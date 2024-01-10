Поезд насмерть сбил трех человек в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в среду вечером на перегоне Каланчевская-Рижская рядом с железнодорожной станцией Рижская в Москве, сообщили в прокуратуре, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, граждане переходили пути в неположенном месте. На месте работают экстренные службы, причины произошедшего устанавливаются.

По информации пресс-службы Московской железной дороги, после случившегося поезд продолжил движение по маршруту с отклонением от графика на 10 минут, передает ТАСС. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

В 2021 году поезд в Москве сбил трех человек, двое погибли на месте.