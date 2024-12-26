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FT сообщила об увеличении поставок элитных сумок в Россию
FT рассказала о квартире посредника в Италии, забитой элитными сумками для России
Бизнес посредников по поставкам премиум-товаров в Россию процветает, несмотря на санкции, а в Италии обнаружена квартира, заполненная элитными сумками для российских покупателей, говорится в материале Financial Times (FT).
После начала специальной военной операции на Украине и введения санкций бизнес посредников по поставкам элитной одежды и аксессуаров в Россию значительно увеличился, пишет Financial Times.
Издание рассказало о поставщике по имени Михаил, чья квартира в Италии «забита» элитными сумками, отправляемыми в Россию. Михаил еженедельно отправляет 10–20 посылок и зарабатывает до 6 тыс. евро на комиссионных, передает РБК.
Он подчеркнул, что итальянцам важно продать товар, а дальнейшая судьба продукции не имеет для них значения. По его словам, конечный получатель товара не является тайной. «В этих магазинах меня уже все знают, и они знают моих коллег. Все прекрасно понимают, куда отправляется эта одежда», – сообщил Михаил.
Перекупщики активно используют соцсети для предложений своих услуг, обещая обход санкций. Однако, как отмечает FT, существует множество препятствий для торговли, особенно с участием посредников из третьих стран, которые соблюдают ограничения.
Латвийская таможня сообщила изданию, что в 2024 году было отклонено 60 посылок с предметами роскоши, направляемыми в Россию, с заниженными ценами в декларациях. Екатерина Ногай из IBC Real Estate отметила, что западные бренды создают коллекции с ценами, соответствующими российским условиям.
Жительница России сообщила FT, что санкции на люксовые товары затронули в основном средний класс, в то время как богатые покупатели продолжают получать товары через закупщиков.