Лавров констатировал отсутствие официальных предложений по миру на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия не получала официальных предложений по «мирному плану» на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Министр отметил, что следит за распространяемой в СМИ информацией о подготовке США и Европой инициатив по урегулированию украинского кризиса.

«Вот эти ссылки – The Washington Post, The New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники – мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», – цитирует Лаврова ТАСС.

Лавров также добавил, что попавшие в прессу утечки не содержат идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру, сообщает РИА «Новости».

Глава МИД обратил внимание на то, что в опубликованном плане из четырех пунктов последний призывает к немедленному прекращению огня по линии соприкосновения. По его словам, подобное перемирие непременно будет нарушено Украиной и ее западными союзниками.

«Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, ни слова не сказано», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия США разбиваются о нежелание украинского руководства идти на мир.

В среду в Конгрессе США назвали главу польского МИД помехой переговорам по Украине. Ранее Кремль подтвердил сохранение открытости Москвы к переговорному процессу.