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    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Миграционные проблемы в России и проще, и сложнее, чем в других странах

    Умение создать пространство для сосуществования самых разных людей и культур является важнейшим преимуществом России, которое вечно недооценивают ее противники. Но без коррекции миграционной политики эти особенности могут стать уязвимостью.

    1 комментарий
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Идея деколонизации прилетит на Запад бумерангом

    Спекуляции на далеком прошлом в странах-новоделах и подрывная деятельность русофобов базируются на одних и тех же идеях, и нам не надо их делить на «какую надо деколонизацию» и «какую не надо».

    10 комментариев
    26 декабря 2024, 18:44 • Новости дня

    Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета

    Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.

    Самописцы были обнаружены в ходе осмотра места катастрофы, сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев, выступление которого опубликовал Telegram-канал регионального издания Lada.kz, передает ТАСС.

    Приборы передадут управлению по расследованию авиационных происшествий, где их данные будут полностью проанализированы для выяснения причин катастрофы, добавил Ордабаев.

    Ранее МЧС Казахстана сообщило об обнаружении 38 тел погибших при крушении самолета Embraer 190 под Актау. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в этом крушении. Пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о стюардессе, которая проявила мужество и стойкость в критический момент крушения самолета в Актау.

    25 декабря 2024, 16:28 • Новости дня
    В Сети опубликованы кадры с пробоинами на упавшем под Актау самолете

    Опубликованы кадры с пробоинами на хвосте упавшего самолета под Актау

    Tекст: Вера Басилая

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    В социальных сетях распространились фотографии и видеокадры упавшего под Актау самолета с отметинами на хвосте.

    Эксперты, проанализировавшие опубликованное видео, предположили, что отверстия на фюзеляже могут быть результатом обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Авиаэксперты Роман Гусаров и Игорь Маликов ранее заявили, что на борту самолета могли находиться лишь кислородные баллоны, но причины их возможного взрыва остаются неясными.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение, а в Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.


    Коментарии (25)
    25 декабря 2024, 11:09 • Новости дня
    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета

    На борту разбившегося в Казахстане самолета находились 16 россиян

    Названо число россиян на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате авиакатастрофы в Казахстане среди пассажиров самолета числились 16 граждан России, а также граждане Азербайджана, Киргизии и Казахстана, сообщил Минтранс Казахстана.

    Как указали в ведомстве, на борту разбившегося самолета находились 16 граждан России, также среди пассажиров числились 37 граждан Азербайджана, шесть казахстанцев и три гражданина Киргизии, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. В АТОР ранее сообщали, что клиентов российских туроператоров на борту самолета не было.

    Коментарии (2)
    26 декабря 2024, 14:50 • Видео
    Илон Маск будет менять власть в Германии

    Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 11:54 • Новости дня
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    Стало известно о взрыве баллона на борту разбившегося в Казахстане самолета
    @ Иса Таженбаев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление здравоохранения Мангистауской области сообщило о взрыве баллона на борту самолета авиакомпании AZAL, который разбился под казахстанским Актау в среду.

    В сообщении управления, которое приводит агентство Казинформ, говорится, что 25 декабря в 10.58 по местному времени (8.58 мск) на борту самолета взорвался баллон, в связи с чем поступил вызов 1-й категории срочности, передает ТАСС.

    На место происшествия были отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад Центра медицины катастроф.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. На борту самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа. МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 13:49 • Новости дня
    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    Генпрокуратура Азербайджана: В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека

    В авиакатастрофе в Казахстане выжили 32 человека
    @ t.me/qr_tjm

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы, они проходят лечение, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

    Сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов сообщил на брифинге, что из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, передает ТАСС.

    «По последним данным, из находившихся на борту самолета 32 человека выжили, проводится их лечение», – сказал Зейналов.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. Ранее МЧС Казахстана сообщало о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау. В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося в Казахстане самолета. СК России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Коментарии (4)
    25 декабря 2024, 12:36 • Новости дня
    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

    Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командир разбившегося в Казахстане самолета «Азербайджанских авиалиний» принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау после столкновения с птицами, сообщили в Росавиации.

    В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

    По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

    На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

    Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

    Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

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    25 декабря 2024, 11:31 • Новости дня
    Алиев покинул саммит СНГ в России из-за авиакатастрофы в Казахстане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев покинул неформальный саммит СНГ, проходивший в России, и вернулся в Баку после крушения самолета в районе аэропорта казахстанского Актау.

    В связи с трагедией в Казахстане президент Алиев решил немедленно вернуться в столицу Азербайджана, передает РИА «Новости» со ссылкой на официальный азербайджанский источник.

    «В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», – передает слова собеседника агентство.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане. При крушении выжили 12 человек. Состояние выживших оценивается как тяжелое, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Коментарии (3)
    25 декабря 2024, 18:30 • Новости дня
    Авиакомпания AZAL приостановила полеты в Грозный и Махачкалу

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines прекратила рейсы в Грозный и Махачкалу из-за расследования

    Tекст: Вера Басилая

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу на время расследования аварии, полеты на других маршрутах продолжаются по плану, сообщили в пресс-службе AZAL.

    Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) временно прекратила выполнение рейсов по маршрутам Баку – Грозный – Баку и Баку – Махачкала – Баку, передает ТАСС.

    Это решение связано с началом расследования инцидента, который произошел вблизи города Актау. В пресс-службе AZAL заявили, что рейсы по другим направлениям продолжаются согласно штатному расписанию.

    Ранее в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека из 62-х остались живы и отправлены на лечение. Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета в Казахстане.

    Между тем в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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    26 декабря 2024, 08:24 • Новости дня
    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау

    МЧС: Состояние эвакуированных из Актау пассажиров тяжелое, но транспортабельное

    Стало известно о состоянии выживших в авиакатастрофе в Актау
    @ NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врачи МЧС России сообщили, что пострадавшие, эвакуируемые из Казахстана в Москву, находятся в тяжелом состоянии, однако транспортабельны.

    Врач анестезиолог-реаниматолог Центроспаса Виктор Белинский подчеркнул, что им будет оказана вся необходимая медицинская помощь на борту для успешной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Как пишет ТАСС, спецборт Ил-76 МЧС России уже вылетел из Актау и направляется в Москву. На его борту находятся девять человек, включая одного ребенка, все они пострадали в крушении самолета, следовавшего из Баку в Грозный.

    МЧС также продолжает работу круглосуточного телефона горячей линии на базе Центра экстренной психологической помощи. Психологи оказывают поддержку не только эвакуируемым, но и семьям пострадавших и погибших в Чечне.

    Ранее сообщалось, что тела жертв крушения самолета Embraer 190, включая граждан Казахстана и Азербайджана, решили доставить в Баку после подтверждения врачами безопасности перевозки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский спецборт с медиками на борту совершил посадку в Актау для эвакуации россиян, пострадавших при крушении пассажирского самолета, в Москву, вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

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    25 декабря 2024, 15:42 • Новости дня
    Названы оказавшиеся безопасными места в упавшем в Казахстане самолете

    Большинство выживших при крушении в Казахстане сидели в хвосте самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) возле Актау выжили пассажиры, находившиеся в хвостовой части, которая осталась практически целой, сообщили СМИ.

    Как пишет 24.kg, большинство выживших при этом находились в хвостовой части лайнера, которая получила минимальные повреждения. Отмечается, что 16 человек, сидевших в передней части самолета, были выброшены наружу при ударе, что стало причиной их гибели. Также отмечается, что пассажиры в центральной части самолета погибли в салоне, передает ТАСС.

    По данным МЧС Казахстана, хвостовая часть самолета Embraer 190 осталась практически неповрежденной. По информации сайта russianairplanes.net, самолет Embraer 190, бортовой номер 4K-AZ65, принадлежал суббренду Buta Airways. На момент катастрофы он находился в эксплуатации 11 с половиной лет. Несмотря на хорошую репутацию в области безопасности, данный тип самолета уже попадал в различные инциденты.

    По информации СМИ, спасатели сразу после катастрофы приступили к тушению пожара и эвакуации пассажиров. На месте ЧП работал спасательный вертолет. До сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, открыты горячие линии для обращения граждан.

    «В командном центре города Астаны и в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области функционируют телефоны горячих линий, поступило 296 звонков», – уточнили в МЧС.

    Напомним, в среду утром недалеко от Актау в Казахстане разбился самолет Embraer 190. Лайнер компании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди них 37 граждан Азербайджана, три – Киргизии, 16 россиян и шесть казахстанцев.

    По информации МЧС республики, число выживших возросло до 32 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Позже управление здравоохранения Мангистауской области сообщило, что на борту самолета взорвался баллон.

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    25 декабря 2024, 12:13 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как выжили пассажиры упавшего в Актау самолета

    Эксперт: Пассажиры выжили в крушении самолета в Актау благодаря отвалившейся хвостовой части

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажиры самолета, потерпевшего крушение в Актау, выжили благодаря отвалившейся задней части лайнера, заявил председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

    В разговоре с RT Смирнов объяснил, почему пассажиры выжили в крушении самолета в Актау. По его словам, задняя часть самолета отвалилась при ударе о землю, и, как следствие, те, кто находился в этой части, сумели выжить, поскольку она не загорелась. Остальную часть лайнера охватило пламя.

    Смирнов также высказал предположение о возможной причине крушения.

    «Попадание птиц вполне могло быть причиной. Полет производился над водным пространством, где много чаек, вполне возможно попадание одиночной или стаи чаек», – отметил эксперт. По его словам, комиссия уже начала свою работу и вскоре все детали будут выяснены.

    Ранее МЧС Казахстана сообщило о 28 выживших в авиакатастрофе под Актау, а на борту разбившегося самолета находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

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    25 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Вице-премьер Казахстана призвал не спешить с выводами о крушении самолета

    Вице-премьер Казахстана Бозумбаев попросил дождаться результатов расследования крушения самолета AZAL

    Tекст: Вера Басилая

    Выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается, заявил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев.

    Вице-премьер отметил, что в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли эксперты-криминалисты и специалисты авиационной администрации Казахстана, передает ТАСС.

    По его словам, все доказательства соберут, сделают необходимые экспертизы.

    «Я далек от того, чтобы сейчас скоропалительно какие-то выводы делать, дайте поработать экспертам», – заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать видеоролики в интернете, на которых засняты обломки самолета с якобы пробоинами от выстрелов.

    Ранее в Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

    Между тем в Актау был найден черный ящик самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося на территории Казахстана. Одной из возможных причин эксперты считают столкновение со стаей птиц.

    Напомним, в результате крушения самолета в Казахстане погибли 38 человек, состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести. В результате крушения авиакатастрофы в Казахстане погибли семь из 16 россиян, находившихся на борту.

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    25 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Ребенок из Чечни пропал после крушения самолета в Казахстане

    На борту разбившегося самолета под Актау были два ребенка из Чечни, судьба одного из них неизвестна

    Tекст: Вера Басилая

    На борту самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение под казахстанским Актау, находились два ребенка из Чечни, судьба одного из них остается неизвестной, сообщил журналистам представитель детского омбудсмена Чечни Адам Халиков.

    По его словам, одного ребенка госпитализировали, а судьба второго остается неизвестной, передает ТАСС.

    Напомним, в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) близ казахстанского города Актау 32 человека остались живы и проходят лечение.

    В Росавиации сообщили о 16 россиянах на борту разбившегося самолета. Следственный Комитет России возбудил дело после крушения.

    Коментарии (0)
    25 декабря 2024, 22:29 • Новости дня
    Куба выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

    Куба соболезнует Азербайджану, России, Казахстану и Киргизии из-за авиакатастрофы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Кубы и министр иностранных дел выразили соболезнования странам в связи с катастрофой самолета Embraer 190 азербайджанской авиакомпании около Актау, где погибли и пострадали граждане нескольких государств.

    Как передает ТАСС, президент Кубы Мигель Диас-Канель и министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Казахстане. «Мы вместе с правительствами и народами Азербайджана, России, Казахстана и Киргизии в этот момент после трагического воздушного инцидента в Актау. Наши соболезнования, особенно родственникам погибших. Желаем быстрого восстановления получившим ранения», – написал Диас-Канель на своей странице в соцсети.

    Глава МИД Кубы также выразил соболезнования в соцсети, подчеркнув, что их соболезнования направлены правительствам и народам пострадавших стран, особенно родственникам погибших.

    Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи казахстанского города Актау. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых были граждане нескольких стран, включая Россию, Азербайджан, Казахстан и Киргизию. По данным Минздрава Казахстана, выжили 29 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек, а состояние 29 пострадавших оценивается как тяжелое и средней тяжести.

    Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что выводы о причинах крушения самолета авиакомпании AZAL делать преждевременно, так как расследование еще продолжается.

    В Сети появились кадры самолета, упавшего под Актау, с необычными отверстиями на хвосте, которые напоминают следы от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

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    25 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Кадыров сообщил о состоянии 12 выживших после крушения самолета в Казахстане

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау, на борту которого были пассажиры, выжили 12 человек, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    Кадыров в своем Telegram-канале выразил соболезнования родственникам пассажиров самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение под Актау. Он сообщил, что на борту находились 12 выживших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое.

    Кадыров добавил: «Молим Всевышнего об их выздоровлении».

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что российское посольство в Казахстане находится в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в авиакатастрофе. По ее словам, дипломаты активно участвуют в координации действий с казахстанской стороной, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане под Актау, где произошло крушение пассажирского самолета, спасатели эвакуировали 12 человек. Пассажирский самолет, выполнявший регулярный рейс из Грозного в Баку, разбился в Казахстане, предположительно столкнувшись со стаей птиц. На борту упавшего в Актау самолета «Азербайджанских авиалиний» находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

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    25 декабря 2024, 12:57 • Новости дня
    В больницы Казахстана доставили 29 пострадавших при крушении самолета

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Мангистауской области Казахстана госпитализировали 29 человек после крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, среди них десять россиян, сообщает областное управление здравоохранения.

    «Всего 29 пострадавших, из них в областную больницу доставлены 27 пострадавших, на уровне приемного покоя проводится сортировка. Из 27 доставленных 11 тяжелых госпитализируют в реанимацию. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет, их готовят к операции», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

    По данным посольства РФ в Казахстане, среди пострадавших десять граждан России. «Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь», – уточнили в посольстве.

    Ранее азербайджанская авиакомпания AZAL предоставила список 62 пассажиров рейса, потерпевшего крушение близ Актау, среди которых граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане. При крушении самолета под Актау в Казахстане выжили 28 человек, в том числе двое детей. Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.

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    В казахстанском Актау потерпел катастрофу пассажирский самолет. Одна из возможных версий Embraer 190 – столкновение со стаей птиц. Уголовное дело расследуют Следственный комитет России и генпрокуратура Азербайджана. По последним данным, 32 человека смогли выжить. Между тем эксперты предположили и ряд других версий. Подробности

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    Украина грабит своих ближайших союзников

    Известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза. Первой жертвой украинских телефонных мошенников стала Польша – страна, широко распахнувшая свои двери для беженцев с Украины и активно помогающая киевскому режиму. А поскольку подобного рода мошенники, как известно, курируются украинскими спецслужбами – то, по сути, Киев обманывает своих же союзников. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Илон Маск будет менять власть в Германии

      Илон Маск – самый богатый человек мира и особо приближенное к будущему президенту США лицо – вмешался в выборы в Германии. Так, по крайней мере, считают в Евросоюзе. И беспокоятся не зря: нанеся удар по глобалистам в Вашингтоне, Маск переключается на Брюссель. В случае ЕС нокаутирующим ударом может стать победа партии «Альтернатива для Германии» на выборах в ФРГ.

    • Трамп решил увеличить США в два раза

      Дональд Трамп еще не стал президентом США, но уже проводит многообещающую внешнюю политику, если смотреть на нее из России. Речь в данном случае не об Украине или НАТО, а о Панаме, Гренландии, Канаде и других далеких, но в данном случае очень важных берегах. Такой президент США нам нужен!

    • Санду готовится напасть на Приднестровье

      В Службе внешней разведки России заявили, что президент Молдавии Майя Санду инициировала подготовку военного плана по вторжению в Приднестровье. Судя по всему, к этому Кишинев подбивают из Киева, но молдавские власти во всем винят Россию. Что происходит?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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