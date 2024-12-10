Поезд насмерть сбил сотрудниц «Уральских авиалиний» в Москве

Tекст: Вера Басилая

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как поезд насмерть сбил двух сотрудниц авиакомпании «Уральские авиалинии» около железнодорожной станции Нагатинская в Москве. Трагедия произошла утром 8 декабря, когда девушки шли вдоль путей, передает ТАСС.

Авиакомпания подтвердила, что погибшие были ее сотрудницами, и выразила соболезнования их семьям. В пресс-службе добавили, что девушки находились в нерабочее время и были не в форменной одежде.

По данным следствия, машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее на станции Сергиев Посад в Московской области электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути в наушниках.

До этого на перегоне Каланчевская-Рижская рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве поезд сбил трех человек.