Вяльбе согласилась с высказыванием Путина о МОК

Tекст: Алексей Дегтярев

«Сказано не в бровь, а в глаз. Так и есть на самом деле. МОК превратился в какой-то междусобойчик – сплошные двойные стандарты», – сказала Вяльбе РИА «Новости».

Она отметила, что глава МОК Томас Бах должен просить прощения у всех христиан за Олимпиаду во Франции.

«Абсолютно правильно – цирк какой-то», – согласилась Вяльбе с оценкой Путина по МОК.

Вяльбе выразила мнение, что многие международные институты находятся в кризисе, поскольку не меняют своих законов и уставов. Она отметила, что решения часто принимаются спонтанно, что вызывает недовольство в спортивной среде.

Глава ФЛГР уверена, что в будущем ситуация изменится, и МОК вернется к своим изначальным функциям поддержки спортсменов на Олимпийских играх, а не станет инструментом для зарабатывания денег.

Ранее президент России на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Международный олимпийский комитет подвергается серьезному давлению со стороны западных стран, под этим давлением МОК «превратился в каких-то цирковых артистов».