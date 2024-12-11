Сальдо сообщил об уничтожении ракет ATACMS над Херсонской областью

Tекст: Максим Попов

Российская система ПВО успешно противодействует ракетам ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнул, что ракеты в большинстве случаев сбиваются над территорией его региона.

«Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», – сказал он.

Сальдо также отметил, что эффективность российской системы ПВО растет, и большинство ракет и даже мощные беспилотные летательные аппараты уничтожаются системами ПВО и РЭБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Сальдо сообщил, что украинская пропаганда скрывает реальную ситуацию в Херсоне, который, по его словам, превратился в мертвый город с пустыми улицами. До этого губернатор заявил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.