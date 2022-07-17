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Электричка в Москве переехала двух человек
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Мужчина и женщина погибли под колесами электрички в Москве, полиция разбирается в произошедшем, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
«16 июля на станции Яуза Ярославского направления МЖД электропоездом сообщением Москва – Монино смертельно травмированы мужчина и женщина», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Отмечается, что транспортные полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что следовавшая из Петушков электричка сбила двух мужчин в Москве, один из них умер, а другой попал в больницу.
Российские блогеры отреагировали на фото американского адмирала-трансгендера
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Российские блогеры активно обсуждают фотографию трансгендерного адмирала США Рейчел Левин, которая посетила вечер в посольстве Франции в честь годовщины взятия Бастилии.
Так, официальный представитель МИД Мария Захарова разместила это фото в своем Telegram-канале, задавшись вопросами: «Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?»
«У кого-то день взятия Бастилии точно прошел не зря», – сыронизировал журналист Юрий Васильев.
«А это гости, посетившие посольство Франции в США на День взятия Бастилии: открытые транс-женщины адмирал Рейчел Левин и заместитель помощника министра ядерной энергетики Сэм Бринтон, – написала в своем Telegram-канале журналистка Наиля Аскер-заде. – Если бы французские революционеры увидели, к чему может привести начатая ими эмансипация, они не брали бы никакую Бастилию и просто разошлись бы по домам», – заключила она.
«Это делается для того, чтобы свести население с ума. Идет подмена всего, что может быть в голове. Это разрушение рационального рассудка, здравого сознания. Ты не можешь это отрицать, выразить недовольство. Пихают все это через так называемую культуру. Это государственная политика, спускаемая сверху и внедряемая повсеместно. Это ведет к полному безумию, а когда население доведено до такого состояния, с ним можно делать все, что угодно», – уверен публицист Дмитрий Пучков, комментарий которого опубликовал Sputnik.
«Не буду врать, было здорово посочувствовать такому же трансгендеру, столкнувшемуся с ненавистью» (с). Все, что волнует нынешнего заместителя помощника министра ядерной энергетики США Сэма Бринтона и адмирала-трансгендера США Рейчел Левин», – пишет Telegram-канал «Выпускайте Z Кракена».
Telegram-канал «Царьград» также опубликовал фото «сладкой парочки» – трансгендерного адмирала и помощника министра ядерной энергетики США Сэм Бринтон, называющей себя «небинарной гендерфлюидной персоной». «К слову, американцы до сих пор критикуют назначение Сэма Бринтона, так как считают, что из-за одежды, которую он (она, оно) носит, его (ее) не будут воспринимать серьезно при международных переговорах», – отмечает канал.
«Америка, Европа, остановитесь! Вы скоро стульям втыкать будете. Украинцы, ну у вас, блин, и братья теперь. Или сестры… Ну вы-то теперь в этом плотно разбираетесь», – написал военкор Александр Сладков.
«Бал у Сатаны. (...) Как думаете, почему Байден не взял их с собой в Саудовскую Аравию?» – иронизирует Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
В марте 2021 года Сенат США по предложению президента страны Джо Байдена утвердил женщину-трансгендера Рейчел Левин помощником министра здравоохранения. Рейчел Левин стала первым трансгендером на таком высоком посту в США.
В прошлом Левин идентифицировала себя как мужчину, была жената и имела двоих детей, но в 2011 году сменила пол и в 2013 году развелась.
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Саудовская Аравия присоединилась к «Соглашению Артемиды» от США
Саудовская Аравия решила присоединиться к американскому предложению о нормах поведения в космосе и об освоении Луны под названием «Соглашение Артемиды», сообщил госдеп США.
«Саудовская Аравия стала 21 страной, подписавшей «Соглашения Артемиды», – цитирует заявление ТАСС.
Там пояснили, что документы были подписаны в ходе «виртуальной церемонии» с участием официальных лиц обеих стран.
В июне Франция подписала инициированные Штатами в 2020 году «Соглашения Артемиды» об освоении космоса и Луны.
«Соглашения Артемиды» получили название в честь американского плана коммерческого освоения Луны Artemis («Артемида»). За основу были взяты принципы Договора по космосу 1967 года.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва настроена на продление двустороннего соглашения с США о сотрудничестве в космосе, идут соответствующие контакты с НАСА. Он подчеркнул, что важно сохранить настрой на неидеологизированный диалог даже на фоне последних шагов США в сфере политики по освоению Луны и заключения соответствующих «Соглашений Артемиды».
Вучич осадил угрожавшего ему украинского депутата
Президент Сербии Александр Вучич в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским.
«Украине и украинскому народу желаю всего наилучшего, а что касается хорватов, пусть они занимаются своим делом», – заявил Вучич журналистам в субботу, передает РИА «Новости».
Также он рассказал о двух днях консультаций с партиями в парламенте по поводу формирования нового правительства. По словам главы страны, новый кабмин будет проводить самостоятельную сербскую политику.
Ранее депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны.
Глава сербского МВД Александр Вулин в ответ на угрозы заявил, что Сербию и ее президента Александра Вучича не смогут «перевоспитать» последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты.
ВКС России уничтожили 115-ю бригаду ВСУ на Северском направлении
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В результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении, сообщили в Минобороны.
«Только за последние двое суток потери личного состава в данном соединении составили более 600 человек. Для доукомплектования бригады в срочном порядке мобилизуют жители Северска, Николаевки и других близлежащих населенных пунктов, находящихся под контролем украинской армии», – сообщает Минобороны в Telegram-канале.
«В результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Николаев, уничтожено до 200 националистов и иностранных наемников, а также 13 единиц бронированной и автомобильной техники», – сообщили в военном ведомстве.
Сообщается также, что высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск уничтожены цеха по производству комплектующих и ремонту баллистических ракет «Точка-У» и реактивных снарядов систем залпового огня на оборонном предприятии «Южный машиностроительный завод». Кроме того, высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки Донецкой народной республики (ДНР)ДНРи 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе КонстантиновкиДНР, живая сила и военная техника ВСУ в 25 районах.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены два взвода реактивных систем залпового огня, 15 подразделений гаубиц «Гиацинт-Б» и артиллерийских орудий Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Серебрянка, Северск, Артемовск, Авдеевка и Георгиевка ДНР, а также подразделения артиллерии на огневых позициях в 73 районах.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен: 21 пункт управления, пять складов с боеприпасами, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
По данным Минобороны, истребительной авиацией ВКС России в воздушном бою уничтожено три самолета воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах населенных пунктов Новопавловка Николаевской области, Владимировка Днепропетровской области и один Су-25 в районе Северска. Также, сбиты в воздухе два украинских вертолета: Ми-8 в районе Великой Новоселки и Ми-24 в районе Северска ДНР.
Сообщается, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Долгенькое, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, Камышаны Херсонской области, Решетиловское Запорожской области, Алчевск Луганской народной республики, Серебрянка, Григоровка, Спартак, Красный Октябрь и Криничная ДНР.
Кроме того, в районе населенного пункта Новозвановка ДНР перехвачена баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 256 самолетов, 139 вертолетов, 1557 беспилотных летательных аппаратов, 355 зенитных ракетных комплексов, 4073 танка и других боевых бронированных машин, 746 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3149 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4253 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в ведомстве.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Сдавшийся украинский военный рассказал о «поддержке минус»
Украинский военнослужащий рассказал, что сдался в плен после того, как его с сослуживцами бросило командование.
На видео, опубликованном RT, украинский военный рассказал, что подразделение запросило подкрепление с воздуха, но ему отказали: «Поддержка минус».
По словам военного, в ряды ВСУ он пошел вынужденно: при отказе от мобилизации его ждала тюрьма.
В его подразделении, как он утверждает, радовались ранениям и пытались всячески «закосить» по состоянию здоровья: «И то, даже если контужен, шлют вперед, и все».
Ранее пленный командир украинского нацбата «Медведи SS» Александр Кравцов заявил, что Россия как противник на поле боя не по зубам Украине, даже с учетом финансирования и поставок оружия со стороны Запада. Он также рассказал, что практически все снаряжение украинских националистических батальонов было зарубежного производства еще до начала спецоперации.
МИД Латвии потребовал разъяснить поездку детей на фестиваль «Славянский базар»
Латвийское внешнеполитическое ведомство потребовало разъяснений по поводу поездки представителей рижской детской академии радио и телевидения Academy KidsTV в Витебск на фестиваль «Славянский базар», где дети взяли интервью у Александра Лукашенко.
«Глава МИД Эдгарс Ринкевичс требует объяснений у ответственных учреждений», – говорится в сообщении портала rus.delfi.lv, передает ТАСС.
Academy KidsTV заявила, что «Славянский базар» – это красивый детский конкурс, в котором участвуют 23 страны, поэтому организация не увидела причин или культурных различий, чтобы не посещать фестиваль. Воспитанники академии только что вернулись из Испании, Литвы и планируют поездку в Македонию.
Провести беседу с президентом была инициатива академии.
Ранее сообщалось, что латвийский кабинет министров принял решение с 1 августа приостановить действие соглашения между Латвией и Россией об упрощении взаимных поездок между жителями, живущими у границы.
Жители Германии оценили эффективность санкций против России
Большинство немцев считают, что санкции против России оказались ударом и для Германии, при этом почти половина респондентов полагает, что Германия пострадала сильнее, свидетельствуют результаты опроса, проведенного INSA.
О том, что санкции больше вредят Германии, чем России, заявили 47% респондентов, противоположную точку зрения высказали 12%, еще 36% считают, что пострадали оба государства, передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.
74% сообщили, что ждут экономического спада и роста безработицы, 83% – дальнейшего роста цен, 63% – чрезвычайной ситуации с газоснабжением и отключением газа для компаний, 83% ожидают ограничений для частных домохозяйств.
Опрос проводился 15 июля, в нем приняли участие 1003 человека.
Напомним, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что на фоне необходимости экономии энергии стал меньше времени тратить на душ. Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Израильский эксперт назвал сроки освобождения Одессы
Российские военные смогут взять под контроль Одессу осенью 2022 года, заявил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Россия всерьез активизировала действия своих Вооруженных сил на Черноморском побережье, что свидетельствует о начале продвижения к Одессе. К началу учебного года Одесса будет освобождена», – сказал Кедми в эфире Youtube-канала «Вальдман-Line», передает Ura.ru.
По его словам, учебный год в этом городе «начнется по российской программе».
Ранее Минобороны сообщало, что националисты под угрозой увольнения собирают данные о российских родственниках и настроениях соседей у госслужащих в Одессе.
Экс-глава разведки Украины заявил об «ультиматуме» Москвы
Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что Россия выдвигает Киеву «ультиматум».
Как утверждает Маломуж, «ультиматум» заключается в том, что либо переговоры будут вестись на условиях России, либо «в ближайшие полторы-две недели» российские войска «начинают масштабное наступление» в Донбассе, а также «усиливают давление на Харьков и на юг», пишет РБК со ссылкой на «Обозреватель».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Володин предупредил США и Европу о «принципе бумеранга»
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предупредил европейские страны и Соединенные Штаты о «принципе бумеранга», который последует за их военными поставками Украине.
«Ракеты, которые Вашингтон и Брюссель поставляют киевскому режиму, из-за его непрофессионализма могут прилететь к своим владельцам обратно. Министр обороны Украины заявил, что не разбирается в ракетах: он адвокат и не может отличить один вид вооружения от другого. США в своем желании продолжать войну до последнего украинца делают заложниками Европу, которой эти «подарки» могут вернуться», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Речь идет о заявлении министра обороны Украины Алексея Резникова, который не смог оценить эффективность норвежских ракетных комплексов NASAMS, пояснив, что он «не ракетчик, а юрист».
В конце июня США анонсировали передачу Украине норвежского зенитного ракетного комплекса ПВО малого и среднего радиуса действия NASAMS. В июле США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи, который включает два комплекса NASAMS.
Резников также объяснил, что его заявление о контрнаступлении на юге Украины неправильно поняли. Он не подтвердил, что есть приказ президента страны Владимира Зеленского вернуть силой южные регионы.
Напомним также, ранее Володин заявлял, что решение киевских властей не участвовать в переговорах с Москвой снижает возможность сохранения государственности Украины.
Байден заявил о решимости не дать России занять место США на Ближнем Востоке
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США останутся активным партнером для стран Ближнего Востока и не дадут занять их место России, Китаю или Ирану, заявил президент США Джо Байден, выступая на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Джидда.
«Соединенные Штаты собираются и впредь оставаться активным и заинтересованным партнером на Ближнем Востоке, поскольку мир становится все более конкурентным, а проблемы, с которыми мы сталкиваемся, – более сложными», – передает ТАСС слова лидера.
Он заявил, что США из региона не уйдут и не оставят после себя вакуум, который заполнят Китай, Россия и Иран.
Ранее Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена продемонстрировать странам Ближнего Востока, что США способны продолжить играть роль лидера в регионе, не уступая ее России и Китаю.
16 июля в Джидде проходит саммит ССАГПЗ, на который приглашены президент США, лидеры Египта и Иордании, а также премьер-министр Ирака.
Высутпелние Байдена проходит с 13 по 16 июля.
Стало известно о стягивании техники к линии фронта в Донбассе
Российские военные стягивают большое количество современной техники к линии фронта на Донбассе.
Так, были замечены БМПТ «Терминатор», передвигавшиеся в сторону линии фронта под Северском, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу дал указания нарастить действия группировок на всех операционных направлениях, чтобы исключить возможности Киеву наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.
Сообщалось, что украинские военнослужащие бросили большое количество вооружения и военной техники при отступлении из Лисичанска в Луганской народной республике.
Советник Зеленского признал, что Россия достигла своих целей
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Действия Германии идут вразрез с устремлениями Украины в плане возвращения турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Александр Роднянский.
«Настаивая на [возвращении] этой турбины, Германия делает прямо противоположное тому, чего хочет добиться Украина, а именно: большего санкционного давления и меньшей зависимости от России», – заявил советник в интервью газете Welt am Sonntag.
По словам советника, ситуация с Калининградом показала, что санкции Евросоюза рушатся.
«Абсолютно. Здесь очевидно, как Россия достигла своей цели, оказывая давление на ЕС», – цитирует его ТАСС.
Также он признался, что Украине гораздо важнее наступательное оружие, так как на Донбассе Киев значительно уступает в количественном отношении.
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
В США заявили об изменении тактики поддержки Украины
Власти США перешли к «более поэтапной» тактике оказания Украине помощи, пишет американская пресса.
Обозреватель American Conservative Брэдли Девлин заявил, что администрация США и Конгресс используют новый подход по отношению как к военной, так и к «иной поддержке». «Миллиард здесь, миллиард там, а может быть и пара миллиардов, если они вежливо попросят», – приводит его слова «Прайм».
По мнению Девлина, деньги и поставки вооружений стало труднее отслеживать, но они не иссякают. Он считает, что указанные изменения вызваны усиливающимся недовольством американцев по поводу вовлеченности США в конфликт.
Напомним, американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины. Украина призналась, что «не может выжить без финансовой поддержки союзников».
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Националисты бригады теробороны бежали с позиций в районе Артемовска
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На фоне успешных действий российских Вооруженных Сил и значительных потерь ВСУ, украинские националисты отказываются принимать дальнейшее участие в боевых действиях на Донбассе, сообщили в Минобороны России.
«В частности, 45 националистов 204-го батальона 241-й бригады территориальной обороны покинули свои боевые позиции в районе Артемовска и потребовали их ротировать на запад Украины», – сообщает военное ведомство в Telegram-канале.
В МО РФ также сообщили, что в результате высокоточных ударов ВКС России фактически уничтожена 115-я механизированная бригада ВСУ, действовавшая на Северском направлении.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.