Водитель «Камаза» получил три года колонии за ДТП с пиар-директором «Москвички»

Сбивший пиар-директора «Москвички» водитель «Камаза» получил три года колонии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Признать Никогосяна виновным и назначить ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Взять Никогосяна под стражу», – постановил суд, передает РИА «Новости».

Суд также лишил осужденного права управлять транспортными средствами на 2,5 года и удовлетворил гражданский иск потерпевшей на 1,5 млн рублей.

По версии следствия, 11 августа Никогосян за рулем «Камаза» сбил Чаковскую на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая получила тяжелые травмы, включая переломы основания черепа и девяти ребер.

Адвокат обвиняемого Ваграм Киракосян заявил, что его подзащитный частично признает вину, утверждая, что не заметил удара.

В четверг прокурор запросил для водителя четыре года колонии.

Во вторник пострадавшая в ДТП потребовала компенсацию в размере 1,5 млн рублей.

В августе юристы предрекали виновнику аварии до семи лет лишения свободы.