Вяльбе рассказала о своем единственном несогласии с Путиным

Вяльбе не согласилась с Путиным по вопросу участия спортсменов в международных соревнованиях

Tекст: Ольга Иванова

Вяльбе в эфире Rutube-канала «Эмпатия Манучи» выразила несогласие с мнением президента Владимира Путина. Она отметила, что не поддерживает идею Путина о том, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать ли в международных соревнованиях. Вяльбе подчеркнула, что отсутствие единой политики в данном вопросе вызывает разногласия, сообщает «РБК».

В ходе интервью Вяльбе заявила: «В связи с тем, что у нас нет единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна. Наверное, это единственное, в чем я не согласна с нашим Путиным».

Ранее Вяльбе поддержала слова российского президента Владимира Путина о Международном олимпийском комитете и назвала его «междусобойчиком».