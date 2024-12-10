Трамп не сможет взять мир нахрапом

В качестве первого лица США Дональд Трамп еще никак не проявил себя – и, очевидно, не проявит до 20 января следующего года, дня инаугурации. А вот в качестве политического стилиста он не только действует сам по себе, но и влияет на американское государство, которое уже сейчас вынуждено под его стилистику подстраиваться.

Для россиян в этой стилистике нет ничего удивительного, она напоминает манеру Владимира Жириновского. Разница лишь в том, что в течение всей тридцатилетней карьеры основателя ЛДПР в его отношении было общее понимание: реальной власти у этого человека никогда не будет, но как завсегдатай политической трибуны он допустим и даже полезен в качестве «злого следователя» или трикстера. А вот Трамп уже был четыре года у власти и собирается еще четыре года играть роль, так сказать, «Жириновского с ракетами».

В принципе, мир достаточно комфортно пережил первый срок Трампа, однако к его политическому стилю все же придется привыкать заново, постигая правила, по которым заявления нового-старого президента будут транслироваться в практические действия. Последние высказывания Трампа дают для этого некоторый материал.

Возьмем, к примеру, угрозу Трампа в адрес стран БРИКС: мол, если те задумают создать новую валюту или решат поддержать использование какой-то другой валюты вместо «могучего» доллара США, то для их товаров будет фактически закрыт американский рынок. В общем, типичное «а если не будут брать, отключим газ». Обращает на себя внимание почти библейский стиль изложения с употреблением прописных букв там, где по правилам современного английского языка их быть не должно.

Заявление поражает своей наглостью, хотя в истории империализма чего только не бывало; воевали же европейские державы с Китаем за право травить китайцев опиумом. При этом хорошо заметно, что в практическом плане оно бьет мимо цели. Мало того что БРИКС далек от создания единой валюты, но и весь смысл этого объединения состоит не в том, чтобы его члены отказались от части своего суверенитета, в том числе финансового, а в том, чтобы они могли его реализовать наиболее полным образом. Другое дело, что страны БРИКС всё шире используют для расчетов свои национальные валюты, но как можно заставить Россию отказаться от рубля, а Индию – от рупии?

Таким образом, нахрап Трампа уже сейчас вредит «могучему» доллару, показывая, что он уже не настолько могуч, чтобы его хотелось использовать без принуждения. А уж когда соратник Трампа Илон Маск объявляет, что США быстро движутся к банкротству, сельская хитрость Трампа – переложить долги Америки на другие страны – становится слишком прозрачной.

Трамп вообще слишком явно показывает, что он не любитель, а возможно, и не мастер игры вдолгую. Ему нравятся быстрые и эффектные решения. Ему важно быть героем «в моменте», ковбоем на белом мустанге, но готов ли он к задержкам и временным неудачам? Возможно, мы скоро это проверим на примере самого болезненного для нас вопроса. Ведь Трамп давно говорил, что разрешит украинский конфликт «за 24 часа», причем еще до вступления в должность. Что ж, время пошло. Что последует после того, как выяснится, что тактика «молниеносного мира» не работает? Осознание того, что задача чуть сложнее, чем это казалось ранее, и для ее решения требуется терпение? Или череда резких непредсказуемых импровизаций?

Политический стиль Трампа хорошо раскрылся на примере его общения с канадским премьером Джастином Трюдо, которому он предложил на выбор: либо США вводят запретительную пошлину (25%) на все канадские товары, либо Канада становится 51-м штатом США, а Трюдо – его губернатором. Последнее было воспринято как «шутка», но почему-то руководство России так не шутило с соседними государствами, например, с Белоруссией или с Абхазией. Можно себе представить последствия такой шутки. Но Канада ничего, держится, образцово переживая национальное унижение.

Третирование Трампом тех немногих стран, с которыми у США имеется общая граница (нет сомнения, что Мексику ждет еще более наглый диктат), хорошо показывает, что экономическое давление в виде санкций, ограничений, пошлин, «ценовых потолков» и т. п. – вовсе не то средство, которое США приберегают для непокорных стран, внешнеполитических антагонистов или «государств-изгоев». Хищничество заразительно, и можно ожидать, что при Трампе США с помощью санкций будут пытаться решить не только политические, но и чисто экономические проблемы.

Собственно, это уже пытается делать уходящая администрация, стеля ковровую дорожку перед сменщиками. Именно так следует понимать недавнее решение ужесточить ограничения на экспорт в КНР электронных чипов и оборудования для их производства. Цель тут одна – не дать развиваться экономическим конкурентам. Развитие цивилизации, включая нейросети и искусственный интеллект, должно происходить только на территории США, и никак иначе.

Впрочем, ответ Китая был мгновенным: вы лишаете нас того, на чем производятся микрочипы, а мы не будем продавать вам то, из чего они производятся – галлий, германий и сурьму. Хороший намек Трампу, которому идея торговой войны с Китаем очень нравится: нам есть чем ответить.

Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном нахрапе, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

Помимо прочего, для него самого, видимо, представляет большую ценность репутация человека, который не развязывает войны, а заканчивает их, поэтому можно надеяться, что, стремясь ободрать весь мир как липку, этот ушлый бизнесмен постарается не прибегать к военной силе.

К тому же хочется верить, что мир необратимо изменился, и его уже невозможно загнать в стойло американской гегемонии. В этом смысле основная задача администрации Трампа может состоять в том, чтобы набить себе достаточно шишек и понять бесперспективность ковбойских наскоков на складывающийся миропорядок.



