Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.0 комментариев
Поезд насмерть сбил сотрудниц «Уральских авиалиний» в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии на станции Нагатинская в Москве, где поезд насмерть сбил двух сотрудниц «Уральских авиалиний», сообщили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как поезд насмерть сбил двух сотрудниц авиакомпании «Уральские авиалинии» около железнодорожной станции Нагатинская в Москве. Трагедия произошла утром 8 декабря, когда девушки шли вдоль путей, передает ТАСС.
Авиакомпания подтвердила, что погибшие были ее сотрудницами, и выразила соболезнования их семьям. В пресс-службе добавили, что девушки находились в нерабочее время и были не в форменной одежде.
По данным следствия, машинист поезда подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось.
Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее на станции Сергиев Посад в Московской области электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути в наушниках.
До этого на перегоне Каланчевская-Рижская рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве поезд сбил трех человек.