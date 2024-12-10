Мужчину госпитализировали с ожогами после взрыва газа в Махачкале

В Махачкале при взрыве газа пострадали два человека, эвакуированы 40 жильцов дома

Tекст: Вера Басилая

В Махачкале на улице Абубакарова произошел взрыв газа в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В результате инцидента пострадали два человека. Мужчина с 60% ожогов тела был доставлен в ожоговый центр Республиканской клинической больницы, где ему оказывается интенсивная терапия, передает РИА «Новости».

Девятилетний ребенок также пострадал, получив незначительные травмы. Ему была оказана необходимая амбулаторная помощь. ГУ МЧС по Дагестану сообщает, что после взрыва из дома были эвакуированы 40 человек.

Пресс-служба следственного управления СК по Дагестану сообщила о начале доследственной проверки по факту произошедшего. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, подтвердили информацию о пострадавших и установили, что взрыв произошел в результате хлопка газовоздушной смеси.

Ранее устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке, который унес жизни шести человек, включая троих детей, приговорили к пожизненному сроку.

До этого Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил Евгения Кавуна и Ирину Урбах к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о взрыве газа на улице Линейной, унесшем жизни 15 человек.