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    Олег Хавич Олег Хавич Киев и Варшава вместе обманывают родственников жертв «Волынской резни»

    В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Как фронт может научить жить

    Фронтовой мир дает человеку урок, заражает его желанием жить разумно и просто. Правда, велика цена этого урока. После концерта и ночевки в блиндаже гости-артисты отправляются в Москву, а их аудитория – на боевые задания, из которых могут вернуться не все.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Почему детские книги становятся опасными

    Первый звоночек прозвенел несколько лет назад, когда обратили внимание на подростковые книги, буквально нафаршированные ЛГБТ-любовью. Издательский бизнес активно штамповал такого рода литературу. Под нее даже целевую аудиторию обозначили: «молодые взрослые».

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    3 декабря 2024, 11:12 • Новости дня

    Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением

    Израильский министр поддержал угрозы Трампа по пошлинам для БРИКС

    Tекст: Мария Иванова

    Министр экономики Израиля Нир Баркат одобрил планы Дональда Трампа по введению высоких пошлин на товары из стран БРИКС, если те откажутся от доллара и создадут единую валюту, назвав заявление Трампа смелым решением.

    Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что возможное введение 100-процентных пошлин для стран БРИКС станет «лучшим решением для свободного мира». Как сообщает ТАСС, Баркат выразил уверенность, что это смелый и умный шаг, который поможет навести геополитический порядок и противостоять попыткам дестабилизации.

    По мнению Барката, Индия и Израиль не станут использовать альтернативные доллару валюты, так как угрозы Трампа могут стать эффективным инструментом для удержания экономик в рамках существующей финансовой системы.

    Ранее Трамп заявлял о введении торговых пошлин в 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.

    Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что идея единой валюты БРИКС пока неактуальна. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что для этого необходимо добиться большей интеграции экономик и поднять их качество на совместимый уровень. В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

    Китай во вторник объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Министерство иностранных дел Бразилии также назвало заявления Трампа о введении таких пошлин бессмысленными и провокационными.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации мира, включая страны БРИКС, но не сможет этого сделать, заявил американист Малек Дудаков.

    30 ноября 2024, 21:22 • Новости дня
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    Трамп пригрозил БРИКС торговыми пошлинами в 100% за новую валюту
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    На своей странице в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что США требуют от стран БРИКС обязательства не создавать новую валюту и не поддерживать другую валюту вместо доллара, передает ТАСС. В противном случае, отметил он, эти страны столкнутся с введением 100-процентных торговых пошлин на свои товары при экспорте в США.

    «Идее о том, что страны БРИКС пытаются отказаться от доллара, пока мы стоим и смотрим на это, пришел конец», – заявил Трамп.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны БРИКС взять на себя ведущую роль в реформировании мировой финансовой системы, уделяя внимание углублению финансового сотрудничества и развитию инфраструктуры. Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждение единой валюты БРИКС пока преждевременно из-за недостаточной экономической интеграции стран-участников.

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    3 декабря 2024, 02:04 • Новости дня
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    Немецких журналистов удалили с переговоров Бербок и Ван И после критики Пекина
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На встрече главы МИД Германии Аналены Бербок с китайским коллегой Ван И в Пекине немецких журналистов попросили покинуть зал после критических высказываний Бербок о Китае.

    Немецких журналистов попросили удалиться из зала, где проходили переговоры между министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок и ее китайским коллегой Ван И, передает «Регнум» со ссылкой на китайские СМИ. Это произошло после того, как Бербок выступила с критикой в адрес Пекина, особо отметив, что военное сотрудничество Китая и России противоречит европейским интересам.

    По имеющейся информации, официальный представитель китайской стороны попросил представителей немецких СМИ покинуть помещение, где проходила встреча, и объявил, что совместных пресс-конференций проведено не будет. Это решение стало неожиданностью для журналистов, которые намеревались задать вопросы и получить комментарии от министров.

    Ранее Бербок заявила, что целью ее визита в Китай является инициирование мирного процесса по Украине. До этого она подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Коментарии (18)
    2 декабря 2024, 20:20 • Видео
    Детская революция в Грузии

    Протесты в Тбилиси, направленные на свержение грузинской власти, однозначно поддержаны Западом – Евросоюзом и США. Но эта ставка, кажется, проигрывает. Несмотря на то, что в бой не постеснялись бросить даже детей. И благодаря тому, что, помимо детей, желающих бунтовать немного.

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    2 декабря 2024, 22:18 • Новости дня
    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пригрозил суровыми наказаниями за удержание заложников на Ближнем Востоке

    Трамп пообещал «адскую цену» захватившим заложников на Ближнем Востоке
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп заявил о намерении наказать виновных в удержании заложников на Ближнем Востоке, если они не будут освобождены до его вступления в должность президента США в январе 2025 года.

    Избранный президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление в социальной сети, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что виновные в захвате заложников на Ближнем Востоке заплатят «адскую цену», если заложники не будут освобождены до его официального вступления в должность 20 января 2025 года.

    В частности, Трамп заявил: «Все говорят о заложниках, которых так жестоко, бесчеловечно удерживают против воли всего мира на Ближнем Востоке – но это только разговоры и никакого действия! Пусть эта правда станет предостережением: если заложники не будут освобождены до 20 января 2025 года, дня, когда я с гордостью вступлю в должность президента США, на Ближнем Востоке заплатят адскую цену, и виновные в этих преступлениях против человечности будут наказаны сильнее, чем кто-либо в долгой и славной истории Соединенных Штатов».

    До этого Трамп неоднократно подчеркивал свою готовность применять жесткие меры против тех, кто угрожает безопасности Израиля и интересам США на Ближнем Востоке. В частности, он говорил о необходимости усиления давления на террористические группы и государства, поддерживающие экстремистов.

    Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа, после чего боевики ХАМАС проникли в приграничные районы страны. В результате этих событий были захвачены более 200 заложников, и погибли около 1,2 тыс. человек.

    Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

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    30 ноября 2024, 15:17 • Новости дня
    Китайские компании приостановили экспорт в Россию из-за падения курса рубля

    Tекст: Александра Юдина

    Резкое падение курса рубля привело к приостановке экспорта китайских товаров на российские платформы электронной коммерции, следует из данных South China Morning Post.

    По данным издания, многие китайские экспортеры временно прекратили продажи на российских платформах электронной коммерции из-за падения курса рубля и опасений дальнейшей девальвации, передает РБК.

    Основатель бизнес-платформы Waimaojia на WeChat Энди Го заявил, что снижение курса рубля приводит к увеличению цен на китайские товары для россиян, что сокращает объем заказов и уменьшает прибыль китайских продавцов.

    Го также отметил, что международные санкции усложняют использование платежных систем на основных российских платформах, вынуждая экспортеров обращаться к сторонним компаниям с высокими комиссиями.

    При этом на российских маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, работают около 150 тыс. китайских компаний, и их количество продолжает расти.

    Специалист по цепочкам поставок Пэн Бяо указал на низкое количество компаний, готовых уйти с российского рынка, несмотря на риски.

    Джордан Си, другой китайский бизнесмен, подчеркнул, что падение курса рубля, высокий уровень возвратов и логистические расходы вынуждают некоторых продавцов отказываться от возврата товаров в Китай, что приводит к значительным финансовым потерям.

    Ранее курс рубля на Московской бирже резко укрепился после заявления Центрального банка России о приостановке покупок иностранной валюты с 28 ноября до конца года. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с курсом рубля находится под контролем, поводов для паники у граждан нет.

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    30 ноября 2024, 17:30 • Новости дня
    Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР

    Минобороны: Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР

    Авиация России и Китая провела совместное патрулирование в АТР

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России и ВВС Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило Министерство обороны России.

    ВКС России и ВВС НОАК провели очередное совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В патрулировании участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Хун-6К. Авиагруппа осуществила полеты над водами Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной частью Тихого океана, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Минобороны сообщило, что все действия авиагруппы соответствовали международному праву, и нарушений воздушного пространства иностранных государств зафиксировано не было. Су-30СМ, МиГ-31 и Цзянь-16 обеспечивали истребительное прикрытие на всем маршруте патрулирования.

    Кроме того, российские самолеты совершили посадку и взлет с аэродрома в Китайской Народной Республике. В некоторых этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. Продолжительность полета составила около восьми часов, включая дозаправку топливом в воздухе в ночное время.

    Ранее авиация России и Китая провела патрулирование над Японским морем.

    Также сообщалось, что Россия и Индия договорились расширить совместные военные учения.

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    2 декабря 2024, 11:52 • Новости дня
    В Индии отреагировали на угрозы Трампа странам БРИКС

    Экс-управляющий Резервного банка Индии назвал угрозы Трампа БРИКС несостоятельными

    Tекст: Мария Иванова

    Угрозы Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС маловероятны из-за юридических ограничений в США, считает бывший управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао.

    Экс-управляющий Резервного банка Индии Дуввури Суббарао в интервью агентству PTI заявил, что предупреждения Дональда Трампа о возможных санкциях против стран БРИКС несостоятельны. Как передает ТАСС, Суббарао подчеркнул, что такие меры могут не иметь юридической основы, так как неизвестно, позволяют ли законы США вводить пошлины на уровне 100% в случае отказа от доллара.

    Суббарао отметил: «Трамп, как известно, больше лает, чем кусает. Неясно, в какой степени он выполнит свою угрозу. Какой критерий будут использовать США, чтобы определить, отказалась ли страна от доллара? И позволяет ли американское законодательство вводить санкции против стран только потому, что они отказываются от доллара?».

    По мнению эксперта, гипотетическая единая валюта БРИКС могла бы защитить страны от долларовой зависимости, но на данный момент политические и экономические условия для этого не созданы. Суббарао считает, что страны-члены объединения не готовы к принятию общей валюты.

    Ранее Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара. Однако российский президент Владимир Путин подчеркнул, что говорить о создании единой валюты пока преждевременно. Путин отметил необходимость интеграции экономик стран БРИКС и повышения их качества до совместимого уровня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту, пригрозив пошлинами в 100%.

    Между тем министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Американист Малек Дудаков заявил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.

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    2 декабря 2024, 23:50 • Новости дня
    Израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане

    Израильская армия нанесла удары по «Хезболле» в ответ на обстрел горы Дов

    Tекст: Максим Попов

    Израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболлы» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов с территории Ливана, сообщив об уничтожении десятков пусковых установок и инфраструктуры радикалов.

    Как отметила пресс-служба ЦАХАЛ, ВВС Израиля осуществили массированные авиаудары по военным объектам, связанным с движением «Хезболла» на территории Ливана. Удары стали ответом на ракетный обстрел, совершенный из района Бергоз на юге Ливана в направлении горы Дов, передает ТАСС.

    В официальном заявлении сказано: «ВВС Израиля нанесли удары по террористам „Хезболлах“, десяткам пусковых установок и террористической инфраструктуре по всему Ливану. Кроме того, ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке «Хезболлы» в районе Бергоз на юге Ливана вскоре после запуска из нее двух ракет в сторону горы Дов».

    Израильская армия подчеркнула, что авиаудары были направлены на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны «Хезболла» и обеспечения безопасности на границе. Поддержку в операции осуществляли силы ПВО, которые следили за развитием ситуации и готовы были к дальнейшим действиям в случае необходимости.

    Как сообщил канал Al Jadeed, в результате ракетных ударов израильских ВВС в поселке Харис на юге Ливана было разрушено два дома и погибли по меньшей мере девять человек.

    Напомним, ранее президент США Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего срока.

    В итоге Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана.

    1 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна строго соблюдает условия перемирия с Ливаном.

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    1 декабря 2024, 22:39 • Новости дня
    Бербок заявила о важности сотрудничества с Китаем для Германии

    Бербок подчеркнула значимость сотрудничества с Китаем, несмотря на поддержку России

    Tекст: Максим Попов

    Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула значимость диалога с Китаем, несмотря на поддержку, оказываемую Пекином России.

    Накануне визита в КНР глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что для Германии сотрудничество с Китаем предпочтительнее конфронтации. Она подчеркнула значимость защиты европейских ценностей и интересов, заявив при этом, что нельзя быть наивными в таком взаимодействии, передает ТАСС.

    Вместе с тем Бербок выразила обеспокоенность сотрудничеством Китая с Россией, которое, по ее словам, противоречит европейским интересам. «Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за мир и безопасность во всем мире, Китай своей экономической и военной помощью России идет против наших основных европейских интересов,» – отметила она.

    Бербок отметила, что в Пекине намерена донести эту позицию до руководства КНР. Глава МИД Германии добавила, что Берлин поддерживает Европейскую комиссию в поиске компромиссов с Китаем для обеспечения справедливой экономической конкуренции.

    Ранее Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

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    30 ноября 2024, 21:32 • Новости дня
    Al Aqsa: Израильский удар по дому в Газе привел к гибели более 40 человек

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате израильского авиаудара по дому в северной части сектора Газа погибли по меньшей мере 40 человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    По данным телеканала, удар пришелся на район Телль-эз-Заатар в лагере Джебалия, где находился дом семьи аль-Аарадж, передает РИА «Новости».

    Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что в результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек. До этого сообщалось о 57 погибших и более 100 раненых при ударе Израиля по северу Газы.

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    3 декабря 2024, 01:15 • Новости дня
    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа

    Израильские войска сносят гражданские здания и укрепляют позиции в Газе

    NYT: Израиль создает буферную зону в секторе Газа
    @ Imago/ Saed Abu Nabhan/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Израильские военные активно расширяют сеть военных баз в центральной части сектора Газа, расчищая территорию для создания буферной зоны, сообщила The New York Times.

    По информации издания, израильские военные за последние месяцы расширили свое присутствие в центральной части сектора Газа. Основной целью этого расширения является создание буферной зоны, что подтверждается активным сносом более 600 зданий вдоль коридора Нецарим, передает РИА «Новости».

    Как отметили обозреватели, основная цель израильской армии заключается в установлении долгосрочного контроля над этой территорией. В дополнение к сносу зданий, командование ЦАХАЛ в разы увеличило количество аванпостов с вышками связи и оборонительными укреплениями, говорится в статье.

    Анализ спутниковых снимков, проведенный изданием, показывает наличие как минимум 19 крупных военных баз и десятков мелких в данном районе. Эти действия свидетельствуют о долгосрочных планах укрепления израильского присутствия в секторе Газа и создании стратегически важной буферной зоны, заключили эксперты.

    Напомним, ранее Джо Байден обратился с призывом прекратить смертельные столкновения в Газе, стремясь к заключению мирного соглашения до конца своего президентского срока. После этого премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля получила приказ начать полномасштабную войну в Ливане в случае нарушения режима прекращения огня. Накануне сообщалось, что израильские ВВС нанесли авиаудары по объектам «Хезболла» в Ливане после ракетного обстрела горы Дов.

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    30 ноября 2024, 13:23 • Новости дня
    Израиль атаковал объекты в Сирии у границы с Ливаном

    Израильские ВВС ударили по объектам у границы с Ливаном из-за контрабанды оружия

    Tекст: Александра Юдина

    Израильские военные атаковали объекты в Сирии, используемые для контрабанды оружия «Хезболла», вблизи ливанской границы, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Уточняется, что израильские ВВС нанесли удары по объектам военной инфраструктуры на сирийской территории, прилегающей к ливанской границе, передает РИА «Новости».

    По данным ЦАХАЛ, эти объекты использовались для контрабанды оружия движению «Хезболла», что является нарушением действующего соглашения о прекращении огня.

    По информации пресс-службы, удар был совершен после того, как была обнаружена активность, связанная с перевозкой оружия «Хезболла» через границу.

    Напомним, в результате атак израильской армии в секторе Газа погибли не менее 13 палестинцев, среди которых жители городов Газа и Хан-Юнис, а также лагеря Нусейрат. Обрушение жилого дома в центре Газы привело к гибели семи человек и пропаже шести.

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    2 декабря 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Принуждение к доллару усилит переход на нацвалюты

    Tекст: Мария Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

    Песков заявил, что если США будут применять силовое давление для принуждения других стран использовать доллар, это лишь усилит тенденцию к переходу на расчеты в национальных валютах, пишет ТАСС. Такое мнение он выразил, отвечая на вопрос о возможных действиях избранного президента США Дональда Трампа, который угрожает введением сто процентных пошлин, если страны БРИКС создадут свою валюту или перестанут использовать доллар.

    «Если США будут с использованием силы, как они говорят, [с использованием] экономического какого-то воздействия принуждать страны к использованию доллара, ну, наверное, это еще больше усилит эти тенденции по переходу на национальные валюты», – сказал Песков.

    Песков также отметил, что процесс эрозии привлекательности доллара как резервной валюты набирает силу. Он подчеркнул, что это касается не только стран БРИКС, но все больше и больше стран начинают использовать национальные валюты в торгово-экономической деятельности. Этот процесс, по его словам, распространяется по всему миру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избранный президент США Дональд Трамп выступил с заявлением против возможных планов стран БРИКС создать новую альтернативную валюту.

    Между тем министерство иностранных дел Бразилии считает заявления Трампа о введении 100-процентных пошлин на товары из стран БРИКС в случае отказа от доллара бессмысленными и провокационными.

    Американист Малек Дудаков заявил, что Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе в странах БРИКС, но не сможет этого сделать.

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    30 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    ХАМАС обвинило Израиль в использовании запрещенного оружия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Палестинское движение ХАМАС заявило о применении Израилем запрещенного оружия в секторе Газа и потребовало создания международного комитета для расследования этого вопроса.

    В заявлении движения говорится об «ужасных свидетельствах» от граждан и врачей на севере анклава, а также о случаях обстрелов снарядами, которые приводят к испарению тел, передает РИА «Новости».

    В связи с этим ХАМАС призвало международное сообщество и ООН сформировать комитет для международного расследования.

    Ранее Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи.

    Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.

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    30 ноября 2024, 16:33 • Новости дня
    Al Aqsa: При ударе Израиля в Газе во время раздачи муки погибли десять человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате израильского удара на юге сектора Газа в районе Кизан-ан-Наджар при получении муки погибли десять человек, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.

    Палестинский телеканал сообщает, что трагедия произошла в районе Кизан-ан-Наджар, городе Хан-Юнис, когда жители получали муку. Израильские военнослужащие нанесли удар по автомобилю и группе людей в этом районе, погибли десять человек, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о семи погибших в результате рейда израильских военных, которые взорвали здание, спровоцировав его обрушение.

    Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам сообщило, что более 130 тыс. человек из северной Газы были вынуждены покинуть свои дома из-за продолжающихся военных действий.

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    30 ноября 2024, 16:28 • Новости дня
    Иран потребовал исключить Израиль из Генассамблеи ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран обратился к четырем высокопоставленным чиновникам ООН с требованием исключения Израиля из Генеральной ассамблеи, сообщил генсек иранского Совета по правам человека Казем Гариб-Абади.

    Гариб-Абади направил свое заявление генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю экономического и социального совета ООН Роберту Рею, главе комиссии ООН по делам женщин Абд аль-Азиз умм аль-Васил и верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, передает РИА «Новости». В письме он заявил, что «настало время Израилю ответить за свои преступления и быть исключенным из ООН».

    Иран обвиняет Израиль в нарушении устава ООН, четырех Женевских конвенций, международных прав человека и гуманитарных прав, а также в совершении военных преступлений. В заявлении говорится об убийствах женщин и детей, обстрелах жилых кварталов и систематическом разрушении системы образования в Палестине и Ливане. Эти обвинения подтверждаются докладами международных организаций.

    Ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Израиль отказался признавать ордер МУС на арест Нетаньяху. Министерство юстиции Швейцарии заявило, что в случае приезда премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территорию страны, он будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

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