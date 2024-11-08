  • Новость часаПолитолог назвал два условия для разговора Путина и Трампа
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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    22 комментария
    8 ноября 2024, 12:10 • Новости дня

    Вяльбе согласилась с высказыванием Путина о МОК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала слова российского президента Владимира Путина о Международном олимпийском комитете и назвала его «междусобойчиком».

    «Сказано не в бровь, а в глаз. Так и есть на самом деле. МОК превратился в какой-то междусобойчик – сплошные двойные стандарты», – сказала Вяльбе РИА «Новости».

    Она отметила, что глава МОК Томас Бах должен просить прощения у всех христиан за Олимпиаду во Франции.

    «Абсолютно правильно – цирк какой-то», – согласилась Вяльбе с оценкой Путина по МОК.

    Вяльбе выразила мнение, что многие международные институты находятся в кризисе, поскольку не меняют своих законов и уставов. Она отметила, что решения часто принимаются спонтанно, что вызывает недовольство в спортивной среде.

    Глава ФЛГР уверена, что в будущем ситуация изменится, и МОК вернется к своим изначальным функциям поддержки спортсменов на Олимпийских играх, а не станет инструментом для зарабатывания денег.

    Ранее президент России на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Международный олимпийский комитет подвергается серьезному давлению со стороны западных стран, под этим давлением МОК «превратился в каких-то цирковых артистов».

    7 ноября 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин допустил применение ядерного оружия Западом

    Путин: Никто не гарантирует, что Запад не использует ядерное оружие

    Путин допустил применение ядерного оружия Западом
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением. Ведь оружие, способное это делать, существует и постоянно совершенствуется, приобретает новые формы по мере развития технологий. А клуб обладателей такого оружия расширяется. И никто не гарантирует, что в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм оно не будет задействовано», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    Коментарии (4)
    7 ноября 2024, 21:57 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая», заявил, что поздравляет Дональда Трампа с его победой на президентских выборах в США.

    «Я, пользуясь случаем, хочу поздравить его (Трампа – прим. ВЗГЛЯД) с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки», – сказал он, пишет РИА «Новости».

    Путин отметил, что готов к контактам с Трампом. По его словам, в первый президентский срок Трампа затравили, что «он боялся шаг сделать», передает ТАСС.

    Российский лидер уточнил, что Россия готова работать с любым президентом США, которому окажет доверие американский народ.

    На ваш взгляд
    Дональд Трамп объявил о победе на выборах в США и пообещал работать над прекращением всех войн в мире. Получится у Трампа остановить войны?



    Результаты
    38 комментариев

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возможности общения Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом до его инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.

    Коментарии (22)
    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    Коментарии (2)
    8 ноября 2024, 03:38 • Новости дня
    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине

    Путин отметил, что конфликт на Украине усилил ведущую роль США в мире

    Путин заявил о росте влияния США из-за конфликта на Украине
    @ Mikhail Metzel/ Kremlin Pool/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Конфликт на Украине позволил США укрепить свою ведущую роль, влияя на европейские страны в ущерб их интересам, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».

    По словам Путина, европейские страны, входящие в НАТО, совершают действия в интересах США, что наносит ущерб их собственным экономическим интересам, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что в некоторых штатах США энергоносители стоят в несколько раз дешевле, чем в странах Евросоюза. Он отметил, что американская сторона улучшает условия для европейских компаний на своей территории, сознательно снижая налоги, что привлекает бизнес из Европы.

    Российский лидер также добавил, что это затронуло компании, связанные не только с энергетикой, но и с металлургией и автомобильной промышленностью. «Этот конфликт позволил США укрепить свою ведущую роль, поставив страны в полуколониальную зависимость», – заявил Путин.

    Напомним, выступая на площадке клуба «Валдай» Путин заявил об активном сотрудничестве России и КНР в сфере энергетики. Также президент рассказал о сотрудничестве России и Индии в сфере ВТС.

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    8 ноября 2024, 04:13 • Новости дня
    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем

    Россия завершает испытания новейших оборонных систем для вооружения армии

    Путин сообщил о завершении испытаний новых оборонных систем
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Россия заканчивает испытания современных оборонных систем для перевооружения армии, сообщил президент Владимир Путин в ходе работы дискуссионного форума «Валдай».

    «Мы сейчас уже подходим к тому, чтобы ставить на вооружение новейшие наши разработки, о которых я еще лет пять назад говорил. Мы сейчас завершаем испытания постепенно», – приводит РБК слова российского лидера.

    Как известно, в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году Путин  рассказал о беспилотном подводном аппарате «Посейдон». В 2019-м он анонсировал новую гиперзвуковую ракету «Циркон» со скоростью девять махов и дальностью полета более 1 тыс. км.

    Напомним, в первый день работы дискуссионного клуба «Валдай» Путин также заявил, что Россия и Индия продолжают развивать отношения в области безопасности и военно-технического сотрудничества, занимаясь совместными разработками.

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    8 ноября 2024, 01:06 • Новости дня
    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины

    Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной на реальных условиях

    Путин объявил о готовности начать мирные переговоры без «хотелок» Украины
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы готовы к мирным переговорам, но только не на базе каких-то «хотелок», названия которых меняются от месяца к месяцу, а на базе реалий, которые складываются, и на основе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле  – на базе, но исходя из реалий сегодняшнего дня»,  – приводит ТАСС слова президента.

    По мнению Путина, между соседними Россией и Украиной нужны мир, спокойствие и сотрудничество на длительную историческую перспективу. «Именно к этому мы и должны стремиться, именно к этому и стремится Россия»,  – отметил он.

    «Только речь должна идти не о перемирии на полчаса или на полгода для того, чтобы там снаряды подкатили, а для того, чтобы создать благоприятные условия для восстановления отношений и сотрудничества будущего в интересах двух народов, которые, безусловно, являются братскими, как бы это ни осложнялось риторикой, сегодняшними трагическими событиями во взаимоотношениях России и Украины»,  – предостерег Путин.

    Напомним, до этого российский лидер заявил о стремлении к долгосрочному урегулированию конфликта на Украине. Также он подчеркнул право жителей Донбасса и Новороссии на суверенитет.


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    7 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    Путин заявил о формировании нового мирового устройства
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Современный мир вступает в период значительных изменений, которые формируют новое мировое устройство, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

    «Эти два десятилетия не просто были насыщены важнейшими, подчас драматическими событиями поистине исторического масштаба. На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого, например, Вестфальскую или Ялтинскую систему. Поднимаются новые державы. Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность. Все тверже настаивают на достижении цели развития и справедливости», – заявил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что нынешнюю эпоху можно считать временем кардинальных перемен.

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    8 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до выборов в США

    Путин заявил о приказе Киеву держаться в Курске до президентских выборов в США

    Tекст: Максим Попов

    Киев получил указание держаться в Курской области до выборов в США, несмотря на значительные потери ВСУ, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба Валдай.

    «А почему они там сидят, неся такие потери? Потому что приказано, приказано из-за океана любой ценой, именно любой ценой держаться хотя бы до выборов, чтобы показать, что все усилия администрации демпартии на украинском направлении были ненапрасными», – приводит ТАСС слова российского лидера.

    Путин подчеркнул, что за три месяца боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 30 тыс. человек. 

    Напомним, до этого российский президент раскрыл политические мотивы нападения ВСУ на Курскую область

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    8 ноября 2024, 01:59 • Новости дня
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    Госдеп заявил о готовности поддержать Зеленского в переговорах с Россией
    @ Valerie Plesch/ DPA/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Вашингтон выразил готовность поддержать Владимира Зеленского, если он решит начать переговоры с Россией для урегулирования конфликта на Украине, подчеркнув, что это решение должно быть исключительно его выбором.

     «Если президент Зеленский решит, что он хочет начать переговоры, мы бы, конечно, поддержали это. Наша политика в течение продолжительного времени состояла в том, что президенту Зеленскому решать, когда время для переговоров. Ни нам, ни любой другой стране не пристало принуждать его к этому. И мы бы поддержали его в рамках любого процесса, направленного на обеспечение справедливого и долгосрочного мира. Но это в конечном счете его решение, а не наше», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

    В ходе брифинга Миллер также отметил, что Дональд Трамп, будучи избранным президентом США, во время предвыборной кампании отмечал, что готов быстро урегулировать конфликт. Однако, по словам Миллера, это решение остается за Украиной и ее руководством.

    Напомним, как заявил президент Владимир Путин, Москва готова начать мирные переговоры с Киевом, но только не на основе «хотелок» украинской стороны, а исходя из реалий.

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    7 ноября 2024, 23:21 • Новости дня
    Трамп допустил возможность разговора с Путиным

    Трамп заявил, что не общался с Путиным после выборов, но допускает возможность разговора

    Трамп допустил возможность разговора с Путиным
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп сообщил в интервью NBC, что пока не общался с Владимиром Путиным, но планирует поговорить с ним в будущем, чтобы обсудить международные отношения.

    Дональд Трамп, недавно избранный президентом США, заявил, что пока не общался с президентом России Владимиром Путиным после своей победы на выборах. Тем не менее он открыто допустил возможность такого разговора в ближайшем будущем. «Я думаю, мы поговорим», – приводит ТАСС слова Трампа.

    Ранее Трамп не раз высказывался о том, что планирует пересмотреть отношения США с Россией после вступления в должность. Он подчеркивал необходимость диалога и возможного сотрудничества в решении глобальных вопросов, что вызвало неоднозначные реакции как в США, так и за их пределами.

    Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока нет ясности, когда и по каким вопросам может состояться разговор между Владимиром Путиным и  Дональдом Трампом. 

    Напомним, накануне президент Путин поздравил Трампа с победой на выборах в США.

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    8 ноября 2024, 06:45 • Новости дня
    Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин

    Путин подчеркнул, что «я русский» может сказать любой житель России независимо от этноса

    Путин заявил, что «я русский» может сказать любой россиянин
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Владимир Путин отметил, что каждый житель России независимо от этнического происхождения может идентифицировать себя как русский, ссылаясь на эпизод с иностранным корреспондентом.

    Президент рассказал о предвыборной кампании, во время которой иностранный корреспондент в Белгороде спросил мужчину на улице, куда тот направляется. Мужчина, несмотря на предупреждение о возможной опасности из-за дронов, ответил, что идет на избирательный участок. «Это такой же мужчина, так средний лет, он повернулся к нему, посмотрел так сурово и говорит, я русский. И пошел», – приводит РИА «Новости» слова президента, произнесенные на форуме «Валдай».

    Путин подчеркнул, что такой ответ мог бы дать представитель любого из 190 этносов, проживающих в России, будь то житель Поволжья, Северного Кавказа или северных районов страны. Во время своего выступления президент отметил важность единства и целостности России, где каждый гражданин может ощущать себя частью единой нации.

    Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» Путин также подчеркнул важность суверенитета страны и консолидации общества.

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    7 ноября 2024, 20:53 • Новости дня
    Путин назвал НАТО анахронизмом

    Tекст: Дарья Григоренко

    НАТО является единственным оставшимся в мире блоком, который связан «обязаловкой», это откровенный анахронизм, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии «Валдая».

    «В мире сегодня остался лишь один блок, спаянный так называемой обязаловкой, жесткими идеологическими догмами и клише. Это Организация Североатлантического договора, которая, не прекращая экспансии на восток Европы, сейчас пытается распространить свои подходы и на другие пространства мира, нарушая свои собственные уставные документы. Это просто откровенный анахронизм», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что в случае нарастания угроз международной безопасности никто не может гарантировать, что ядерное оружие не будет применено.

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    7 ноября 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин: За формирование нового мира развернулась борьба

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что старое мировое устройство уходит, а мир вступает в фазу серьезной борьбы за формирование новых принципов отношений между странами.

    «Прежнее устройство мира безвозвратно уходит, можно сказать, уже ушло, а за формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба. Непримиримая прежде всего по той причине, что это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это – столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.

    Путин добавил, что «от его исхода зависит, сможем ли мы все вместе совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культур и цивилизаций без принуждения и применения силы».

    «Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек остаться человеком?» – заключил президент.

    Ранее Путин заявил, что международные процессы могут сделать следующие 20 лет истории более сложными для человечества.

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    7 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Путин: Мы будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия прибегает к применению силы исключительно в ответ на агрессию оппонентов и будет предпринимать все меры для защиты страны и ее граждан, если другие аргументы не работают.

    «За столетия своей истории человечество привыкло, что предельный способ разрешения противоречий – выяснение отношений при помощи силы. Да, такое тоже бывает: «Кто сильнее, тот и прав». Этот принцип тоже работает… Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого ее гражданина и всегда будем добиваться своих целей», – приводит его слова Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин выразил обеспокоенность тем, что слепая вера западных стран в собственную безнаказанность может привести к мировым трагическим последствиям.

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    7 ноября 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин заявил, что мир движется к полифоническому мироустройству

    Новое устройство возможно только на принципах многоголосия. А тому, кто хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре, заявил президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Убежден, что новое устройство возможно только на принципах многоголосия, гармоничного звучания всех музыкальных тем. Если угодно, мы движемся к мироустройству не столько полицентрическому, сколько полифоническому, в котором слышны и, главное, должны быть услышаны все голоса», – заявил Путин. Его слова передает официальный Telegram-канал Кремля.

    «Тем, кто привык и хочет исключительно солировать, придется привыкать к новой мировой партитуре», – добавил президент.

    Ранее Путин заявил, что за формирование нового мира развернулась борьба.


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    7 ноября 2024, 15:28 • Новости дня
    Российскому каноисту вернули золото ЧМ после разбирательства

    Каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ после протеста и апелляции ICF

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский каноист Захар Петров получил золотую медаль чемпионата мира спустя два месяца после скандального финиша, где он выпал из каноэ, но опередил соперника на доли секунды.

    Золотая медаль чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ была передана российскому каноисту Захару Петрову после нескольких разбирательств, сообщает Metaratings. Медаль была вручена генеральному секретарю ВФГБК Елене Исхаковой, которая пообещала наградить Петрова на торжественной церемонии.

    Петров 25 августа первым пересек финишную черту на дистанции 500 метров, но перевернулся на финише, опередив Сергея Тарновского из Молдавии на 0,019 секунды. Первоначально Петрову отказали в медали из-за технической ошибки, но после протеста золото было возвращено. Однако это решение было оспорено четырьмя странами, и Петрову снова отказались вручать награду.

    В октябре ICF удовлетворила апелляцию российской стороны и окончательно вернула золотую медаль Петрову. Тарновский уже не впервые сталкивается с лишением медалей в пользу российских спортсменов. На Олимпиаде-2016 он был дисквалифицирован после допинг-теста, что лишило его бронзы, которую должен был получить Илья Штокалов, но тот до сих пор не получил награду.

    Российские спортсмены также продолжают ожидать медалей Игр-2022, где фигуристы заняли третье место в командном турнире, но не получили награды из-за логистических проблем и отстранения Олимпийского комитета России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебряной медали Олимпийских игр 2012 года из-за нарушений антидопинговых правил.

    Суд также отклонил апелляции российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, аннулировав их результаты с 2013 года.

    Международный союз конькобежцев (ISU) еще летом принял решение о допуске российских фигуристов-юниоров на международные соревнования, как сообщила Ирина Роднина.

    Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин подчеркнул важность участия России в мировом спортивном движении и готовность к диалогу на Евразийском форуме молодых дипломатов.

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      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

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