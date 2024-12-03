Израиль счел угрозы Трампа странам БРИКС смелым решением

Израильский министр поддержал угрозы Трампа по пошлинам для БРИКС

Tекст: Мария Иванова

Министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат, комментируя планы избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что возможное введение 100-процентных пошлин для стран БРИКС станет «лучшим решением для свободного мира». Как сообщает ТАСС, Баркат выразил уверенность, что это смелый и умный шаг, который поможет навести геополитический порядок и противостоять попыткам дестабилизации.

По мнению Барката, Индия и Израиль не станут использовать альтернативные доллару валюты, так как угрозы Трампа могут стать эффективным инструментом для удержания экономик в рамках существующей финансовой системы.

Ранее Трамп заявлял о введении торговых пошлин в 100% на товары из стран БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от доллара.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что идея единой валюты БРИКС пока неактуальна. Выступая на пленарной сессии «Валдая», он отметил, что для этого необходимо добиться большей интеграции экономик и поднять их качество на совместимый уровень. В октябре на саммите БРИКС в Казани Путин также назвал использование доллара в политических целях ошибкой.

Китай во вторник объявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС, несмотря на угрозы Трампа ввести 100-процентные пошлины на товары из этих стран в случае отказа от доллара. Министерство иностранных дел Бразилии также назвало заявления Трампа о введении таких пошлин бессмысленными и провокационными.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации мира, включая страны БРИКС, но не сможет этого сделать, заявил американист Малек Дудаков.