Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии
Венгерская сторона может использовать право вето против санкций Евросоюза в отношении грузинских государственных деятелей, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.
По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.
В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.