Обнаружены бортовые самописцы разбившегося в Казахстане самолета

Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

Росавиация: Упавший под Актау самолет ушел на запасной аэродром из-за столкновения с птицами

Tекст: Валерия Городецкая

В Росавиации сообщили, что самолет Embraer 190 азербайджанской авиакомпании потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Актау в Казахстане, передает ТАСС.

По предварительным данным, причиной крушения стало столкновение с птицами, что вызвало нештатную ситуацию на борту. Командир воздушного судна принял решение перенаправить рейс на запасной аэродром в Актау. На борту находились 67 человек, среди которых 16 россиян, 37 граждан Азербайджана, шесть – Казахстана и три гражданина Киргизии.

На месте происшествия работают 52 спасателя и 11 единиц техники, сообщает МЧС Казахстана. Минтранспорта Казахстана уточнило, что самолет выполнял рейс из Баку в Грозный.

Росавиация поддерживает контакт с авиационными властями Азербайджана и Казахстана, а также с авиаперевозчиком Azal, чтобы координировать действия и выяснять подробности происшествия.

Напомним, пассажирский самолет, направлявшийся из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау в Казахстане.

Авиаэксперт Виктор Горбачев в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, почему разбившийся в Актау самолет перед крушением делал петли.