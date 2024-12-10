  • Новость часаВ России за год предотвратили 190 терактов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп не сможет взять мир нахрапом

    @ Allison Robbert/CNP/Global Look Press

    10 декабря 2024, 11:44 Мнение

    Трамп не сможет взять мир нахрапом

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    Игорь Караулов Игорь Караулов

    поэт, публицист

    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России
    Израильские танки подошли к Дамаску
    США передали Украине 847 ракет Patriot
    У Виктора Орбана появился серьезный соперник в Венгрии

    В качестве первого лица США Дональд Трамп еще никак не проявил себя – и, очевидно, не проявит до 20 января следующего года, дня инаугурации. А вот в качестве политического стилиста он не только действует сам по себе, но и влияет на американское государство, которое уже сейчас вынуждено под его стилистику подстраиваться.

    Для россиян в этой стилистике нет ничего удивительного, она напоминает манеру Владимира Жириновского. Разница лишь в том, что в течение всей тридцатилетней карьеры основателя ЛДПР в его отношении было общее понимание: реальной власти у этого человека никогда не будет, но как завсегдатай политической трибуны он допустим и даже полезен в качестве «злого следователя» или трикстера. А вот Трамп уже был четыре года у власти и собирается еще четыре года играть роль, так сказать, «Жириновского с ракетами».

    В принципе, мир достаточно комфортно пережил первый срок Трампа, однако к его политическому стилю все же придется привыкать заново, постигая правила, по которым заявления нового-старого президента будут транслироваться в практические действия. Последние высказывания Трампа дают для этого некоторый материал.

    Возьмем, к примеру, угрозу Трампа в адрес стран БРИКС: мол, если те задумают создать новую валюту или решат поддержать использование какой-то другой валюты вместо «могучего» доллара США, то для их товаров будет фактически закрыт американский рынок. В общем, типичное «а если не будут брать, отключим газ». Обращает на себя внимание почти библейский стиль изложения с употреблением прописных букв там, где по правилам современного английского языка их быть не должно.

    Заявление поражает своей наглостью, хотя в истории империализма чего только не бывало; воевали же европейские державы с Китаем за право травить китайцев опиумом. При этом хорошо заметно, что в практическом плане оно бьет мимо цели. Мало того что БРИКС далек от создания единой валюты, но и весь смысл этого объединения состоит не в том, чтобы его члены отказались от части своего суверенитета, в том числе финансового, а в том, чтобы они могли его реализовать наиболее полным образом. Другое дело, что страны БРИКС всё шире используют для расчетов свои национальные валюты, но как можно заставить Россию отказаться от рубля, а Индию – от рупии?

    Таким образом, нахрап Трампа уже сейчас вредит «могучему» доллару, показывая, что он уже не настолько могуч, чтобы его хотелось использовать без принуждения. А уж когда соратник Трампа Илон Маск объявляет, что США быстро движутся к банкротству, сельская хитрость Трампа – переложить долги Америки на другие страны – становится слишком прозрачной.

    Трамп вообще слишком явно показывает, что он не любитель, а возможно, и не мастер игры вдолгую. Ему нравятся быстрые и эффектные решения. Ему важно быть героем «в моменте», ковбоем на белом мустанге, но готов ли он к задержкам и временным неудачам? Возможно, мы скоро это проверим на примере самого болезненного для нас вопроса. Ведь Трамп давно говорил, что разрешит украинский конфликт «за 24 часа», причем еще до вступления в должность. Что ж, время пошло. Что последует после того, как выяснится, что тактика «молниеносного мира» не работает? Осознание того, что задача чуть сложнее, чем это казалось ранее, и для ее решения требуется терпение? Или череда резких непредсказуемых импровизаций?

    Политический стиль Трампа хорошо раскрылся на примере его общения с канадским премьером Джастином Трюдо, которому он предложил на выбор: либо США вводят запретительную пошлину (25%) на все канадские товары, либо Канада становится 51-м штатом США, а Трюдо – его губернатором. Последнее было воспринято как «шутка», но почему-то руководство России так не шутило с соседними государствами, например, с Белоруссией или с Абхазией. Можно себе представить последствия такой шутки. Но Канада ничего, держится, образцово переживая национальное унижение.

    Третирование Трампом тех немногих стран, с которыми у США имеется общая граница (нет сомнения, что Мексику ждет еще более наглый диктат), хорошо показывает, что экономическое давление в виде санкций, ограничений, пошлин, «ценовых потолков» и т. п. – вовсе не то средство, которое США приберегают для непокорных стран, внешнеполитических антагонистов или «государств-изгоев». Хищничество заразительно, и можно ожидать, что при Трампе США с помощью санкций будут пытаться решить не только политические, но и чисто экономические проблемы.

    Собственно, это уже пытается делать уходящая администрация, стеля ковровую дорожку перед сменщиками. Именно так следует понимать недавнее решение ужесточить ограничения на экспорт в КНР электронных чипов и оборудования для их производства. Цель тут одна – не дать развиваться экономическим конкурентам. Развитие цивилизации, включая нейросети и искусственный интеллект, должно происходить только на территории США, и никак иначе.

    Впрочем, ответ Китая был мгновенным: вы лишаете нас того, на чем производятся микрочипы, а мы не будем продавать вам то, из чего они производятся – галлий, германий и сурьму. Хороший намек Трампу, которому идея торговой войны с Китаем очень нравится: нам есть чем ответить.

    Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном нахрапе, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.

    Помимо прочего, для него самого, видимо, представляет большую ценность репутация человека, который не развязывает войны, а заканчивает их, поэтому можно надеяться, что, стремясь ободрать весь мир как липку, этот ушлый бизнесмен постарается не прибегать к военной силе.

    К тому же хочется верить, что мир необратимо изменился, и его уже невозможно загнать в стойло американской гегемонии. В этом смысле основная задача администрации Трампа может состоять в том, чтобы набить себе достаточно шишек и понять бесперспективность ковбойских наскоков на складывающийся миропорядок.

    Другие материалы автора


    Главное
    Арабские страны выступили против действий Израиля в Сирии
    Зеленский настойчиво попросил Трампа о вступлении Украины в НАТО
    Польский прокурор отверг версию взрыва в авиакатастрофе под Смоленском
    Протестующие в Тбилиси сожгли гроб с изображением Иисуса
    Сын Трампа и Маск посмеялись над мемом с Зеленским из фильма «Один дома 2»
    Разведчики Дульцевы посетили Россию на ЧМ-2018 как аргентинские фанаты
    Дети начали активно обращаться с вопросами и просьбами на прямую линию с Путиным

    Россия нашла способ сохранить поставки газа в Европу в обход санкций

    Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов за газ. Она позволит европейцам обойти санкции США, которые с 20 декабря, по сути, могут полностью остановить поставки Газпромом топлива в ЕС как через Украину, так и по «Турецкому потоку». Что же за хитрую схему предлагает Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Поражение Ирана в Сирии создает новые вызовы для России

    Падение правительства Башара Асада изменит баланс сил на Ближнем Востоке. Избавившись от последней значимой части иранской «Оси сопротивления», Израиль впервые с 1973 года зашел на территорию Сирии. До этого Тель-Авив практически полностью ослабил других союзников Тегерана в регионе. Сможет ли Иран оправиться от столь масштабного ущерба и что это означает для интересов России в регионе? Подробности

    Перейти в раздел

    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги

    Президент Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в День Героев Отечества вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. Награды были удостоены как офицеры, так и рядовые бойцы, проявившие мужество и отвагу в зоне специальной военной операции. Двое военных были удостоены награды посмертно. Подробности

    Перейти в раздел

    Как России сохранить военные базы в Сирии

    На фоне стремительно меняющейся обстановки в Сирии неясной остается судьба российских военных баз. С одной стороны, к власти пришли противники Асада. С другой, в сирийской оппозиции обещают, что новые власти планируют соблюдать заключенные при Асаде соглашения. И хотя доверять заявлениям захвативших власть сил стоит осмотрительно, опыт договоренностей с ними есть, напоминают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему пал Асад

      Теперь уже бывший президент Сирии Башар Асад получит политическое убежище в России, сообщения об уничтожении самолета, на котором он покинул Дамаск, оказались ложными. Почему режим, успешно сопротивлявшийся сильнейшим врагам все эти годы, обрушился всего за несколько дней?

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............