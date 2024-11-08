Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.10 комментариев
Студентка пережила столкновение с электричкой в Подмосковье
На станции Сергиев Посад в Московской области электричка сбила студентку колледжа, переходившую пути в наушниках, девушке удалось пережить столкновение, рассказала ее мать.
Студентка колледжа возвращалась домой после учебы и направлялась на электричку, когда случилось происшествие. Девушка не услышала приближающийся поезд, так как была в наушниках, пишет телеканал 360.
По словам матери пострадавшей, ее дочь получила только нервное потрясение, ссадины и ушибы.
Собеседница подчеркнула, что вины локомотивной бригады нет, и спасению способствовало то, что электричка замедлялась перед станцией, что снизило скорость столкновения.
Девушка сейчас восстанавливается дома, она вступает в полемику с оскорбляющими ее людьми в интернете. Мать отметила, что инцидент стал уроком для дочери, и призвала ее больше не носить наушники при переходе железнодорожных путей.
В 2022 году мужчина и женщина погибли под колесами электрички в Москве. В 2021 году следовавшая из Петушков электричка сбила двух мужчин в Москве, один из них умер, другому удалось выжить.