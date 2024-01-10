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Поезд насмерть сбил трех человек в Москве
Проводится проверка после гибели трех человек в результате наезда поезда, сообщили в столичной межрегиональной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел в среду вечером на перегоне Каланчевская-Рижская рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве, сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».
По предварительной информации, граждане переходили пути в неположенном месте. На месте работают экстренные службы, причины произошедшего устанавливаются.
По информации пресс-службы Московской железной дороги, после случившегося поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, передает ТАСС. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что на место происшествия выехали следователи.
В 2021 году поезд в Москве сбил трех человек, двое погибли на месте.