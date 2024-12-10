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    Игорь Караулов Игорь Караулов Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    4 комментария
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Как здоровье связано с правами человека

    Сегодня во всем мире отмечается День прав человека. 10 декабря 1948 года Генеральной ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека – документ о правах, присущих каждому человеку от рождения. А еще оно получило огромное влияние на мир медицины.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    14 комментариев
    10 декабря 2024, 19:36 • Новости дня

    Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Венгерская сторона может использовать право вето против санкций Евросоюза в отношении грузинских государственных деятелей, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.

    В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.

    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень надеюсь на мир в регионе после 20 января. Это отразится и на Грузии», – сказал Кобахидзе.

    Отвечая на вопрос о будущих отношениях Вашингтона и Тбилиси, глава правительства сказал, что «все будет очень хорошо».

    Также Кобахидзе прокомментировал встречу «на ногах» в Париже накануне Дональда Трампа и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда пройдет инаугурация нового президента Грузии. К тому, что будет 20 января и далее, Зурабишвили не будет иметь отношения», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

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    9 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина

    Politico: Каллас раскритиковала Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

    Каллас унизила Меркель на саммите ЕС из-за Путина
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас в июне 2021 года унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель из-за ее предложения пригласить президента России Владимира Путина на саммит Европейского союза, пишет Politico.

    В статье Politico описываются события, произошедшие в июне 2021 года, когда новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас подвергла критике бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел в контексте обсуждения предложения Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров Европейского союза, передает РИА «Новости»

    Идея пригласить Путина возникла у Меркель на фоне сообщений о скоплении российских войск на границе с Украиной. Эту инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, и предложение было вынесено на заседание Евросовета.

    Каллас, выразив несогласие с данной инициативой, задала вопрос: «Для чего это нужно?». Слова Каллас прозвучали в присутствии всех лидеров ЕС и стали призывом отказаться от диалога с Путиным. Дипломаты отметили, что такая резкая реплика вызвала недоумение у Макрона, поскольку лидер небольшой европейской страны посмела публично критиковать канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями. Каллас предложила отправить европейские войска на Украину. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что визит нового руководства Евросоюза в Киев свидетельствует о приоритете продолжения войны, а не благополучия ЕС.

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    10 декабря 2024, 17:40 • Видео
    Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

    Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

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    10 декабря 2024, 12:50 • Новости дня
    Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с изображением Иисуса

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Гроб с изображением Иисуса сожгли в Тбилиси участники акций протеста против решения правительства Грузии не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Демонстранты принесли гроб с чучелом почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили к главной новогодней елке перед парламентом и устроили публичное сожжение, говоря, что это похороны правящей партии.

    Реакции ГПЦ на это пока нет, однако данный «перформанс» вызвал негативную реакцию верующих граждан.

    Лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что подобные акции характеризовали украинский «майдан».

    Что касается грузинского «перформанса», то «сатанисты выступили против церкви, против христианства, против морали», сказал Мамука Мдинарадзе.

    Эксперт по политическим вопросам Заал Анджапаридзе отметил, что «сектантский ритуал с сожжением гроба, на котором изображен Иисус Христос, неприемлем для большинства грузинского общества, и это прекрасно знали инициаторы данной акции».

    «Вот на такое в Грузии непрозрачно тратятся миллионы, поступающие из-за рубежа, – отметил он. – Именно из Европы и из Америки ввозят в Грузию такие «ритуалы».

    Другой политический аналитик Эдишер Гвенетадзе отметил, что «там, где дети должны праздновать Новый год, сожгли гроб с изображением Иисуса, то есть сожгли любовь».

    «Это сделали либерал-фашисты, современные большевики», – заявил эксперт.

    Ранее премьер Грузии раскритиковал «либеральных фашистов» среди протестующих.

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    9 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    ЕС анонсировал рассмотрение санкций против Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Главы МИД стран ЕС 16 декабря рассмотрят вопрос санкций против Грузии, заявил постпред объединения в Тбилиси Павел Херчински, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам Херчински, «абсолютно несовместимо» происходящее в последние 12 дней в Грузии с отношениями, которые ЕС имел с Тбилиси. «На столе (у министров иностранных дел) будут все меры», – заявил он.

    Херчински сказал, что ЕС «должен подумать над привилегированными отношениями с Грузией, которые имел с ней последние 10 лет». При этом он назвал достижение консенсуса по санкциям в ЕС «очень трудным», так как нужно согласие всех 27 государств.

    Однако, как считает Херчински, «в столицах всех стран ЕС должны увидеть уровень насилия и жестокости» (по отношению к демонстрантам, которые протестуют против решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года).

    Постпред ЕС не сказал ничего про более чем 150 полицейских, которые пострадали от демонстрантов. «Власти в ответе за насилие, жестокость, мы не можем молчать», – заявил он. По его словам, не исключены визовые ограничения для обладателей определенных категорий паспортов Грузии.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что план европейских политиков и бюрократов устроить «майдан» в стране провалился, подчеркнув, что это была уже четвертая попытка.

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    10 декабря 2024, 15:48 • Новости дня
    Названо число задержанных в Тбилиси на протестах россиян

    В Тбилиси задержали 15 граждан России на митингах с 28 ноября по 9 декабря

    Tекст: Евгения Караваева

    В Тбилиси задержали 15 граждан России во время митингов, двое из них находятся под административным арестом, одного освободили после 24 часов, семерых – после 48 часов.

    Грузинская сторона уведомила российские власти о задержании 15 граждан РФ на митингах в Тбилиси с 28 ноября по 9 декабря, передает ТАСС. Информацию предоставили Секции интересов России в посольстве Швейцарии в грузинской столице.

    «В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии задержаны 15 граждан Российской Федерации», – говорится в сообщении. 10 декабря двое задержанных находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания.

    Одного человека отпустили спустя 24 часа, еще семерых человек – после истечения 48-часового срока. Информация о причинах задержаний или об их участии в конкретных акциях не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники МВД Грузии начали аресты за поддержку участников акции протеста в парламенте в Тбилиси после инцидента с пиротехникой, что привело к массовому бегству людей с площади Свободы. Недовольство вызвано решением правительства Грузии отказаться от вступления в Евросоюз до 2028 года.

    Парламент Грузии планирует законодательно запретить закрывать лица участникам акций протеста и ограничить использование пиротехники. Это, по мнению народных избранников, позволит снизить агрессивное поведение.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    9 декабря 2024, 10:52 • Новости дня
    Власти Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику и закрывать лица
    Власти Грузии решили запретить протестующим использовать пиротехнику и закрывать лица
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Парламент Грузии на этой неделе законодательно запретит закрывать лица участникам акций протеста и ограничит использование пиротехники, заявил на пресс-конференции в понедельник председатель высшего законодательного органа Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, регуляции, запрещающие закрывать лица на акциях, «действуют во многих странах Евросоюза и в США».

    «Цель состоит в том, что это позволит идентифицировать (радикалов), которые закрывают лица, а это стимулирует их вести себя агрессивно», – сказал он.

    Также, по словам Шалвы Папуашвили, на этой неделе парламент рассмотрит вопрос регуляции использования пиротехники в сторону больших ограничений.

    «Мы вынуждены действовать оперативно», – заявил он.

    На акциях протеста в Грузии, ведущихся с 28 ноября против решения правительства не просить ЕС начать переговоры о членстве до 2028 года, пострадало более 150 полицейских, в которых стреляли пиротехникой и метали «коктейли Молотова» и другие предметы.

    Большинство радикалов на акциях закрывают лица масками.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    8 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

    «Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

    «Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

    «Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

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    8 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом и Маском ситуацию в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она заявила, что ждет визита Маска в Грузию.

    «Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей стране», – сообщила Зурабишвили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    После этого она опубликовала сообщение, где заявила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии». «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», – заявила Зурабишвили.

    Напомним, Трамп и Зурабишвили посетили Париж для участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама)

    В столице Франции она также встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Кроме того, в Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского.

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    10 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Президент Грузии удивилась появлению поезда у дворца

    Стало известно о появлении поезда-декорации у дворца президента Грузии перед выборами

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Перед дворцом Орбелиани в Тбилиси появилась новогодняя декорация в виде поезда, что вызвало удивление президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Она заявила, что перед ее резиденцией во дворце Орбелиани появился поезд, сообщает РИА «Новости». Зурабишвили опубликовала фотографию поезда в социальных сетях и выразила любопытство, кто составит ей компанию в поездке. «Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», – написала она.

    По имеющейся информации, поезд является частью новогоднего оформления, установленного городскими властями Тбилиси.

    Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Саломе Зурабишвили придется покинуть пост президента после инаугурации нового главы государства 29 декабря, несмотря на ее отказ признать правительство и парламент легитимными.

    Сама Зурабишвили заявила, что продолжит исполнять обязанности главы государства, несмотря на истечение срока мандата, так как считает парламент «незаконным». Кроме того, Зурабишвили, ставшая одним из лидеров радикальной оппозиции, призвала к протестам школьников.

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    9 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    США отказались поддержать призыв Папы к рождественскому перемирию

    Госдепартамент не поддержал призыв Папы Франциска к перемирию на Рождество

    Tекст: Максим Попов

    Администрация США не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию, сославшись на право Украины на самооборону и сложность конфликта с Россией.

    Как сообщило ТАСС, администрация Соединенных Штатов не поддержала призыв Папы Франциска к рождественскому перемирию в зонах конфликтов. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил на брифинге, что существуют конфликты, в которых США пытаются добиться прекращения огня, такие как в Газе и Судане.

    На вопрос о присоединении США к призыву понтифика Миллер отметил, что решение о перемирии в конфликте между Россией и Украиной должна принимать Украина. «Украина имеет право защищать себя,» – подчеркнул дипломат, добавив, что Россия вряд ли откликнется на призыв Папы и разоружится в одностороннем порядке.

    Миллер также заявил, что США хотят урегулирования конфликтов, но это не обязательно означает немедленное прекращение огня. Ранее Папа Римский Франциск призвал к перемирию на Рождество во всех конфликтных зонах, включая Украину и страны Ближнего Востока.

    Напомним, в ноябре The Independent сообщило о создании альянса между Трампом, Орбаном и папой Франциском. По мнению обозревателей, союз будет использовать политическое влияние для ведения переговоров о прекращении военной поддержки Украины.

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    9 декабря 2024, 04:52 • Новости дня
    Протестующие обстреляли парламент Грузии фейерверком

    Участники митинга в Тбилиси запустили фейерверк в здание парламента Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    В Тбилиси прошла антиправительственная акция протеста, участники которой обстреляли здание парламента фейерверком, сообщают информационные агентства.

    Группа из нескольких человек произвела выстрелы фейерверком в фасадную часть законодательного органа и скрылась. Полиция не отреагировала на инцидент, передает ТАСС.

    Акция протеста завершилась, участники разошлись по домам. Полиция не выставляла кордонов на прилегающих к парламенту улицах, но спецтехника была замечена на площади Свободы, расположенной примерно в 300 м от здания законодательного органа.

    Акция в целом прошла спокойно. Однако кроме обстрела здания парламента фейерверком также произошел инцидент с пророссийскими блогерами из США и Италии. Группа протестующих накинулась на гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди. Ланкастеру, Лучиди и их коллеге, фотографу из Великобритании, пришлось укрыться в ближайшем отеле и долго ждать, когда толпа разойдется, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце ноября в Грузии начались масштабные демонстрации после решения правительства приостановить обсуждение вопроса о вступлении в ЕС до 2028 года и отказа парламента от бюджетных грантов Евросоюза. В ночь на 7 декабря МВД Грузии задержало 50 участников радикальных акций протеста в Тбилиси, протестующие стреляли пиротехникой в полицейских и бросали камни.

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    9 декабря 2024, 19:20 • Новости дня
    Великобритания приостановила помощь Грузии

    МИД Британии приостановил все программы помощи Грузии

    Tекст: Денис Тельманов

    Британия объявила о приостановке всех программ помощи Грузии, включая оборонное сотрудничество, из-за жесткой реакции грузинских властей на антиправительственные протесты.

    МИД Великобритании заявил о приостановке всех программ помощи Грузии в ответ на действия грузинских властей, сообщает ТАСС. Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми подчеркнул, что кадры насилия против протестующих и журналистов «шокируют» и «неприемлемы». Эти действия подрывают международную репутацию Грузии и противоречат ее европейским устремлениям.

    В заявлении Лэмми отмечено, что Великобритания немедленно приостанавливает все программы помощи грузинскому правительству. Также ограничиваются оборонное сотрудничество и взаимодействие с представителями партии «Грузинская мечта». Решение останется в силе до тех пор, пока не будет прекращено движение Грузии от европейских демократических норм и свобод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после инаугурации Дональда Трампа премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе, так как Трамп способен перевернуть ситуацию с Грузией, а президент Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с ним и Илоном Маском в Париже и заявила, что ждет визита Маска в Грузию.

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    10 декабря 2024, 10:10 • Новости дня
    Politico: Авиакомпании ЕС проигрывают Китаю из-за закрытия неба России

    Politico: ЕС сокращает авиарейсы в Китай из-за закрытия воздушного пространства России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские авиакомпании сократили рейсы в Китай из-за необходимости обхода воздушного пространства России, что увеличивает время перелета и расходы.

    Европейские авиаперевозчики терпят убытки по сравнению с китайскими авиакомпаниями из-за закрытия воздушного пространства России, передает ТАСС.

    Ведущие компании стран ЕС вынуждены сокращать количество рейсов в Китай, так как обход территории России увеличивает время и стоимость полетов. Китайские конкуренты не сталкиваются с такими трудностями, что ставит европейцев в невыгодное положение.

    «Это невыгодное конкурентное положение для европейских перевозчиков», – отметила руководитель берлинского аэропорта Алетта фон Массенбах. Politico сообщает, что пять европейских авиакомпаний уже отменили рейсы в Азию. В ответ на это Еврокомиссия пообещала исследовать ситуацию на международных маршрутах, однако эксперты сомневаются в решительных мерах со стороны Брюсселя.

    Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Уолш выразил скептицизм по поводу возможных действий Еврокомиссии. Он отметил: «Я не рассчитываю, что из этого что-либо выйдет». Исследователи Немецкого аэрокосмического центра показали, что рейсы из Лондона, Парижа и других городов ЕС увеличились в среднем более чем на 100 минут, а цена билетов выросла на 43,5 доллара.

    С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия запретила полеты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран, включая ЕС и Канаду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор SAS сообщил, что компания понесла убытки после запрета полетов над Россией, запрет негативно сказался на финансовых показателях авиакомпании. Авиакомпании США потребовали запретить конкурентам из Индии и Китая полеты над Россией, что вызвало критику со стороны конкурентов. В ЕС потребовали от России отменить плату за перелеты над Сибирью для западных авиакомпаний, что стало предметом напряженных переговоров между сторонами.

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    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

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    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

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    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги

    Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно. Подробности

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    Израиль начал раздел Сирии

    Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии, появились сообщения о танках ЦАХАЛ в 20 километрах от Дамаска. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив «навечно» сохранит контроль над Голанскими высотами, а ведущие страны арабского мира осудили «агрессию» еврейского государства. Какие цели преследует Израиль и как израильская оккупация территорий Сирии изменит положение дел на Ближнем Востоке? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский перешел к тактике истеричных метаний

      Владимир Зеленский рискнул пойти на личный конфликт с избранным президентом США Дональдом Трампом, поскольку его не устроили итоги их разговора в Париже, который организовал президент Франции Эммануэль Макрон. Этим он, вполне вероятно, подписал себе политический приговор.

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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