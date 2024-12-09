Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.3 комментария
Постпред России при ОДКБ: Ближний Восток лихорадит, нужно наращивать потенциал
Постпред России при ОДКБ: Ближний Восток лихорадит все сильнее, нужно наращивать потенциал
На фоне обострения кризисов на Ближнем Востоке и роста милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе ОДКБ необходимо усилить потенциал для противостояния текущим и возможным вызовам, заявил постпред России Виктор Васильев.
На фоне усиливающегося кризиса в ближневосточном регионе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует усилить свой потенциал, заявил постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев в интервью изданию «Союзники. ОДКБ», передает ТАСС.
По его словам, текущая глобальная обстановка наполнена различными кризисами, а Ближний Восток «лихорадит все сильнее». Это требует от ОДКБ укрепления своего потенциала для эффективного противостояния существующим и потенциальным угрозам в своей зоне ответственности.
Васильев также отметил рост милитаризации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, Вашингтон и его союзники создают новые конфронтационные структуры, направленные против России и Китая. В этих условиях ОДКБ должна быть готова к усилению конфронтации и новыми вызовами, которые могут возникнуть в результате этих процессов.
Постпред отметил, что деятельность ОДКБ проходит на фоне деградации региональной и глобальной обстановки. В международных отношениях наблюдается кризис, вызванный отказом ключевых игроков от универсальных норм международного права. Это привело к снижению уровня безопасности и увеличению практики силового решения проблем. Васильев подчеркнул, что многие спящие конфликты перешли в горячую фазу, а субрегиональные проблемы стали региональными конфликтами, зачастую управляемыми извне через так называемых прокси-акторов.
В понедельник сирийская оппозиция объявила о полной потере контроля правительством Башара Асада над провинцией Латакия, включая города Тартус и Джебла, но работа российских военных баз не нарушена.
Ране вооруженная сирийская оппозиция, захватившая Дамаск, заверила США через Турцию, что не позволит «Исламскому государству*» присоединиться к своим действиям против бывших властей Сирии.
В данный момент Башар Асад и его семья находятся в Москве, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ