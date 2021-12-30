В Турции представили доклад о значительном росте исламофобии в Европе

Уходящий год ознаменовался значительным ростом уровня исламофобии в Европе, утверждают авторы ежегодного отчета о ситуации с исламофобией в Европе.

«Оглядываясь назад на последние шесть лет, многие наблюдатели единодушно соглашаются, что ситуация с исламофобией в Европе не только не улучшилась, но и ухудшилась, если не достигла критической точки», – передает агентство Анадолу информацию ежегодного отчета, публикуемого с 2015 года.

Отмечается, что авторы выбрали изображение президента Франции Эммануэля Макрона для обложки выпуска этого года. Профессор международных отношений турецко-немецкого университета в Стамбуле Фарид Хафез объяснил это тем, что в 2020 году правительство Франции еще больше институционализировало исламофобию с помощью так называемого «закона о сепаратизме» и проводило авторитарную политику. По его словам, Макрон предпринимал шаги, направленные на узаконивание давления на мусульманские неправительственные организации.

Он также выразил мнение, что французское правительство продолжило курс на притеснение мусульманской общины после убийства французского учителя истории Сэмюэля Пати. По словам Хафеза, более 56 мечетей, обвиняемых в причастности к сепаратизму, систематически подвергались «особой оценке».

Профессор констатировал, что Франция «не одинока в этой политике» – аналогичные ситуации имеют место в Австрии и Германии. По его словам, осенью 2020 года исламские НПО подверглись «жесткому давлению» со стороны властей как в Австрии, так и во Франции.

Хафез добавил, что согласно результатам исследования, проведенного базирующимся в Вене агентством Евросоюза Fundamental Rights Agency, документируются лишь 17% преступлений на почве исламофобии. «В Германии в целом задокументировано более 31 тыс. случаев преступлений на почве ненависти, в том числе 901 антимусульманское преступление на почве ненависти», – рассказал он.

Спикер добавил, что во Франции за отчетный период зарегистрировано в общей сложности 1142 случая преступлений на почве ненависти, включая 235 противоправных действий в отношении мусульман. По мнению авторов доклада, 2020 год можно назвать началом «новой эры в институонализации исламофобии».

Документ был совместно подготовлен также профессором Джорджтаунского университета Энесом Байраклы, доктором Кильского университета (Германия) Амани Хассани и Аминой Смитс из Стамбульского университета имени 29 мая.

Напомним, в октябре прошлого года под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение терактом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».