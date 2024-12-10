Губернатор Херсонской области Сальдо: ВСУ готовят Херсон к наступлению российских войск

Tекст: Мария Иванова

Сальдо сообщил, что украинские формирования готовят город Херсон и правобережную часть региона к противодействию российским военным, передает РИА «Новости». По его словам, ВСУ перебрасывают свои силы в Курскую область, и на данный момент не в силах организовать наступление на Херсонском направлении.

Сальдо отметил, что численность украинских военнослужащих недостаточна даже для мелких попыток переброски на левый берег Днепра. «Поэтому говорить о том, что противник готовится к наступлению с правого берега на левый, наверное, будет необъективно. Не готовится он», – подчеркнул Сальдо. Он добавил, что противник активно готовит правобережье к возможному приходу российских военных.

Губернатор уверен, что Херсон будет полностью освобожден и возвращен в состав России. «По моему мнению, хоть завтра он должен быть освобожден. Но есть объективная реальность, которая говорит о том, что нужна соответствующая ситуация», – заявил Сальдо. Он напомнил о том, что регион имеет историческую связь с Россией, и отметил, что «справедливость историческая говорит о том, что цикличность она была, есть и будет».

Херсонская область стала субъектом России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать часть территории. На данный момент под контролем России находится 75% области, в то время как часть на правобережье Днепра, включая город Херсон, удерживают украинские войска.

Отметим, что в Херсонской области за минувшую неделю резко увеличилось число ударов по гражданским объектам, совершенных ВСУ.

Губернатор региона Владимир Сальдо заявлял, что освобождение Херсона от украинской оккупации потребует значительных усилий и ресурсов, а точные сроки операции определить невозможно.

Ранее в Херсоне сопротивление атаковало беспилотником постамент с украинскими флагами, установленными вместо памятника Ленину.