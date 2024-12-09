Кто победил и кто проиграл в Сирии

В сирийской трагедии окончился первый акт. По его итогам власть в стране захватил конгломерат различных группировок – исламские террористы, проамериканские и турецкие боевики, а также просто бандформирования.

Башар Асад сбежал из страны и укрылся в Москве.

Те из его ближайших соратников, которые не последовали его примеру, оказались в незавидном положении. Да, новые власти (а точнее, некоторые их представители) Сирии дали им гарантии безопасности, но по факту членов команды Асада вешают на фонарях или они совершают «самоубийства». Поэтому они точно в категории проигравших.

Как и сирийский народ. Он, конечно, сейчас радуется и усиленно мародерит правительственные здания, однако в ближайшее время ему придется пережить второй акт сирийской трагедии: ливиизацию страны. Борьбу кучи группировок и ополчений между собой. И тогда времена Асада покажутся раем.



Если же брать внешних игроков на сирийском поле – Евросоюз, США, Турцию, Израиль и Иран (Россия – это отдельная история), то здесь, казалось бы, проигравшие и победители очевидны. В первой когорте оказался Иран, во второй – ЕС, Штаты, Израиль, а также главные спонсоры террористов из Анкары. Однако на самом деле тут не все так очевидно.

Все сдал

Иран действительно главный проигравший, спору нет. В Тегеране сейчас сколько угодно могут говорить о том, что Асад сам во всем виноват, что он не попросил помощи, что невозможно помогать тем, кто сам себя не способен защитить – это правда, но это не имеет никакого значения. Эксперты могут искать сколько угодно причин пассивности нынешнего иранского руководства – от появления «иранского Горбачева» в лице президента Масуда Пезешкиана до паралича власти перед уходом тяжело больного рахбара Али Хаменеи. Это тоже не имеет значения.

Важно лишь то, что Иран, сдавая в последние месяцы все и вся, сейчас сдал Сирию. Страну, которая играла не просто важнейшую, а ключевую роль в иранских геополитических планах на Ближнем Востоке. Она связывала иранцев с Ливаном (где находится группировка «Хезболла»), позволяла проецировать влияние на Средиземное море и проводить «тактику тысячи порезов» в отношении Израиля. Сейчас всего этого Иран лишился.

В итоге шиитского полумесяца больше нет – у Ирана остался выход лишь на Ирак. «Оси сопротивления» тоже скоро не будет – мало кто на Ближнем Востоке будет готов сотрудничать с игроком, который не способен защитить себя и своих союзников. Наконец, «Хезболлы» – важнейшего актива Ирана – тоже может не стать. Лишенная сухопутной связи с метрополией и баз снабжения в Сирии, разгромленная Израилем группировка может и не возродиться – тем более что в Ливане у нее врагов предостаточно. А значит, Иран лишился всех своих геополитических и статусных завоеваний за последние 35 лет. Превратился для многих из лидера Ближнего Востока в аутсайдера.

Не тот враг

Однако ирония в том, что и победителям нет смысла почивать на лаврах.

Казалось бы, чего грустить Израилю? Все ныне произошедшее является результатом его тщательно спланированной стратегии. Это Израиль «размягчал» иранское руководство, убивая его руководителей, прибывших в Тегеран на инаугурацию новых руководителей гостей, руководство «Хезболлы» и т. п. Это Израиль своими ультиматумами и принуждением Ирана к войне против него и США вынуждал Тегеран постоянно отступать и терять репутацию. В результате Израиль добился того, что Иран политически разгромлен, его прокси либо уничтожены, либо находятся на грани уничтожения или потери лояльности. И иранская угроза – экзистенциальная для Израиля – сведена на нет.

Но, во-первых, не сведена. Главной угрозой для Тель-Авива является иранская бомба, и сейчас Тегеран (в силу того самого геополитического разгрома) ускорит ее создание. Во-вторых, уничтожая одну угрозу, Израиль получил другую. Например, в той же Сирии. С Асадом всегда можно было договориться (собственно, до гражданской войны пытались договориться по спорным Голанским высотам). Сейчас Сирия для Израиля превращается в «Газу на максималках». С набором террористов и исламистов, для которых Израиль – не добрый сосед, который помог свергнуть Асада, а очередной объект для нападений. Поэтому израильтян сейчас ждет бесконечная война.

Одна против всех

Еще одним очевидным победителем, казалось бы, является Турция. Это она спонсировала наступление сирийских террористов (или, в терминологии Эрдогана, «марш оппозиции») на Дамаск. Это она взрастила террористов и крышевала их все последние годы. И сейчас Эрдоган может не только выполнить свое обещание и помолиться в мечети Омейядов в Дамаске – он берет под контроль всю Сирию.

Но, во-первых, не берет. История показывает, что исламисты (как и националисты) всегда являются крокодилами, которые рано или поздно едят своих хозяев. Получив под контроль Сирию, они вряд ли захотят делиться ею с Эрдоганом. Который управляет (по крайней мере, пока) отнюдь не всеми группировками, захватившими власть в стране. И который вряд ли будет продолжать их финансировать в нынешних объемах.

Во-вторых, Эрдоган хочет вернуть миллионы сирийских беженцев с территории Турции в Сирию (о чем сейчас прямым текстом говорят этим беженцам передовицы турецких газет), но на деле все будет наоборот. Миллионы новых сирийских беженцев попытаются сбежать в Турцию от того хаоса, который с новой силой начнется в их стране.

В-третьих, Эрдоган получает независимый Курдистан, жители которого вряд ли будут подчиняться исламистам в Дамаске. Курдистан, который будет центром притяжения и для турецких курдов. И туркам придется его уничтожать, в том числе и через геноцид. Что чревато не только потерями, но и столкновением с главным спонсором курдов – Соединенными Штатами. Которыми будет управлять не безвольный Байден, а агрессивный Дональд Трамп.

Наконец, в-четвертых, номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

Добро пожаловать на Запад

Что же касается Европы, то ей, конечно, все эти ближневосточные разборки не интересны. Она выиграла уже за счет того, что добилась (пусть и чужими руками) свержения ненавистного ей Башара Асада. Однако долго радоваться тому, что «диктаторский режим пал», ей не придется – следствием этого станут новые миллионы сирийских беженцев, которые хлынут в Европу.

Еще одним следствием станет новая волна исламского терроризма, который получил под контроль часть сирийской территории и будет использовать ее как базу для набора бойцов и логистических операций. Причем прежде всего в Европе, где много денег и их радикализированных собратьев, живущих в культурных гетто.

Американцам тоже не придется долго радоваться свержению Асада и ослаблению Ирана. Следствием этого свержения будет либо война с Эрдоганом за курдов (которые являются единственной силой, на которую США могут полагаться на сирийском пространстве), либо уход с этого пространства. Да и исламских террористов, угрожающих американским базам, городам и союзникам в регионе тоже никто не отменял. Опять же, с Асадом можно было договориться (как это сделали арабские страны Персидского залива) – а с исламистами нельзя. С ними можно воевать – либо своими силами, либо через поддержку войны руками Израиля. Который сам с ней не справится, поэтому США придется подключать свои силы.

В результате получается, что в стратегическом плане от свержения Башара Асада выиграла лишь одна сила – исламский террористический интернационал. Который и будет сейчас собирать свои дивиденды с самопровозглашенных победителей.