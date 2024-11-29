Устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке приговорили к пожизненному сроку

Устроившего взрыв в подмосковной многоэтажке приговорили к пожизненному заключению

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении говорится, что Московский областной суд вынес приговор Зарубину, который устроил взрыв в многоэтажном доме в Подмосковье в апреле 2022 года. В результате трагедии погибли шесть человек, из которых трое были детьми, передает ТАСС.

В СК России сообщили, что Зарубин признан виновным в убийстве шести человек общеопасным способом, а также в покушении на убийство еще четырех человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Суд назначил ему пожизненное лишение свободы.

Зарубин также был признан виновным в умышленном уничтожении имущества, так как взрыв повлек значительные разрушения в жилом доме. Кроме жертв, пострадали несколько человек, которым удалось выжить после происшествия.

Ранее сообщалось, что прокуратура запросила для устроившего взрыв газа в доме в Ступино пожизненный срок.

Напомним, в результате взрыва газа в пятиэтажке на Сахалине в Ногликах погибли шесть человек, включая супругу и детей предполагаемого преступника. Подозреваемый Зарубин признался в намерении убить свою семью после частых семейных ссор. Инцидент произошел утром 11 апреля, когда Зарубин открыл газовые конфорки и поджег газовоздушную смесь, что привело к обрушению подъезда.