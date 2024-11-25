Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством сверхдержавы. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах». Ну, ок.11 комментариев
Вяльбе рассказала о своем единственном несогласии с Путиным
Вяльбе не согласилась с Путиным по вопросу участия спортсменов в международных соревнованиях
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила несогласие с президентом России Владимиром Путиным по вопросу самостоятельного решения российских спортсменов об участии в международных соревнованиях, считая, что должна быть единая политика.
Вяльбе в эфире Rutube-канала «Эмпатия Манучи» выразила несогласие с мнением президента Владимира Путина. Она отметила, что не поддерживает идею Путина о том, что российские спортсмены должны самостоятельно решать, участвовать ли в международных соревнованиях. Вяльбе подчеркнула, что отсутствие единой политики в данном вопросе вызывает разногласия, сообщает «РБК».
В ходе интервью Вяльбе заявила: «В связи с тем, что у нас нет единой какой-то политики, президент говорит, что спортсмен должен сам решить, ехать или нет. С этим я не согласна. Наверное, это единственное, в чем я не согласна с нашим Путиным».
Ранее Вяльбе поддержала слова российского президента Владимира Путина о Международном олимпийском комитете и назвала его «междусобойчиком».