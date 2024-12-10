Путин объяснил задержку с назначением Цивилевой замглавы Минобороны

Путин не сразу согласился на назначение Цивилевой замглавы Минобороны из-за ее работы в фонде «Защитники Отечества»

Tекст: Денис Тельманов

«Не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Цивилеву Анну Евгеньевну заместителем министра обороны, потому что полагал, что ей нужно сосредоточить свое внимание именно на работе фонда, на оказании поддержки нашим ребятам, которые с линии боевого соприкосновения выходят, и членам их семей. Но тем не менее все-таки работа фонда продолжается, и она, может быть, стала даже более целенаправленной», – заявил Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время Цивилевой удается совмещать работу в фонде и Министерстве обороны и более эффективно решать задачи, стоящие перед фондом.

Фонд «Защитники Отечества» был создан 1 июня 2023 года по указу Путина и работает во всех 89 субъектах России. Основной задачей фонда является оказание помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов.

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