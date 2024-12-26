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Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета
Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета Azerbaijan Airlines
Правоохранительные органы Казахстана нашли два бортовых самописца на месте падения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines близ Актау.
Самописцы были обнаружены в ходе осмотра места катастрофы, сообщил транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев, выступление которого опубликовал Telegram-канал регионального издания Lada.kz, передает ТАСС.
Приборы передадут управлению по расследованию авиационных происшествий, где их данные будут полностью проанализированы для выяснения причин катастрофы, добавил Ордабаев.
Ранее МЧС Казахстана сообщило об обнаружении 38 тел погибших при крушении самолета Embraer 190 под Актау. Минздрав Азербайджана обнародовал имена 25 погибших в этом крушении. Пассажир Субхонкул Рахимов рассказал о стюардессе, которая проявила мужество и стойкость в критический момент крушения самолета в Актау.