечно, США и Украина должны понять, что наши отношения достаточно крепкие, чтобы развивать такие инициативы», – заключил он.
Ранее командование Шестым флотом ВМС США объявило о завершении морских операций, проводившихся совместно с силами НАТО в акваториях Средиземного и Черного морей.
До ээтого корабли Шестого флота ВМС США – флагман Mount Whitney и эсминец Porter – в рамках пребывания в Черном море заходили для совместных учений с грузинскими коллегами в порт Батуми. Российские военные следили за их действиями.
Военный эксперт Алексей Леонков, комментируя газете ВЗГЛЯД активизацию ВМС США в Черном море, заявил, что «американцы собрали группировку кораблей для провокаций», однако «с военной точки зрения использование этих кораблей и авиации против России равнозначно самоубийству». Вместе с тем военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что «беспрецедентные учения Запада в Черном море – это подготовка комплексной операции против России с участием Украины».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем Россия может ответить на «кулак Пентагона» в Черном море.
Кулеба назвал слова Радева про Крым «ударом» по дружеским отношениям стран
Болгарский лидер Румен Радев нанес удар своим высказыванием о Крыме по дружеским украинско-болгарским отношениям, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей. Своими опрометчивыми изречениями он нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям», – написал Кулеба в своем Twitter.
Он также отметил, что Радев якобы своими словами подставил Болгарию под критику Европейского союза и «подыграл российской пропаганде».
Напомним, президент Болгарии Румен Радев в ходе дебатов с другим кандидатом на пост главы государства назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны.
Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы».
«Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.
Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.
МИД Украины вызывал посла Болгарии в Киеве. «Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева», – сообщали в украинском ведомстве.
Судно с углем из США прибыло на Украину
На Украину прибыла первая из семи законтрактованных судовых партий угля, сообщила украинская компания «ДТЭК Энерго», входящая в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.
Компания сообщает, что «объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн», уголь направят государственным ТЭС компании «Центрэнерго». Всего должно быть семь судовых партий (пять – из США, две – из Колумбии) по 40–75 тыс. тонн. Ожидается, что партии прибудут на Украину в течение ноября – января. Так, вторая партия ожидается в конце ноября, еще четыре – в декабре, последняя – в январе. Подчеркивается, что импорт угля «является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным», передает ТАСС.
На этой неделе «Центрэнерго» сообщило, что законтрактовало около 1,5 млн тонн угля из четырех стран. По железной дороге планируется поставить 663 тыс. тонн угля из Казахстана, а также 300 тыс. тонн из Польши. Остальные поставки пойдут по морю из США и Австралии.
Напомним, на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России.
Киевский философ объявил Таганрог частью Восточного Донбасса
Таганрог и прилегающие к нему территории должны называться Восточным Донбассом; Ростовская область России и Краснодарский край являются украинскими землями, заявил киевский писатель и философ Петр Кралюк.
Кралюк опубликовал в журнале «День» две статьи, в которых назвал Ростовскую область и Краснодарский край украинскими землями. По его словам, их поначалу признавали таковыми даже советские власти. Кралюк обвинил Россию в отчуждении этой местности от Украины, передает РИА «Новости».
Кралюк заявил, что «у Украины был отобран ряд территорий – среди них и Таганрог с окрестными землями». Он обвинил советские власти в «русификации» местных жителей. Также он заявил о праве Украины на Подонье, находящееся рядом с «Восточным Донбассом», хотя и признал, что украинцы были на этих землях пришлым населением. Кралюк обвинил российские власти в «приручении» казаков.
Кралюк считает украинской землей и Кубань, хотя соглашается, что и там украинцы были пришлым населением, появившимся в регионе благодаря Екатерине II. При этом ее он обвинил в геноциде, так как условия для украинских казаков были «необычными», а регион соседствовал с Турцией.
Напомним, прежде он уже публиковал статьи, в которых предъявлял России территориальные претензии на Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую и Ростовскую области, называя эти территории Стародубщиной и Восточной Слобожанщиной.
Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко, находящийся на Международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада), заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине, а также призвал западных союзников предоставить Киеву больше вооружения.
Порошенко заявил, что вторжение российских войск, якобы сосредоточенных у границ Украины, «крайне возможно», и призвал НАТО предоставить Киеву оборудование, включая противовоздушное оружие, что «повысит для Москвы цену предполагаемого вторжения на Украину», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Европейской Солидарности».
Также он призвал Канаду помочь убедить союзников по НАТО поставлять Украине оборонное оборудование, «включая средства радиоэлектронной борьбы», добавив, что ускорение членства страны в альянсе может помочь проложить путь к членству в Евросоюзе (ЕС).
Порошенко заявил, что «есть связь между искусственным кризисом мигрантов на белорусско-польской границе и большим и необычным скоплением российских войск на границе с Украиной, количество которых на прошлой неделе оценивалось в 100 тыс. человек». По заявлению Порошенко, этим Россия «тестирует реакцию Запада».
«Нам, безусловно, нужна специальная миссия НАТО в Украине», – подчеркнул бывший президент, утверждая, что Россия переместила «Искандеры» за пару сотен километров от российско-украинской границы.
Он также призвал к возрождению «глобальной коалиции», которая отстаивала независимость Украины в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией, и к санкциям против Москвы, в том числе и отключению ее от международной электронной платежной системы SWIFT.
В Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы
Попытки штурма белорусско-польской границы продолжились минувшей ночью, маленькие группы людей пытаются пробраться на территорию Польши во многих местах, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире радиостанции RMF FM.
По его словам, прошедшая ночь «не отличалась от того, что было в минувшие дни и минувшие ночи».
«Были атаки на польскую границу. Сейчас мигранты используют немного другие методы. Меньшие группы людей пытаются форсировать границу во многих местах», – приводит РИА «Новости» слова Блащака.
Министр считает, что действиями мигрантов руководят белорусские силовики. «Не вызывает сомнения, что мигрантами управляются белорусские службы», – заявил он.
В свою очередь полиция Подляского воеводства сообщила, что ночью нелегалы камнями повредили две полицейские машины. Отмечается, что люди в результате происшествия не пострадали. Полиция разместила фото двух полицейских автомобилей с разбитыми стеклами и вмятинами.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Ранее Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Разведка США увязала «вторжение» России на Украину с холодами
По мнению разведки США, чем холоднее становится погода, тем выше вероятность российского «вторжения» на Украину, пишут СМИ.
CBS News со ссылкой на американских чиновников, проинформированных по данному вопросу, утверждает, что «вторжение зависит от погодных условий». По версии, озвученной телеканалом, «вторжение может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства Запада». При этом вероятность «вторжения» якобы возрастает «по мере того, как погода становится холоднее», передает РИА «Новости».
Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что американская сторона обеспокоена активностью российских вооруженных сил у украинской границы. По информации New York Times, представители разведки США предупреждают союзников о том, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины, необходимо принять военные и экономические меры для сдерживания Москвы.
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Минск обвинил польских и литовских силовиков в попытке вытеснить 490 мигрантов в Белоруссию
Польские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 350 мигрантов, литовские силовики намеревались выдворить со своей территории около 140 беженцев, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
«За прошедшие сутки литовские силовики пытались выдавить в Белоруссию девять групп, общей численностью более 140 человек, польские - 12 групп, около 350 человек. На латвийском направлении была одна попытка силового вытеснения не менее 20 беженцев», – цитирует сообщение белорусского ведомства ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
Депутат Рады объяснил неприличный жест в сторону Зеленского
Неприличный жест в Верховной раде в сторону президента Украины Владимира Зеленского был направлен ему лично, а не «институции президента», заявил внефракционный депутат Гео Лерос.
Лерос назвал случившееся импульсивным решением и призвал рассматривать свои действия «в контексте тех событий, которые происходили до». «Мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента, Ермака», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский Пятый канал.
Лерос также напомнил о нападении на него депутата от фракции «Слуга народа» Николая Тищенко – тогда «никаких санкций не было, его не отстранили от заседаний, не открыли уголовное дело». Лерос подчеркнул, что показывал неприличный жест не «институции президента Украины, это было адресовано лично Зеленскому и Ермаку как отдельно гражданину Украины».
Напомним, Лерос показал Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады. Перед этим он сказал главе государства, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
Минск обвинил Варшаву в «игре на обострение» с мигрантами
Польское руководство намеренно обостряет отношения с белорусской стороной в ситуации с мигрантами на границе, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
«Польша однозначно играет на обострение, работает на обострение [с Белоруссией]. У них не получилось с мигрантами, и начали искать любые другие методы и способы», – заявила Эйсмонт в эфире YouTube-канала «Главный. Тур», передает ТАСС.
Ранее Минск заявил, что польские и литовские силовые ведомства пытались за последние сутки насильно вытеснить на территорию Белоруссии порядка 490 беженцев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
В ООН рассказали об угрозе вспышки COVID среди мигрантов на белорусско-польской границе
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В центре для мигрантов «Брузги» на белорусско-польской границе многого не хватает, вызывает опасение ситуация с распространением COVID-19, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев по Белоруссии Мулусеу Мамо.
Делегация ООН приехала в логистический центр в Брузгах, который был предоставлен белорусскими властями в качестве временного размещения мигрантов. Представители ООН смогли осмотреть место вблизи белорусско-польской границы, пообщаться и ознакомиться с бытом беженцев.
В субботу Мамо проинспектировал логистический центр, пообщался с его жителями.
«Этот логистический центр – условия намного лучше, чем в лесу. Это однозначно. Там было холодно, а тут у них есть что-то над головой. Но если спросить, хорошие ли это условия для дальнейшего проживания – я бы сказал, что нет. Многого не хватает. Мы постараемся это сделать», – приводит РИА «Новости» слова Мамо.
По его словам, жители центра жаловались на нехватку еды, медицинских услуг, одежды. Мамо пообещал купить все необходимое через Красный Крест.
Он также выразил опасения по поводу риска распространения COVID-19.
«Такое количество людей – сами понимаете, это очень плохо», – отметил он. По словам Мамо, эта тема также обсуждается.
Ранее белорусские медики зафиксировали один случай COVID среди беженцев в логистическом центре. Минздрав Белоруссии выделил препарат для вакцинации беженцев от COVID-19. Однако беженцы еще не прививались от коронавируса в развернутом на границе пункте вакцинации. По данным врачей, многие мигранты в центре привиты немецкой вакциной Pfizer, «мигранты поясняют, что есть возможность прививаться в Ираке, а они рассчитывали таким образом, что с вакциной их быстрее пропустят в Германию».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания.
Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
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Еще одна группа мигрантов на границе Белоруссии и Польши решила уехать в Ирак
Еще около 60 мигрантов, живущих в логистическом центре «Брузги» на границе Белоруссии с Польшей, выразили желание вернуться в Ирак, сообщил заместитель председателя Всемирного конгресса езидов Худо Бакоян.
«Сейчас мигранты из центра составляют списки готовых вернуться в Ирак, я помогаю им в этой работе с переводами. В этот список записалось уже около 60 человек», – заявил РИА «Новости» Бакоян.
По его данным, в центре «Брузги» сейчас живет около 150 езидов. Остальные – курды и арабы из Ирака и Сирии.
По его словам, езиды боятся возвращаться в Ирак, так как в 2014 году «они испытали геноцид со стороны ИГИЛ* (запрещена в России)».
Езиды – этноконфессиональная группа, живущая на Ближнем Востоке. Большие диаспоры езидов живут в Армении, России, Евросоюзе. Лингвистически и этнически езиды близки курдам-мусульманам.
До этого группа мигрантов уже покинула границу с Польшей. Вылетевший из белорусской столицы самолет с иракскими мигрантами приземлился в аэропорту Эрбиля в Иракском Курдистане.
Ранее в Польше заявили о новых попытках штурма мигрантами белорусско-польской границы.
До этого Минск пообещал не выталкивать беженцев силой из страны.
Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Европе в отсутствие контактов с Евросоюзом решать проблему мигрантов «как получится». Он пообещал, что мигрантов на границе держать не будет, никто их останавливать не станет.
Польша выдвинула обвинение Минску в том, что белорусские пограничники якобы помогали мигрантам при штурме польской границы. Утверждалось, что белорусские службы выбирали места, подходящие для штурма, оснащая мигрантов необходимым для форсирования, утверждал министр нацобороны Польши Мариуш Блащак.
После прорыва границы польские силовики применяли к мигрантам спецсредства в виде слезоточивого газа. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал происходящее на границе попыткой прямой агрессии в отношении республики.
Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для 2 тыс. беженцев. При этом Минск пообещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Позже все беженцы из стихийного лагеря у пункта «Брузги» перебрались в логический центр, обустроенный властями Белоруссии для размещения мигрантов. В тот же день у одного из мигрантов выявили коронавирус.
Между тем стало известно, что число беженцев на территории Белоруссии достигло 7 тыс. человек, они создали еще один лагерь на границе между Белоруссией и Польшей.
-
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