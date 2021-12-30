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Штрафовавшего за отсутствие маски греческого полицейского оштрафовали самого
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Полицейский в Греции оштрафован на 300 евро за то, что без маски штрафовал людей за отсутствие маски, и переведен на другую службу, сообщили в греческом министерстве защиты граждан.
«Министр защиты граждан Такис Теодорикакос немедленно вмешался после инцидента, произошедшего в Патрах с сотрудником полиции, который выписывал штраф гражданам за отсутствие маски, при том, что сам не носил маску. На полицейского наложен предусмотренный законом штраф в 300 евро и назначена дисциплинарная проверка. Кроме того, его было решено перевести на другую службу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
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Власти Греции с 24 декабря ввели обязательное ношение масок на улице и в помещениях. Штраф за ее отсутствие составляет 300 евро, контроль будет ожесточен в праздники.
Ранее национальный Комитет по вакцинации в Греции сократил с шести месяцев до трех срок между второй и третьей прививками от коронавируса.
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Ученые рассказали о связи между COVID и алкоголем
Группа исследователей из Университета Питтсбурга (США) пришла к выводу, что иммунитет к возбудителям COVID-19 связан с употреблением крепких напитков, работа опубликована на сайте препринтов medRxiv.org, но пока не прошла рецензирование.
Ученые выявили факторы, которые могли отразиться на частоте заражения SARS-CoV-2 среди пожилых людей. Ими являются прошлые и нынешние проблемы с психикой, наличие соматических заболеваний, а также употребление алкоголя и наркотиков.
Всего в исследовании участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет.
«Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией», - передает РИА «Новости» со ссылкой на авторов работы.
Отмечается, что наличие в прошлом расстройства, связанного с употреблением алкоголя, не повышает риск заболеть COVID-19.
Ранее эксперт описала постковидный синдром после «омикрона». По ее словам, он не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса.
МЧМ по хоккею отменили из-за нескольких случаев заражения коронавирусом
Совет Международной федерации хоккея принял решение отменить дальнейшее проведение молодежного чемпионата мира, сообщил источник.
Из-за случаев заражения коронавирусом в командах на турнире были отменены три встречи: США – Швейцария, Чехия – Финляндия, Россия – Словакия. После этого было решено провести совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира.
«Турнир отменен», – сообщил источник ТАСС.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение. Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат.
Стала известна причина отмены матча сборной России на МЧМ
Тест на коронавирус нападающего молодежной сборной России по хоккею Матвея Мичкова дал положительный результат, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Мичков на дебютном для себя молодежном чемпионате мира забил три гола в двух матчах турнира, который проходит в Канаде, передает РИА «Новости».
Тем временем двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил, что организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею должны рассмотреть вариант с отменой турнира.
«Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел – это запредельная история. Одно дело допинг, когда команде, согласно антидопинговым правилам, выносят санкции при провальных тестах минимум у трех игроков, другое – наказывать спортсменов из-за проблем со здоровьем. Тяжелая история», – сказал Фетисов.
«COVID сегодня вносит слишком много непонятного в нашу жизнь. Хоккеистам на чемпионате мира нужно предостерегаться, обходить стороной места, где они могут столкнуться с какими-то проблемами. Но в целом ситуация на турнире сложно объяснима для меня», – добавил он.
Ранее в среду из-за случая заражения коронавирусом в составе чешской команды был отменен матч сборных Финляндии и Чехии. Днем ранее не состоялась игра между сборными США и Швейцарии – североамериканцы ушли на карантин после двух случаев заражения коронавирусом, им также было присуждено техническое поражение.
Ранее источник сообщил, что встреча сборных России и Словакии на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде отменена из-за случая заражения коронавирусом в составе российской команды, сборной России присудили техническое поражение.
Эксперт описала постковидный синдром после «омикрона»
Постковидный синдром после перенесенного омикрон-штамма не будет отличаться от состояния после заражения другими вариантами коронавируса, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Если речь идет о классическом течении COVID-19 [при заражении омикрон-штаммом], которое наблюдают наши коллеги из ЮАР, скорее всего, и постковидный синдром будет таким же, как после заражения другими штаммами», – передает ТАСС слова Пшеничной.
«В ЮАР сначала болели молодые люди, чаще всего болели легко. Поэтому у них не было выраженного постковидного синдрома. А последствия для людей старшей возрастной группы, которые начали болеть после молодежи, пока сложно оценить: прошло слишком мало времени», – отметила Пшеничная.
Ранее ученые описали постковидный синдром у детей.
Британия обновила рекорд по COVID
Количество случаев заражения коронавирусом в Соединенном Королевстве за сутки составило 183037, что стало новым рекордом с момента начала пандемии свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.
Всего за последние восемь дней суточное число случаев заражения коронавирусом семь раз превышало 100 тыс. За последнюю неделю количество случаев инфицирования выросло на 41,4% по сравнению с предыдущим семидневным периодом, передает ТАСС. Общее число случаев заражения с начала пандемии в королевстве приблизилось к 12,6 млн.
Статистика включает данные за последние пять дней по Северной Ирландии, которые не поступали из-за отмечавшегося в стране Рождества. За это время в Ольстере зарегистрированы почти 23 тыс. случаев передачи инфекции. В Англии за сутки инфекция обнаружена у 138,3 тыс. человек, в Шотландии – у 15,9 тыс., в Уэльсе – у 5,9 тыс.
Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки составило 57. Для сравнения: днем ранее сообщалось о 18 летальных исходах, а за день до этого – о 143. В общей сложности в Великобритании умерли более 148 тыс. человек в течение 28 дней после того, как результаты их тестов на коронавирус оказались положительными. Заболевание упоминается в свидетельстве о смерти (альтернативный вариант ведения статистики) у 171,8 тыс. жителей, что является одним из самых высоких показателей в Европе.
Напомним, предыдущий антирекорд – 129,4 тыс. случаев – был зарегистрирован во вторник.
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Раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»
Штамм коронавируса «омикрон» имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19, пишет The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.
Согласно результатам исследований, проведенных учеными, из-за «омикрона» умерли 4,5% госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3%, пишет РИА «Новости».
Уточняется, что менее половины попавших на больничную койку нуждаются в кислородной терапии, тогда как в случае с прежними штаммами этот показатель достигал 99,5%. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше – 1% против 4,3% при предыдущих вспышках болезни.
Также ученые установили, что пациенты, госпитализированные в период вспышки «омикрона», выписывались в среднем через четыре дня по сравнению с 8,8 днями при предыдущих волнах. «В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице», – написано в исследовании ученых.
Как полагают эксперты, в скором времени произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что положит конец эпидемии и приведет к эндемической фазе.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Матч МЧМ по хоккею Чехия – Финляндия отменили из-за COVID
Матч сборных Чехии и Финляндии на молодежном чемпионате мира по хоккею отменен из-за коронавируса.
Речь идет об одном случае заражения среди игроков сборной Чехии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации хоккея.
По этой причине чешской сборной засчитано техническое поражение в матче со счетом 0:1, команда помещена на карантин.
Ранее был отменен матч между сборными США и Швейцарии, американской команде присуждено техническое поражение. Среди американских спортсменов выявили два случая заражения коронавирусом.
Также ранее сообщалось, что матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен. Причина все та же – COVID.
Препарат на базе плазмы крови против COVID-19 прошел клинические испытания
Препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса на базе плазмы крови переболевших людей успешно прошел клинические испытания и получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава, говорится в сообщении Ростеха.
«Разработка холдинга «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат «Ковид-глобулин» получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», – передает ТАСС сообщение Ростеха.
Уточняется, что «Ковид-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19, и содержит антитела к коронавирусу. Введение этого препарата помогает организму не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию, пояснили в госкорпорации.
Как утверждают в Ростехе, по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого сравнительного исследования у 7 из 10 пациентов, получавших «Ковид-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. При этом отмечается, что наиболее эффективен препарат при использовании на ранних стадиях заболевания. В 70% случаев терапия предотвращала развитие таких осложнений, возникающих на фоне коронавирусной инфекции, как появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развития острого респираторного дистресс-синдрома, увеличения степени поражения легких и ухудшения клинической симптоматики.
«Первый в мире препарат специфического антиковидного иммуноглобулина успешно прошел две заключительные фазы клинических исследований, доказав свою безопасность и эффективность. Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная – вакцина, и пассивная – иммуноглобулин», – рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
«КОВИД-глобулин» – разработка холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех. Производство препарата организовано на филиале НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио») в Перми. Безопасность и способность препарата нейтрализовывать вирус были подтверждены в ходе доклинических и клинических исследований первой фазы, по итогам которых была получена регистрация «КОВИД-глобулина» в апреле 2021 года.
В сентябре препарат «Ковид-глобулин» на основе плазмы крови переболевших коронавирусом прошел первую стадию клинических исследований.
Напомним, 1 апреля Министерство здравоохранения одобрило применение первого в мире специфического иммуноглобулина к коронавирусу на основе плазмы крови переболевших COVID-19. Препарат подобного типа ранее еще нигде не был зарегистрирован.
Ожидается, что использовать «Ковид-глобулин» смогут для лечения средних и тяжелых форм коронавирусной инфекции после завершения второй и третьей фаз клинических испытаний. Препарат разрешен для применения пациентами в возрасте от 18 до 60 лет. О производстве этого лекарства в России стало известно в начале июня.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в июле «Ковид-глобулин» включили в список препаратов, которыми возможно лечить от коронавируса беременных и недавно родивших женщин. В методических рекомендациях Минздрава уточнялось, что назначение лекарства допускается по жизненным показаниям.
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В России за сутки выявили 21 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 073 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
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Всего в стране выявили 10 479 344 вирус-положительных пациента в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2661, Санкт-Петербурге – 1532, Московской области – 977.
Также за сутки зафиксировано 926 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 307 948 человек.
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За сутки в России полностью выздоровели 43 004 человека, всего выздоровели 9 423 227 человек.
Накануне в России выявили 21 119 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 46.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Песков объяснил расхождение данных по коллективному иммунитету от COVID
Сведения об уровне коллективного иммунитета российских граждан к коронавирусу различаются из-за методик подсчета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент обращает большое внимание на то, какими цифрами оперируют разные ведомства и какие цифры называет вице-премьер. Действительно, они могут отличаться, они могут быть разными, потому что иногда применяется разная методика при подсчете и в целом трудно назвать цифры точные, и к ним не следует относиться с точки зрения абсолютной точности», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он добавил, что трудно учитывать погрешность, и она будет неизбежна.
Так представитель Кремля оценил разные данные о коллективном иммунитете граждан страны, озвученных вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.
По словам Пескова, принцип прост: учитывать ли при подсчетах коллективного иммунитета человека, который привился год назад и до сих пор не ревакцинировался.
«Поэтому здесь определенный допуск, к этому нужно так и относиться с допуском», – заключил он.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что за неделю в стране вакцинировано более 1,3 млн человек, по 190 тыс. человек в сутки проходят эту процедуру.
Президент России Владимир Путин критиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России и назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов. Он также заявлял, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%.
В Минздраве посоветовали россиянам не ездить за рубеж на праздники
Российским гражданам желательно не планировать поездки за границу на праздники из-за распространения штамма «омикрон», заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава, профессор Владимир Чуланов.
«В связи с активным распространением в разных странах мира нового штамма «омикрон» желательно не планировать на праздники зарубежные поездки, а если поездка уже запланирована, то предварительно сделать прививку и тщательно соблюдать общие меры профилактики во время путешествия», – цитирует Чуланова РИА «Новости».
По его словам, самым эффективным способом защиты сейчас является вакцинация. Многие исследования указывают, что вакцина защищает не только от тяжелого течения болезни, но и снижает риск заболевания у непривитого.
«Сейчас стала доступной для применения у детей старше 12 лет вакцина Гам-Ковид-Вак-М, которая доказала свою эффективность и безопасность для детей этого возраста в ходе проведения клинических исследований. В первую очередь вакцина необходима детям с хроническими заболеваниями или ослабленной иммунной системой», – заключил эксперт.
Ранее Чуланов отмечал, что штамм «омикрон» вскоре может вытеснить предыдущую известную мутацию коронавируса «дельта».
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Роспотребнадзор объяснил сообщение о проникновении «омикрона» в Дагестан
Пресс-служба дагестанского управления Роспотребнадзора заверила, что в регионе нет штамма «омикрон», и пояснила, что слова руководителя регионального управления Николая Павлова об этом штамме затрагивали ситуацию в стране.
«В Дагестане вообще не зарегистрированы случаи заражения «омикроном». Насчет информации, якобы Николай Павлов на оперштабе говорил об омикроне, он имел в виду ситуацию в общем по России, что в России уже есть случаи», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Сам же Павлов ранее отмечал, что новый штамм якобы проник в республику.
«Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм «омикрон» распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определенная работа проводится, в том числе по изоляции заболевших», – цитирует сайт главы Дагестана Павлова.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев сообщил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год. «Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции», – рассказал он.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Путин похвалил РФПИ за привлечение средств в экономику России
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым отметил, что фонд за 10 лет привлек достаточно много средств в российскую экономику и в последнее время активно занимается продвижением отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» за рубежом.
Путин сказал, что «за это время проделана большая работа, пройден большой путь, и привлечено достаточно много средств в экономику России, налажены партнерские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами, и в последнее время вы еще достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом», передает РИА «Новости».
Дмитриев, в свою очередь, сообщил, что при продвижении «Спутника V» в РФПИ видят, что препарат показывает результаты «как лучшая вакцина в мире».
«Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и (привитые) «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины», – сказал он.
По его словам, «Спутник V» и «Спутник Лайт» хорошо усиливают эффект других вакцин, «и также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины».
Стало известно об ограничениях на Красной площади 31 декабря
Доступ на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17.00 до 7 утра 1 января в связи с эпидемиологической ситуацией, для охраны порядка привлекут полицию и дружинников, сообщили в городском департаменте безопасности
«В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализации профилактических мер и исключения значительных скоплений людей, после 17.00 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен», – заявили в департаменте, передает РИА «Новости».
В департаменте добавили, что в целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних каникул запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. К участию в них будут привлечены представители полиции, других правоохранительных органов, а также народные дружинники и общественные пункты охраны порядка. Мероприятия будут проходить в районах объектов проведения новогодних праздников и других местах массового скопления граждан.
Уточняется, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка, а также контролю соблюдения миграционного законодательства, в том числе режима пребывания на территории Российской Федерации. В отношении правонарушителей будут применяться меры в соответствии с действующим законодательством.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничения из-за коронавируса будут стараться вводить в Москве точечно с учетом эпидемиологической обстановки, чтобы не нарушать ритма работы города.
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Попова рассказала о случаях заражения «омикроном» в России
Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы, для сдерживания распространения достаточно вакцинироваться «Спутником V», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день, несмотря на то, что уже почти два месяца мир знаком с «омикроном», у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления «омикрона». Это люди, приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие. Очаги локализованы все», – приводит ТАСС слова Поповой в эфире канала «Россия-24».
Она также отметила, что иммунитета от «Спутника V» достаточно для сдерживания распространения «омикрона».
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«Уже есть результаты исследования двух наших научно-исследовательских организаций независимо друг от друга, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» абсолютно четко достаточен для того, чтобы сдерживать распространение и нового штамма «омикрон». Для нас – это очень важно, так как у нас основная часть населения привита именно этой вакциной «Спутник V», – цитирует РИА «Новости» Попову.
Глава Роспотребнадзора также рассказала, что ведомство проводит выборочное тестирование пассажиров на штамм «омикрон» почти со всех рейсов, прибывающих из стран, откуда могут привезти этот вариант коронавируса.
«Мы на «омикрон» тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен (омикрон - прим.ВЗГЛЯД), но количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, которые могу привести нам «омикрон», мы проводим», – заявила Попова.
Она также уточнила, что все заболевшие штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР – люди без иммунитета, не привитые, и те, кто имеют тяжелые сопутствующие заболевания и тяжелые формы.
Попова отметила, что путь передачи коронавируса не изменился, поэтому меры профилактики менять не нужно
«Мы знаем, как он (вирус) передается, вот путь передачи не меняется. Размер капельки, в которой он передается, не меняется, следовательно, весь наш комплекс мер санитарных норм противоэпидемических, он работал и работает, то есть, главное – закрыть органы дыхания, главное – не соприкасаться друг с другом близко, чтобы эта аэрозоль не попала к другому человеку, и очень важно держать все в чистоте», – подчеркнула глава Роспотребнадзора.
По ее словам, снитарные меры, безусловно, работают для всех измененных вариантов штамма.
«Нам не надо менять правила нахождения в общественных местах. Да, это маски. Нам не нужно менять правила, когда собираемся все вместе. Да, это дистанция. Вот эти правила не меняются. Вот эти правила не меняются, мы их знаем, и это для нас важно», – подчеркнула Попова.
Ранее были раскрыты данные по смертности от штамма «омикрон»: он имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.
За минувшие сутки в России выявили 21 073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 10,4 млн случаев заболевания.
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