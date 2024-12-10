Венгрия пригрозила заблокировать санкции ЕС против Грузии

Tекст: Алексей Дегтярев

Если Евросоюз введет санкции против министра внутренних дел Грузии и двух руководителей полиции, Венгрия применит право вето, сказал Сийярто, передает ТАСС.

По его словам, санкции против грузинской стороны бессмысленны, у них нет оправдания.

В понедельник министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела встречу с послом ЕС в Тбилиси Павлом Герчинским.