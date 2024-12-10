Губернатор Херсонской области назвал Херсон мертвым городом с безлюдными улицами

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, на улицах города нет людей, а украинская пропаганда скрывает реальное положение дел. «Знаете, вот больно просто за Херсон. Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», – сказал Сальдо, передает РИА «Новости».

Он утверждает, что украинская пропаганда не показывает полную и реальную картину того, что происходит в городе.

Ранее Сальдо сообщил, что Киев сосредоточился на подготовке правобережья к обороне перед возможным российским наступлением.

Он также заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.