Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.7 комментариев
Сальдо сообщил об уничтожении ракет ATACMS над Херсонской областью
Система ПВО успешно сбивает ракеты ATACMS, выпущенные в направлении Крыма, над территорией Херсонской области, несмотря на их потенциальную опасность.
Российская система ПВО успешно противодействует ракетам ATACMS, которые противник запускает в направлении Крымского моста, сообщил в интервью РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, подчеркнул, что ракеты в большинстве случаев сбиваются над территорией его региона.
«Большей частью ракеты ATACMS противник пытался применить не по Херсонской области, а по Крыму. Они пытались достать Крымский мост, они пытались достать Севастополь, но их пути следования все равно идут через Херсонскую область или через акваторию Черного или Азовского морей, которые тоже входят в состав Херсонской области», – сказал он.
Сальдо также отметил, что эффективность российской системы ПВО растет, и большинство ракет и даже мощные беспилотные летательные аппараты уничтожаются системами ПВО и РЭБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 декабря Сальдо сообщил, что украинская пропаганда скрывает реальную ситуацию в Херсоне, который, по его словам, превратился в мертвый город с пустыми улицами. До этого губернатор заявил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.