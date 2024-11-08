Студентка пережила столкновение с электричкой в Подмосковье

Tекст: Алексей Дегтярев

Студентка колледжа возвращалась домой после учебы и направлялась на электричку, когда случилось происшествие. Девушка не услышала приближающийся поезд, так как была в наушниках, пишет телеканал 360.

По словам матери пострадавшей, ее дочь получила только нервное потрясение, ссадины и ушибы.

Собеседница подчеркнула, что вины локомотивной бригады нет, и спасению способствовало то, что электричка замедлялась перед станцией, что снизило скорость столкновения.

Девушка сейчас восстанавливается дома, она вступает в полемику с оскорбляющими ее людьми в интернете. Мать отметила, что инцидент стал уроком для дочери, и призвала ее больше не носить наушники при переходе железнодорожных путей.

В 2022 году мужчина и женщина погибли под колесами электрички в Москве. В 2021 году следовавшая из Петушков электричка сбила двух мужчин в Москве, один из них умер, другому удалось выжить.